Video / Palermo-Pescara (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 18^ giornata)

VIDEO PALERMO-PESCARA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - In Palermo-Pescara decidono la rete di Quaison al 33° minuto e il gol su rigore nel finale di Biraghi per il Pescara. Analizzando i dati provenienti dal sito della Lega Serie A si nota un equilibrio in campo nel possesso palla come indica il 53% in favore degli ospiti contro il 47% del Palermo. Per quanto riguarda i tiri nello specchio entrambe hanno calciato solamente 2 volte nello specchio sui 4 tiri complessivi del Palermo e i 7 del Pescara. In difesa il Palermo ha recuperato più palloni rispetto agli avversari (21 dei rosanero contro i 15 dei delfini), soprattutto grazie al suo difensore Thiago Cionek che ha recuperato durante l’arco dei 90 minuti 5 palloni, seguito in questa speciale classifica dal compagno di squadra Alessandro Gazzi fermatosi a quota 4. A livello individuale si sono messi in mostra negativamente Benali del Pescara Aleesami del Palermo con 6 palloni persi a testa. In virtù di questo pareggio la classifica non cambia molto per le due squadre con il Pescara che rimane sempre ultimo guadagnando il suo nono punto stagionale, mentre il Palermo supera di un punto il Crotone in classifica (a riposo in questa giornata per l'impegno della Juventus in Supercoppa Italiana) e si porta a -4 punti dall'Empoli in quartultima posizione.

