Teramo-Lumezzane/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone B)

DIRETTA TERAMO-LUMEZZANE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE B) - Teramo-Lumezzane sarà diretta dall’arbitro Paride De Angeli di Abbiategrasso, assistito dai guardalinee Andrea Zingrillo di Seregno e Ylenia D’Alia di Trapani. La Società Sportiva Teramo Calcio vuole riprendersi dopo un momento terribile e con scarsi risultati. Per farlo gli abruzzesi devono sconfiggere obbligatoriamente allo stadio Gaetano Bonolis gli ospiti del dell'Associazione Calcio Lumezzane. Le due compagini si sfidano in occasione della 20esima giornata di campionato, in programma venerdì 23 dicembre alle ore 14.30. come ricordato poc'anzi, la compagine allenata da Lamberto Zauli non sta vivendo il suo miglior momento di forma.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

I teramani infatti si trovano nel bel mezzo della zona rossa dei playout e non riescono a reagire e a tirarsi fuori da quel bailamme. Negli ultimi due turni sono arrivati altrettanti pareggi che sono stati utili a muovere la classifica, ma che non hanno fatto fare sostanziali passi in avanti alla squadra. Tuttavia il pareggio ottenuto a tempo scaduto contro il Feralpisalò potrebbe servire a ritrovare il sorriso e a ripartire con maggior entusiasmo. Leggermente più tranquilla la situazione per il Lumezzane, che stazione da inizio campionato nella parte centrale della classifica. Nell'ultimo turno è arrivato un pareggio senza reti contro il Padova, senza dubbio un risultato accolto con il sorriso dalla compagine lombarda.

Andiamo a vedere le probabili formazioni titolati partendo dal Teramo, che si schiererà sul terreno di gioco con il modulo 4-3-1-2, utilizzando il posizionamento a rombo per il proprio centrocampo. L'estremo difensore titolare sarà Francesco Rossi, coadiuvato dai quattro difensori in linea che saranno il terzino destro Sales, il primo difensore centrale Capitanio, il secondo centrale e capitano Speranza e il terzino sinistro D'Orazio. A centrocampo l'unico mediano d'interdizione sarà Carraro, affiancato sulla destra dalla mezzala Ilari e sulla sinistra dall'altra mezzala Petermann. Davanti a loro giocherà il trequartista Di Paolantonio, che supporterà i due attaccanti Croce e Fratangelo.

Come risponderà il Lumezzane di mister Luciano De Paola? Sicuramente con il modulo 4-3-3, schierando fra i pali l’estremo difensore Pasotti. Dinanzi a lui giocheranno i due terzini Rapisarda (sulla destra) e Bonomo (a sinistra), e i due difensori centrali Tagliani e Sorbo. A centrocampo il metronomo sarà il capitano Genevier, e le sue guardie del corpo le mezzali Arrigoni e Calamai.

La formazione sarà completata dal tridente offensivo in cui giocheranno l'ala destra Bacio Terracino, l'ala sinistra Russini e la punta centrale Barbuti. Di seguito analizziamo brevemente le quote per questa sfida del girone B di Lega Pro, che si preannuncia molto equilibrata.

L'agenzia di scommesse Sisal Matchpoint valuta la vittoria casalinga del Teramo (segno 1) con una quota pari a 2,24. Il pareggio (segno X) invece viene dato a quota 3,15, mentre la vittoria esterna del Lumezzane (segno 2) è appena più alta, corrispondente ad una quota di 3,20 volte l'importo giocato.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Teramo-Lumezzane si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.