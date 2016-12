Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata e livescore in diretta: le partite di oggi (girone A e B, 20^giornata, 23 dicembre 2016)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 23 DICEMBRE 2016): GIRONE A E B. Archiviate le partite del girone C di Lega Pro, i risultati del venerdì ci proiettano agli altri due gruppi: ieri abbiamo assistito al cambio della guardia in testa al girone C, o meglio all’allungo del Matera che ha approfittato del pareggio pazzesco del Lecce (3-3 interno contro il Monopoli) e al pareggio del Foggia. Adesso tocca alle altre capolista: l’Alessandria si culla gli 8 punti di vantaggio sulla Cremonese ma non vuole abbassare la guardia, perchè il discorso che riguarda la promozione diretta può essere chiuso subito e magari provando a centrare il record per le giornate di anticipo con cui il traguardo verrà tagliato. Nel girone B invece la capolista è il Venezia, in una classifica che ha visto alternarsi al comando tante squadre ma che da qualche settimana parla lagunare. Pippo Inzaghi si sta riscattando dopo l’anno in chiaroscuro vissuto in Serie A con il “suo” Milan; alle spalle del Venezia l’agguerrito Pordenone, la Reggiana a caccia di riscatto e la coppia Padova-Parma in grande rimonta provano a minare le certezze della capolista. La sensazione netta è che almeno in questo gruppo la corsa al primo posto e alla promozione diretta sarà una questione che si prolungherà fino alle ultimissime giornate della stagione regolare; intanto godiamoci queste 20 partite che ci fanno compagnia nel venerdì di Lega Pro, il Natale sta arrivando ma il campionato della terza serie del calcio italiano non si ferma.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). MATERA IN CAMPO CONTRO IL TARANTO - La Juve Stabia squilla, il Matera adesso deve rispondere: le Vespe segnano quattro gol al Catania e si riportano al primo posto del girone C di Lega Pro, agganciando il Lecce che ha pareggiato 3-3 contro il Monopoli. Grande prestazione da parte dei gialloblu, che trovano la doppietta di Izzillo e i gol di Ripa e Lisi; etnei battuti e con un deciso passo indietro rispetto alle ultime uscite. Torna alla vittoria la Casertana, che si rilancia in quota playoff: i rossoblu approfittano del turno favorevole e battono il Melfi grazie ai gol di Rajcic e Corado, nel finale De Vena accorcia le distanze ma non riesce ad evitare la sconfitta per i lucani. Alle ore 20.45 come detto il Matera apre la sua partita contro il Taranto, ultimo match nella ventesima giornata del girone C: con una vittoria i biancazzurri di Gaetano Auteri tornerebbero in testa alla classifica e per la prima volta occuperebbero da soli la prima posizione, il Taranto imbattuto da tre giornate vuole prendersi altri punti utili per la salvezza.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). MATERA PRIMO DA SOLO - Sono finali tutti i risultati nel girone C di Lega Pro: mancava soltanto quello del Matera, che batte 2-0 il Taranto e si prende il primo posto della classifica. Assoluto protagonista della serata è Giacomo Casoli: il centrocampista segna due gol, vale a dire il doppio di quanto avesse fatto in tutto il resto del campionato, e demolisce le speranze del Taranto di uscire almeno con un pareggio dal XXI Settembre. Con questo risultato il Matera è la nuova capolista solitaria del girone: sale a 42 punti in classifica, ovvero +2 sulla Juve Stabia, confermando il vantaggio sulle Vespe, e sul Lecce fermato al Via del Mare dal Monopoli. Le emozioni della prima di ritorno in Lega Pro non sono però terminate questa sera: domani infatti spazio al programma completo del girone A e del girone B, altre 20 partite che ci terranno compagnia prima del Natale.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). IN CAMPO JUVE STABIA E CASERTANA - Altri risultati finali dal girone C di Lega Pro: sono quelli di Andria-Foggia e Lecce-Monpoli. Entrambe le partite si sono concluse in parità: il Foggia si è visto raggiungere negli ultimi minuti ed è salito a 38 punti in classifica, occasione sprecata anche per il Lecce che però può ritenersi fortunato, avendo rimontato il Monopoli da uno svantaggio di 1-3. Ora la palla passa alle altre due squadre di vertice del girone C, Juve Stabia e Matera, impegnate entrambe in casa e rispettivamente contro Catania e Taranto (calcio d’inizio). Con un successo la Juve Stabia aggancerebbe il Lecce a 40 punti, il Matera invece ha l’opportunità di guadagnare la vetta in solitaria. La parola torna ai campi per gli ultimi 2 match del girone C.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). I PRIMI VERDETTI - Sono arrivati i primi risultati della ventesima giornata del girone C di Lega Pro, naturalmente quelli relativi alle cinque partite del girone C che erano iniziate alle ore 14.30. Pareggio per 1-1 nel derby calabrese fra Cosenza e Catanzaro, colpaccio molto importante dell’Akragas in casa della Vibonese in uno scontro diretto assai delicato in coda alla classifica (0-1) dove c’è da registrare anche un altrettanto importante successo della Reggina ai danni del Fondi con il punteggio di 2-1 in questo turno che apre il girone di ritorno. Tornando più in alto, tre splendidi punti per la Virtus Francavilla che ha vinto per 2-0 contro la Paganese, mentre ai margini della zona playoff abbiamo da registrare l’affermazione del Siracusa per 2-0 nel derby siciliano contro il Messina. Sono nel frattempo già cominciate le due partite delle ore 16.30, cioè i due derby pugliesi Fidelis Andria-Foggia e Lecce-Monopoli.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). IN CAMPO - La Calabria è in crisi nel girone C di Lega Pro, le cui prime cinque partite della ventesima giornata avranno inizio fra pochi minuti: con la sola eccezione del Cosenza (quinta con 29 punti, ma a -8 dalla coppia in terza posizione), le formazioni di questa regione stanno disputando un pessimo campionato e al momento occupano in sincrono l’ultima posizione in classifica con 15 punti. Catanzaro, Vibonese e Reggina: tra queste, la formazione amaranto è quella che ha vinto meno partite (due) e non lo fa dal 9 ottobre quando sorprese la Juve Stabia, da allora cinque pareggi e sei sconfitte. La Vibonese ha la striscia peggiore: tre sconfitte consecutive (come Akragas e Melfi) e quattro nelle ultime cinque, ultima vittoria il 13 novembre sul campo del Monopoli. Sembrava in ripresa il Catanzaro, che il 6 dicembre aveva battuto proprio la Vibonese: poi due pareggi contro Casertana e Fondi, per i giallorossi una sola vittoria nelle ultime undici. I numeri ci dicono che la Vibonese ha il peggior attacco del girone C con appena 9 gol segnati, il Catanzaro il penultimo con 15 (la Reggina ha segnato 17 gol); per quanto riguarda le difese, la Reggina è ultima nel girone con 29 gol incassati preceduta dal Catanzaro con 28 (come l’Akragas), sono invece 25 le reti incassate dalla Vibonese ma il quadro ovviamente è deficitario per tutte.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). LA RIVELAZIONE PUGLIESE - Non accenna a fermarsi, in Lega Pro, la favola della Virtus Francavilla: grazie alla vittoria per 3-1 contro il Siracusa, la formazione pugliese allenata da Nicola Calabro si è portata al quarto posto in classifica agganciando il Cosenza, e con un vantaggio di cinque lunghezze sull’undicesima posizione in chiave playoff. Una sola sconfitta (contro la Juve Stabia) nelle ultime dieci partite, con ben sei vittorie e tre pareggi; 13 i gol segnati in questo periodo. La Virtus Francavilla, comunque vada, ha già vinto la palma di rivelazione del campionato; le statistiche ci dicono che Giuseppe Abruzzese e Marian Galdean sono i più presenti con 1710 minuti in campo, seguiti da Riccardo Idda (1620). Il capocannoniere è invece M’Bala Nzola, ventenne francese (di origine angolana) che nei 1141 minuti giocati ha segnato 6 gol. Nell’ultima giornata ha siglato una tripletta Giovanni Abate, mentre mancano all’appello i gol dei due attaccanti che avrebbero dovuto rappresentare il punto di riferimento, vale a dire il trentacinquenne Gianuca De Angelis e Danilo Alessandro: entrambi ne hanno realizzati 2, ma nonostante questo la Virtus Francavilla continua a volare. Potrà addirittura andare a insidiare le prime quattro della classifica?

