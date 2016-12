Racing Roma-Livorno/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA RACING ROMA-LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Racing Roma-Livorno sarà diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio della sezione di Ancona, assistito dai guardalinee Alessandro Lombardi di Castellammare di Stabia e Nicola Nevio Spiniello di Avellino. Le due squadre si affrontano allo stadio Casal del Marmo nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre 2016, per la ventesima giornata del girone A di Lega Pro. Dalle ore 14:30 Racing Roma e Livorno si contenderanno i primi 3 punti del girone di ritorno: match delicato in particolare per i padroni di casa, scivolato all’ultimo posto dopo le 3 sconfitte consecutive contro Tuttocuoio (1-2), Pistoiese (3-1) e Cremonese (0-3).

11 i punti in classifica per il Racing Roma che ha un assoluto bisogno di vincere, per risalire verso la linea di galleggiamento che ad oggi dista 8 lunghezze. Situazione praticamente all’opposto per il Livorno che è tra le squadre più in forma del girone A: battendo 3-0 la Pistoiese nell’ultimo turno, i labronici hanno raggiunto la doppia cifra di partite consecutive, 10 da lunedì 24 ottobre quando pareggiarono 1-1 con l’Arezzo. Da allora la squadra di Claudio Foscarini ha ottenuto altri 4 pari e 6 vittorie, l’ultima come detto sette giorni fa ai danni della Pistoiese. A sbloccare il risultato è stato un difensore, lo svizzero Jonathan Rossini che al 15’ ha risolto una mischia nell’area avversaria; al 42’ il raddoppio di Dario Venitucci, mentre nella ripresa il calcio di rigore di Marco Cellini ha chiuso definitivamente i conti.

Stesso punteggio ma alla rovescia per il Racing Roma, che ha incassato il quinto ko casalingo del suo campionato: la Cremonese seconda in classifica non ha lasciato nemmeno le briciole, imponendosi con autorità: l’uno due Stanco-Scarsella in venti minuti e spiccioli (14’ e 21’) ha tagliato le gambe ai capitolini, che al quarto d’ora della ripresa hanno subito il definitivo 0-3 ancora ad opera di Scarsella. Nella seconda sfida di fila in casa, il Racing Club si trova i fronte un’altro avversario lanciato nei quartieri alti, mentre venerdì dicembre farà visita al Prato in una trasferta cruciale.

I pronostici per la prima di ritorno favoriscono nettamente il Livorno, che per ora rimane imbattuto al Picchi (6 vittorie, 4 pareggi) mentre in trasferta ha raccolto 14 punti; snai.it abbassa a quota 1,63 il segno 2 per l’affermazione dei toscani allo stadio Casal Del Marmo, mentre il segno 1 per il successo casalingo del Racing Roma sale a 5,25. La quota attribuita al segno X per il pareggio finale è 3,60. Sempre snai.it propone l’opzione Under per questa sfida a quota 1,75, l’Over a 1,95 mentre le quote per Gol e NoGol equivalgono rispettivamente a 1,90 e 1,80. All’andata ebbe la meglio il Livorno grazie al gol di Cellini in chiusura di primo tempo (43’).

Per quanto riguarda le probabili formazioni del return match, il Racing Club di mister Giannichedda dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta Savelloni, che vorrà riscattare la prova negativa di una settimana fa; in difesa Vona e Giura centrali, Macellari terzino a destra e Proietti sulla corsia di sinistra. In mediana Vastola, mezzali Maestrelli e l’albanese Shahinas mentre uno tra Ricciardi e Massimo sarà avanzato tra le linee, in posizione di trequartista. Tandem offensivo formato da Taviani e dal brasiliano Claudio De Sousa.

Il Livorno di Claudio Foscarini confermerà il modulo 3-5-2: Gonnelli, Borghese e Rossini formeranno il terzetto difensivo davanti al portiere Mazzoni. Esterni Jelenic sulla destra e Lambrughi a sinistra, mentre la cenirera di centrocampo sarà composta dal capitano Andrea Luci affiancato da Marchi e Venitucci. Per i due posti in attacco se la giocano in tre: Cellini, Maritato e Murilo, con il primo favorito e gli altri due in ballottaggio.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Racing Roma-Livorno si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

