Siena-Pontedera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA SIENA-PONTEDERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Siena-Pontedera sarà diretta dall’arbitro Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo, assistito dai guardalinee Filippo Bercigli di Valdarno e Nicola Mariottini di Arezzo. Un derby di Lega Pro a pochi giorni da Natale può regalare una serie infinita di emozioni. Per questo i tifosi attendono con ansia il match fra Società Sportiva Robur Siena e Unione Sportiva Città di Pontedera. Si tratta di due squadre altalenanti, che spesso e volentieri hanno deluso le aspettative dei tifosi, ma senza dubbio in una sfida importante come quella che si disputerà venerdì 23 dicembre alle ore 20.30 terranno alto il livello di concentrazione.

Il Siena non arriva benissimo alla sfida, tanto per usare un eufemismo. Difatti i bianconeri hanno perso nell'ultimo turno di campionato, cadendo sotto i colpi dell'Olbia, che si è imposto per 1-0 allo stadio Artemio Franchi. Decisamente meglio il Pontedera, che è riuscito a fermare sul pareggio a reti bianche la capolista Alessandria. Naturalmente un punto non serve per risolvere tutti i problemi della compagine amaranto, ma è una notevole iniezione di fiducia per il futuro. La corsa verso la salvezza si fa sempre più serrata e c'è bisogno che il Pontedera risponda presente fin da subito.

Probabili formazioni: il Siena verrà messo in campo dal nuovo mister Cristiano Scazzola con il modulo 4-4-2, anche se rimane in piedi anche l’ipotesi 4-3-3. Il portiere titolare sarà Moschin, che difenderà i pali assieme ai quattro difensori: previsti D'Ambrosio (terzino destro), Stenkevicius (difensore centrale), Bordi (centrale) e Iapichino (terzino sinistro). Ad aiutare il pacchetto arretrato i due mediani di centrocampo, che saranno probabilmente Castiglia e Vassallo; ai loro fianchi correranno sulle due fasce Grillo e Guerri, schierati rispettivamente sull'out di destra e su quello di sinistra. Infine il tandem d'attacco sarà formato da Bunino e Mendicino.

Il Pontedera risponderà con il modulo più utilizzato da mister Paolo Indiani, vale a dire il 3-4-2-1 con il quale si riesce a proporre un gioco offensivo senza scoprirsi in maniera eccessiva. Fra i pali l'estremo difensore Lori, protetto dai tre centrali che saranno Andrea Gemignani sul centro-destra, Risaliti nel mezzo e Polvani sul centro-sinistra. A centrocampo i due mediani di contenimento, Daniel Gemignani e Calò, affiancati dalle ali Della latta e destra e Corsinelli a sinistra. I trequartisti saranno Santini e Bonaventura e daranno manforte al centravanti Di Santo, leggendo i suoi movimenti in verticale e cercando di servirlo negli spazi per creare occasioni pericolose alla porta del Siena.

Per quanto riguarda le quote per le scommesse su questa partita di Lega Pro, il segno 1 che rappresenta la vittoria del Siena viene dato dall'agenzia di scommesse Sisal Matchpoint a 2.11. Invece la X, che corrisponde al risultato di pareggio, paga 3.15 volte la posta. Molto alto il valore assegnato al segno 2, valido per il successo esterno del Pontedera, vale a dire 3.50. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Siena-Pontedera si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