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016). FUGA A QUATTRO - Nel girone C di Lega Pro il girone di ritorno si apre con una situazione nettamente definita: ci sono quattro squadre in fuga e, salvo rientri a sorpresa, sono queste le formazioni che si giocheranno la promozione diretta in Serie B. Matera, Lecce, Juve Stabia e Foggia: le quattro big sono riuscite subito a staccarsi dal resto del gruppo e, come da pronostici, stanno dominando la stagione. Tutte e quattro sono state già in testa al girone; al momento il distacco tra la coppia Juve Stabia-Foggia e quella formata da Cosenza e Virtus Francavilla è di otto punti, in virtù della sconfitta dei calabresi nello scorso fine settimana. Di queste quattro il Matera è la squadra che segna di più, anche per distacco (44 gol, Lecce e Juve Stabia ne hanno 33); le difese sono praticamente identiche, il Lecce (16) ha incassato una rete in meno delle altre tre ma nel girone la migliore retroguardia è la Fidelis Andria, che ha incassato 15 gol e rispetto all’anno scorso si sta confermando. Diamo anche uno sguardo alle sfide dirette andate in scena finora: il Matera ha vinto 3-0 a Lecce e pareggiato in casa contro Foggia (1-1) e Juve Stabia (2-2). Il Lecce ha fatto 0-0 al Via del Mare contro il Foggia e vinto in casa della Juve Stabia in rimonta (2-3), infine le Vespe hanno nettamente battuto il Foggia (4-1) nel loro stadio.

