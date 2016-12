Probabili formazioni/ Juventus-Milan: quote, le ultime novità live (Supercoppa Italiana 2016, oggi 23 dicembre)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE (SUPERCOPPA ITALIANA 2016, OGGI 23 DICEMBRE) - Juventus-Milan è la partita che assegnerà la Supercoppa Italiana 2016. Si gioca a Doha alle ore 17.30 italiane di oggi una finale importante per entrambe le formazioni. La Juventus infatti vuole proseguire quello che in Italia è ormai un totale dominio, visto che è da due anni che nessun’altra squadra italiana riesce a vincere un trofeo ufficiale. Il Milan, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, proverà a conquistare almeno la Supercoppa per arricchire la bacheca in anni fra i più difficili della storia recente dei rossoneri. Andiamo dunque a vedere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Juventus-Milan.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS-MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Milan, partita valida per la Supercoppa Italiana 2016, abbiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che la vittoria della Juventus nei tempi regolamentari (segno 1) vale 1,70, il pareggio (segno X) è quotato 3,65 mentre la vittoria del Milan (segno 2) vi farà guadagnare 5,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri dovrebbe confermare la difesa a quattro, con la notizia che il terzino destro potrebbe essere Lichtsteiner, da poco recuperato dal lieve infortunio che sabato lo costrinse ad uscire dal campo contro la Roma, in alternativa c’è Barzagli, che lo sostituì nel big-match dello Stadium. Rugani è ancora favorito su Benatia per affiancare Chiellini nella coppia centrale davanti a Buffon, a sinistra giocherà invece Alex Sandro. A centrocampo Pjanic deve fare i conti con un colpo all’anca, ma dovrebbe esserci in una partita così importante. Se tutto andrà per il meglio, la formazione sarà quella più classica in questo momento, secondo il modulo 4-3-1-2 e il bosniaco trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Mandzukic e Higuain, altrimenti dovrebbe giocare Cuadrado in un tridente, ma il 4-3-3 potrebbe portare Allegri a preferire Dybala al croato come secondo esterno ai fianchi di Higuain. A centrocampo in ogni caso le scelte sembrano bloccate: Sturaro ha giocato una grande partita contro la Roma e sarà la mezzala di sinistra, Marchisio agirà al centro, in posizione di regista, mentre Khedira sarà l’interno destro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Il modulo del Milan di Vincenzo Montella sarà il canonico 4-3-3, ma con il dubbio proprio nel ruolo di punta centrale. Lapadula ha fatto bene ma non ha mai segnato contro una big, il recupero di Bacca potrebbe portare il mister a scegliere il colombiano, certamente più abituato a giocare partite di questo livello. Nel tridente dovrebbe tornare titolare Niang dopo la panchina contro l’Atalanta e da due errori consecutivi dal dischetto, mentre sulla presenza di Suso non ci può essere il minimo dubbio. A centrocampo torna nel suo ruolo normale Bonaventura, che contro la sua ex Atalanta ha agito da esterno offensivo; Kucka invece sarà confermato sul centrodestra e in mezzo si rivede Locatelli, che era stato preservato proprio per la partita odierna, nella quale magari concedere il bis del fantastico gol segnato in campionato. Anche in difesa si cambia rispetto all’ultima uscita: fuori Antonelli e dentro De Sciglio che recupera la sua posizione da terzino sinistro. A destra giocherà il capitano Abate; in mezzo, a protezione di Donnarumma, agirà la coppia ormai consolidata formata da Paletta e da Alessio Romagnoli. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-MILAN