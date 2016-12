Video / Fiorentina-Napoli (3-3): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 18^ giornata)

VIDEO FIORENTINA-NAPOLI (RISULTATO FINALE 3-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Il 3-3 tra Fiorentina e Napoli trova nell'analisi a freddo, nei numeri della sfida, una conferma abbastanza nitida alla nostra tesi di un risultato giusto, analizzando la partita nel suo complesso. Risultano infatti in equilibrio tutti i principali settori di valutazione, a partire dal classico 50% di possesso palla. Una battaglia colpo a colpo che finisce senza vincitori nè vinti, con 12 tiri in porta 10 (7 a 9 dei quali effettivamente nello specchio) ed 11 palle gol a referto per parte. Pochi i falli (18 in totale) soprattutto considerando le 8 ammonizioni di Tagliavento. Probabilmente troppo severo, con il senno del poi. L'unico vero "fattore" negativo è quello relativo alle palle perse, dato molto al di sotto delle possibilità di Fiorentina e Napoli: 52 i palloni persi dalla Viola, addirittura 63 quelli persi dal Napoli. Di questi, passando ai singoli, 12 gli errori in Hamsik e 11 quelli di Insigne, i più appannati. Anche se lo scugnizzo azzurro si è rifatto con un gol da sogno... Mertens e Chiesa, con 3 tiri in porta a testa, sono risultati i più intraprendenti; per entrambi, inoltre, 4 occasioni da gol create. Per quanto concerne i palloni recuperati, al top gli esterni di Sousa, Salcedo (5) e Olivera (4), autori di una prestazione più che sufficiente. Non fosse stato per quel fallo, proprio di Salcedo, su Mertens al 94°...

LE DICHIARAZIONI - Sarri ai microfoni di 'Premium' si rammarica per i 2 punti persi più che per quello guadagnato: "Lasciamo sempre qualcosa per strada, dobbiamo migliorare a livello di mentalità perché altrimenti non raccogliamo quanto seminiamo. A livello di prestazione sono soddisfatto ma mi aspetto che questa squadra cresca in fretta... Il 2-2 preso dopo 30 secondi ci ha fatto male e ha dato tanto entusiasmo agli avversari. Questo è un campo difficile, dove la Fiorentina, che è una grande squadra, non ha mai perso. C'è poco da recriminare perché alla fine potevamo pure perderla". Mister Sousa, fiaccato dal mal di denti, affronta così invece il post: "La Fiorentina c'è sempre, basta crederci ed essere noi stessi e i risultati arrivano. Meritavamo di più del pareggio, ma dobbiamo sempre giocare così e cercare sempre la vittoria. Lo spirito è stato grandissimo, abbiamo giocato momenti di bellissimo calcio e sono molto contento per i ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità ma i protagonisti in campo sono stati esemplari. La rete di Insigne era in fuorigioco? Sono cose che possono capitare, tutti noi cerchiamo di aiutare anche gli arbitri a migliorare".

