Reggiana-Bassano/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA REGGIANA-BASSANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO GIRONE B) - Reggiana-Bassano sarà diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento, assistito dai guardalinee Francesco Gnarra di Siena e Marco Cecchi di Pistoia. Il turno dell’antivigilia di Natale apre il girone di ritorno del campionato di Lega Pro: venerdì 23 dicembre scendono in campo le squadre dei girone A e B, al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Reggiana riceve il Bassano Virtus dalle ore 18:30.

In palio 3 punti ed un Natale più dolce, anche se entrambe le formazioni hanno disputato una prima metà di campionato positiva. La Reggiana allenata da Leonardo Colucci ha 36 punti e viaggia al terzo posto in classifica, con vista sul primo occupato dal Venezia a quota 39: i granata sono reduci da 2 sconfitte contro Forlì in trasferta e Parma in casa, entrambe per 2-0, che hanno un po’ raffreddato gli entusiasmi ma rimangono in piena corsa non solo per un posto nei playoff, ma anche per la promozione diretta in Serie B.

Un traguardo che forse nelle scorse settimane ha provato a cullare anche il Bassano: la squadra veneta ha assaggiato anche l’ebbrezza del primo posto solitario, prima di scivolare in una serie nera ancora aperta. L’ultimo successo giallorosso è quello del 5 novembre contro i corregionali del Padova: da quel 2-1 i ragazzi allenati da Giuseppe Magi non sono più riusciti a vincere, ottenendo 4 pareggi e 3 sconfitte e retrocedendo fino all’attuale ottavo posto, con 29 punti.

L’ultima giornata è stata negativa sia per la Reggiana che per il Bassano: i granata hanno perso il sentito ’derby del grana’ contro il Parma, corredato anche da atti di vandalismo, per 0-2 incassando il primo ko casalingo stagionale. I veneti invece hanno offerto una prestazione dai due volti contro il Fano: dopo un bel primo tempo, culminato nel gol su punizione di Mattia Minesso (30’, nono in campionato per l’attaccante), i giallorossi sono calati nella ripresa finendo per subire il pari avversario all’82’ (a segno Masini).

Rinviato quindi ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, il Bassano spera di rifarsi con gli interessi al Mapei Stadium, dove solo Santarcangelo e Parma sono riuscite a strappare punti (per i granata 8 vittorie in 10 partite e solo 3 reti subite tra le mura amiche). Le previsioni delle principali agenzie di scommesse puntano sulla Reggiana: snai.it valuta 2,00 il segno 1 per il successo emiliano, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Bassano corrisponde a quota 3,60; il segno X per il pareggio finale vale invece 3,30. Sempre snai.it propone l’opzione Under per Reggiana-Bassano a quota 1,65, l’Over a 2,10, l’opzione Gol a 1,90 e il NoGol a 1,80.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Reggiana dovrebbe presentarsi in campo con il modulo 4-3-1-2. Davanti al portiere Perilli i difensori centrali saranno il montenegrino Minel Saboti e Rozzio, terzino a destra l’ungherese Vasile Mogos e a sinistra il francese Maxime Giron. A centrocampo Andrea Bovo affiancato da Calvano ed Angiulli, in attacco invece potrebbe rivedersi dal primo minuto Ettore Marchi, che farà coppia con Manconi; per il ruolo di trequartista infine ballottaggio tra Cesarini e Nolè.

Schieramento probabilmente speculare per il Bassano, che settimana scorsa ha messo fuori rosa il difensore Barison, il centrale Cenetti e l’attaccante Rantier. Tra i pali Bastianoni, in difesa da destra a sinistra Formiconi, Pasini, il capitano Bizzotto e Crialese (favorito su Nicola Lancini). A comporre il trio centrale saranno Falzerano, Bianchi e Laurenti, mentre Minesso agirà tra le linee dietro alle due punte, Gandolfo e Fabbro.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Reggiana-Bassano si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

