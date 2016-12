VIDEO ROMA-CHIEVO (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) EL SHARAAWY: PUNTO A RITORNARE IN NAZIONALE – Uno dei protagonisti del match di ieri sera tra Roma e Chievo è stato senza dubbio Stephan El Shaarawy, autore di un fantastico gol al 46 minuto, dove il faraone giallorosso ha finalizzato un rigore concesse da Calvarese Fermato al termine del match dai microfoni di sportmediaset, El Shaarawy ha dichiarato: “Era quello che volavamo dopo la sconfitta allo Juventus Stadium, volevamo chiudere l’anno con una bella vittoria e ci siamo riusciti e siamo molto contenti. Adesso c’è la pausa per riposare e poi ripartire subito alla grande. Cosa dobbiamo migliorare? noi dobbiamo pensare al nostro percorso, senza pensare alla Juventus, che sta facendo un grandissimo campionato. Dobbiamo cercare di giocare partita per partite e di vincerle tutte. Io ci provo sempre, è andata bene, ma io sono sempre rimasto molto sereno nonostante le scelte del mister, che ringrazio per la fiducia. Penso ad andare avanti e a dare il massimo. Tornare in nazionale è il mio primo obbiettivo e anche una cera continuità anche nei gol che non fa mai male. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI EL SHAARAWY (da sportmediaset)

VIDEO ROMA-CHIEVO (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Dodicesima vittoria in campionato per la Roma che tra le mura amiche dell'Olimpico è ancora a punteggio pieno: nono successo in altrettante gare interne. Settima battuta d'arresto (la quinta in trasferta) per il Chievo che era reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare. Con i tre gol di stasera i giallorossi si confermano il secondo miglior attacco della Serie A, dietro solamente al Napoli, anche Dzeko è tornato a segnare ma ha perso lo scettro di capocannoniere che ora appartiene a Icardi. In merito alla partita nulla da dire sul 3 a 1 della Roma che ha meritato i tre punti dall'alto del 65% di possesso palla, dei 23 tiri totali (di cui 12 in porta), dei 2 pali (colpiti da Bruno Peres nel primo tempo e da Dzeko nella ripresa), delle 16 occasioni da gol costruite dagli uomini di Spalletti e dai 9 calci d'angolo. Dal canto suo il Chievo, nonostante l'appena 35% di possesso palla, era riuscito a sbloccare la contesa con De Guzman, ma con appena 2 tiri in porta e un solo corner battuto, in compenso Sorrentino con 7 parate ha tenuto a galla i suoi finché ha potuto, e il risultato è rimasto incerto fino all'ultimo, solamente quando Perotti ha trasformato il rigore del 3 a 1 la Roma ha avuto la certezza dei tre punti, ma a quel punto la partita era praticamente finita essendo in pieno recupero. Oltre all'ottima prestazione fornita in campo, El Shaarawy è stato quello che ha recuperato più palloni di tutti (6) a discapito dei 7 persi da Salah.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti della Roma, Stephan El Shaarawy, è stato raggiunto dai microfoni di Premium Sport per commentare a caldo la vittoria appena conquistata contro il Chievo: "Era quello che volevamo dopo la sconfitta allo Juventus Stadium, intendevamo chiudere l'anno con una vittoria e ci siamo riusciti, siamo contenti di questo. Ora pensiamo a riposarci per poi ripartire alla grande nel 2017. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, gara dopo gara, senza badare alla Juventus che sta facendo un grande campionato come sempre. Andremo per la nostra strada, cercando di vincere più partite possibili perché il nostro gruppo è davvero forte. Oggi mi è andata bene su punizione, sono comunque rimasto sempre sereno a prescindere dalle scelte del mister che desidero ringraziare di cuore per la fiducia che mi ha concesso. Per l'anno prossimo chiedo di raggiungere obiettivi importanti per la Roma, e personalmente di avere continuità nei gol e nelle prestazioni e soprattutto di tornare a vestire la maglia della nazionale". Le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ai microfoni di Premium Sport: "Vittoria meritatissima, mi interessa fino a un certo punto come è arrivato il risultato, la cosa che conta davvero è che la squadra abbia macinato gioco senza mai fermarsi un attimo dal primo al novantesimo e quindi faccio solo i complimenti a questi ragazzi che hanno chiuso il 2016 nel migliore dei modi, riscattando la sconfitta contro la Juventus con tre punti che volevamo a tutti i costi. Ho visto tanta qualità e cattiveria agonistica in mezzo al campo. Rimane difficile da spiegare perché in casa vinciamo sempre, certo giocare con un pubblico così caloroso e affettuoso come il nostro ci mette a nostro agio e crea molti presupposti di crescita, per questo a fine gara sono andato a ringraziarli sotto la curva Sud". Dopo la gara il centrocampista della Roma, Bruno Peres, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Una vittoria importante per noi, sapevamo che non sarebbe stato facile, il Chievo non è una squadra che gioca tutta arroccata in difesa e avrebbe provato a metterci in difficoltà. Nonostante lo 0-1 iniziali non ci siamo disuniti e abbiamo ottenuto i tre punti rimontando alla grande. Alla Roma manca vincere tutte le partite come fa invece la Juventus, ma siamo comunque sulla strada giusta e grazie alla mentalità da grande squadra che abbiamo ormai acquisito possiamo comunque dare parecchio filo da torcere ai bianconeri".

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI ROMA-CHIEVO (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA)