Tuttocuoio-Prato/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2016 girone A)

DIRETTA TUTTOCUOIO-PRATO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE A) - Tuttocuoio-Prato sarà diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro, assistito dai guardalinee Rodolfo Zambelli di Finale Emilia e Vittorio Pappalardo di Parma. Per la ventesima giornata del campionato di Lega Pro, la prima del girone di ritorno, Tuttocuoio e Prato si affrontano allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera. Il calcio d’inizio è fissato per la ore 20:30 di venerdì 23 dicembre 2016. Partita che mette in palio tre punti importanti per la parte bassa del girone A: il Tuttocuoio è quartultimo con 18 punti, il Prato invece occupa la penultima posizione a quota 12.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

Partita che mette in palio tre punti importanti per la parte bassa del girone A: il Tuttocuoio è quartultimo con 18 punti, il Prato invece occupa la penultima posizione a quota 12. Sono però gli ospiti ad arrivare meglio alla sfida diretta: il Prato infatti ha raccolto 4 punti nelle ultime 2 partite, pareggiando 0-0 sul campo della Giana Erminio e superando di misura il Piacenza, tra le mura amiche del Lungobisenzio. Per la prima volta in questo campionato la formazione toscana ha inanellato 2 risultati utili di fila, lasciando contestualmente il fondo della classifica al Racing Club Roma.

Per i ragazzi allenati da Francesco Monaco la strada verso la salvezza rimane in ogni caso lunga: sono 7 le lunghezze che separano dalla linea di galleggiamento, rappresentata dai 19 punti del Pontedera. Più vicino è il Tuttocuoio che in caso di successo sul Prato spera di abbandonare la zona rossa, e regalarsi un Natale un po’ più tranquillo. Inoltre i neroverdi di mister Luca Fiasconi vogliono riscattare l’ultimo ko sul campo del Renate, maturato nel finale di partita per la rete del centrocampista avversario Dragoni all’82’ minuto.

Riavvolgendo il nastro del campionato, si nota come il Tuttocuoio abbia mantenuto una certa continuità solo nei primi 4 turni (2 pareggi e 2 vittorie): nei successivi 15 ha vinto solamente 2 volte, sempre in trasferta e per 2-1, contro i cugini del Pontedera ed il Racing Roma, raccogliendo 12 punti lontano dal Mannucci e la metà, quindi 6, tra le mura amiche. Il match prenatalizio contro il Prato si presenta come una buona occasione per migliorare il rendimento interno e soffiare punti ad una concorrente diretta.

I pronostici delle principali agenzie di scommesse puntano forte sul Tuttocuoio: snai.it ad esempio abbassa a 1,67 il segno 1 per la vittoria della squadra neroverdi in questo match, mentre il segno 2 per il successo esterno del Prato si alza a quota 5,25. A 3,40 il segno X per l’eventuale pareggio; le opzioni Under e Over sono valutate rispettivamente 1,63 e 2,15, Gol e NoGol invece valgono 2,00 e 1,73. Se il Tuttocuoio sta faticando ad ottenere punti in casa, il Prato ha ottenuto solo 4 lunghezze in 9 trasferte, battendo l’Olbia 1-2 il 20 novembre (14^giornata) e pareggiando 0-0 con la Giana due settimane fa; sono ben 23 le reti incassate dai biancoblu lontano dal Lungobisenzio, a fronte delle sole 4 segnate.

Passando alle probabili formazioni di Tuttocuoio-Prato, i padroni di casa proporranno il modulo 4-3-1-2 con Nocchi in porta, il capitano Falivena e Bachini difensori centrali, Mulas (favorito su Borghini) terzino destro e Piaccia sulla corsia mancina. Un ballottaggio anche per il reparto centrale e riguarda Lo Porto e Zenuni, mentre gli altri due titolari dovrebbero essere Provenzano e Caciagli. Sulla trequarti Masia e in attacco la coppia formata da tempesti e dal georgiano Shekiladze.

Il Prato deve fare a meno di diversi giocatori: lo squalificato Ogunseye e gli infortunati Iuliano (portiere), Beduschi, Marie-Sainte, Martinelli, Beducci (difensori), Romano (centrocampista) e Tavano (attaccante). Il 4-2-3-1 di partenza dovrebbe vedere Melgrati tra i pali, Ghidotti e Danese a formare la coppia difensiva, Catacchini e Tomi (match-winner domenica scorsa contro il Piacenza) laterali bassi. A metacampo Checchin e Carcuro, più avanzato Ali Sowe, esterni alti Malotti e Di Molfetta mentre il riferimento avanzato sarà Moncini.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Tuttocuoio-Prato si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (20^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.