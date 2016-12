Pistoiese-Lupa Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA PISTOIESE-LUPA ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Pistoiese-Lupa Roma sarà diretta dall’arbitro Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto, assistito dai guardalinee Veronica Martinelli di Seregno e Luca Spreafico di Lecco. Incombono le feste ma prima di Natale il campionato di Lega Pro infila in calendario la ventesima giornata: le partite del girone A si giocano venerdì 23 dicembre 2016, alle ore 14:30 scendono in campo anche Pistoiese e Lupa Roma allo stadio Marcello Melani.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

Match molto delicato per quel che concerne la corsa alla salvezza diretta: la Pistoiese, tredicesima con 23 punti e un vantaggio di +5 sui playout, cerca altro ossigeno per migliorare la sua classifica mentre la Lupa Roma, terzultima a quota 16, ha bisogno di vincere per uscire dalla zona rossa. Ci sono le premesse per assistere ad un match tirato, anche se la Pistoiese parte inevitabilmente con i favori del pronostico in virtù del vantaggio in classifica e del fattore campo.

L’agenzia di scommesse snai.it abbassa a quota 1,80 il segno 1 per la vittoria degli arancioni, mentre il segno 2 per il colpo esterno dell’Albinoleffe sale a 4,25; a 3,40 il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,67), Over (2,07), Gol (1,95) e NoGol (1,75). Nel match d’andata fu 2-2 tra Pistoiese e Lupa Roma: i toscani andarono per due volte in vantaggio, con Gyasi al 26’ minuto e con Colombini al 69’, ma furono raggiunti prima da Mastropietro (30’) e poi dalla punizione di La Camera (72’).

Da quel giorno, era il 28 agosto, la Pistoiese ha faticato a trovare continuità vincendo solo una delle prime 12 giornate, nelle ultime settimane invece ha accelerato il passo portandosi a metà del guado tra playoff e playout. Il netto ko di domenica scorsa a Livorno, un 3-0 scandito dai gol di Rossini (15’), Venitucci (42’) e Cellini (60’, rigore) ha interrotto la serie di 3 risultati utili consecutivi, in cui gli arancioni di mister Remondina hanno fermato il Renate sullo 0-0 e battuto Olbia e Racing Roma, sempre per 3-1.

Viceversa la Lupa Roma era reduce da 3 ko in fila, interrotti dall’importante successo per 2-1 ai danni di una concorrente come la Carrarese; il centrocampista Luca Baldassin (42’) e l’attaccante francese Mohamed Fofana (63’) hanno firmato i gol decisivi e regalato ai capitolini una boccata di ossigeno puro. Tornato alla guida della squadra dalla tredicesima giornata l’allenatore David Di Michele spera che l’ultima vittoria possa dare alla squadra lo slancio per chiudere alla grande l’anno solare: dopo la Pistoiese, la Lupa Roma affronterà il Piacenza in casa prima della pausa (30 dicembre).

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Pistoiese-Lupa Roma, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Feola, davanti a lui i difensori centrali Priola e Neuton (quest’ultimo di rientro dopo il turno di squalifica), terzino a destra Guglielmotti e sulla corsia mancina Sammartino. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Luperini, che si aggiungerà a Minotti ed Hamilili; Corrado Colombo dovrebbe agire sulla trequarti, dietro alle due punte Gyasi e Rovini.

Schieramento speculare per la Lupa Roma, che dovrebbe affrontare la trasferta di Pistoia con il seguente undici titolare: in porta il lituano Svedkauskas, davanti a lui Gigli e Rosato, terzini lo spagnolo Palomeque (a destra) e Celli (sinistra). Chiavi del centrocampo affidate a La Camera, ai cui fianchi si muoveranno Baldassin ed Aloi; tra le linee Ceccarelli, davanti Rozzi e Fofana, top scorer di squadra al pari di Baldassin con 4 gol. Out per un turno di squalifica la punta Mastropietro.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pistoiese-Lupa Roma si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.