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (20^ GIORNATA, 22-23 DICEMBRE 2016) - Per il momento il campionato di Lega Pro 2016-2017 non conosce soste: si gioca tra giovedì 22 e venerdì 23 dicembre la ventesima giornata, ma il campionato vivrà un altro turno prima di salutare l’anno solare. Siamo alla prima giornata di ritorno, e quindi un bilancio si può tracciare; andiamo però a vedere quali sono le partite che ci attendono in questa due giorni.

Risultati girone C: alle ore 14:30 Cosenza-Catanzaro, Reggina-Fondi, Siracusa-Messina, Vibonese-Akragas e Virtus Francavilla-Paganese. Alle ore 16:30 avremo Fidelis Andria-Foggia, Lecce-Monopoli, alle ore 18:30 Casertana-Melfi e Juve Stabia-Catania, alle ore 20:45 si chiude con Matera-Taranto. C’è una coppia in testa alla classifica, quella formata da Matera e Lecce: i lucani a questo punto sognano il colpo grosso e la promozione diretta, mentre è un periodo di stanca per la Juve Stabia che, reduce da due pareggi consecutivi, si è fatta riprendere da un Foggia che non va mai dato per finito e che potrebbe tornare a fare la voce grossa. Le Vespe ospitano un Catania che si è pienamente portato in zona playoff, insieme alla Virtus Francavilla che continua a sorprendere; in fondo è caduta libera per Reggina e Vibonese, le due calabresi.

Risultati girone A, venerdì 23 dicembre, si parte alle ore 14:30 con Como-Arezzo, Olbia-Renate, Pistoiese-Lupa Roma e Racing Roma-Livorno; avremo alle ore 16:30 Carrarese-Giana Erminio, Cremonese-Viterbese e Piacenza-Lucchese, alle ore 20:30 Alessandria-Pro Piacenza, Siena-Pontedera e Tuttocuoio-Prato. L’Alessandria ha chiuso il girone di andata da imbattuta, anche se l’ultimo pareggio ha fatto riavvicinare la Cremonese; si fa per dire visto che i grigiorossi restano comunque a -8, e ora devono anche scrollarsi di dosso il Livorno che si è rifatto sotto con tre vittorie nelle ultime quattro.

Il Renate è sorprendentemente quinto in classifica, mentre è calata la Giana Erminio tornata però a vincere; come la Viterbese, che deve riconquistare il posto nelle prime dieci. Più sotto, tre sconfitte consecutive per la Racing Roma superata anche dal Prato; sta provando a muovere la classifica la Pro Piacenza reduce da due pareggi.

Risultati girone B: alle ore 14:30 con Fano-Sudtirol, Gubbio-Pordenone, Maceratese-AlbinoLeffe, Padova-Sambenedettese e Teramo-Lumezzane; alle ore 16:30 è prevista Forlì-Venezia mentre alle ore 18:30 ci saranno Feralpisalò-Santarcangelo, Mantova-Ancona, Parma-Modena e Reggiana-Bassano. Continua a esserci una grande altalena di emozioni: Venezia e Pordenone si confermano prima e seconda ma hanno pareggiato, la Reggiana sconfitta nel derby non ne ha approfittato e ha consentito al Padova e al Parma di recuperare altro terreno. Questel e prime cinque, perchè sotto hanno calato il ritmo le neopromosse Sambenedettese e Gubbio e inoltre il Bassano e la Feralpisalò non sanno più vincere. In coda il Mantova è tornato ultimo, insieme al Fano; vittoria preziosissima per il Modena che però ora dovrà dimostrare di poter aprire una striscia nella sentita e difficile partita contro il Parma.