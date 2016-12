Video / Sampdoria-Udinese (0-0): highlights della partita (Serie A 2016-2017, 18^ giornata)

VIDEO SAMPDORIA-UDINESE (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA) - Andiamo ora ad analizzare i dati statistici della partita per comprendere meglio l'andamento del match. Cominciamo dal possesso palla (58% Sampdoria, 42% Udinese). La squadra di casa è andata al tiro 8 volte, centrando lo specchio della porta in 3 occasioni; l'Udinese è andato alla conclusione 4 volte ed ha impegnato Puggioni in 3 circostanze. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono prevalere i padroni di casa i quali sono riusciti a costruire 5 occasioni da gol contro 1 sola degli ospiti. Per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 6 in favore della Sampdoria contro i 2 dell'Udinese. La squadra di Delneri però è riuscita a recuperare più palloni (42-51) e a perderne meno (51-34). Dal punto di vista disciplinare è stata una gara piuttosto regolare, con soli 20 falli fischiati dal direttore di gara (10-10) che ha estratto solamente 2 cartellini gialli (1-1). Vediamo ora i singoli protagonisti di questo incontro. Fabio Quagliarella è stato uno dei protagonisti visto che è stato il giocatore che ha calciato più volte in porta (2) ed ha anche avuto anche più occasioni da rete (2). Danilo e Skriniar sono invece i calciatori che hanno recuperato più palloni (10) mentre Cyril Thereau con 11 è quello che ne ha perso maggiormente. Infine Edgar Barreto e Davide Faraoni sono quelli che hanno commesso più falli (2).

LE DICHIARAZIONI - Il commento del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, al termine del pareggio contro l'Udinese ai microfoni di Radio Rai: "La squadra ha fatto una grande partita sotto molti punti di vista. Siamo poco veloci in realizzazioni. Non era semplice scardinare questa retroguardia, anzi era facile esporsi a contropiedi velenosi. Ci è mancata la stoccata vincente, ma era complicato. L'avversario era forte fisicamente, nel gioco aereo, noi siamo stati bravi a limitarli. Ci siam presi dei rischi ma i ragazzi sono stati molto bravi". Ecco invece quanto dichiarato dall'allenatore dell'Udinese, Luigi Delneri ai microfoni di Radio Rai: "Sono soddisfatto, non è facile fare punti a Marassi. Abbiamo avuto situazioni importanti per decidere la partita. Stiamo trovando la giusta direzione, tutti i giocatori sono disponibili al sacrificio. Intervento sul mercato? La società è sempre attenta, vedremo".

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI SAMPDORIA-UDINESE (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 18^ GIORNATA)