Diretta/ Ascoli-Bari: info streaming video e tv, Cacia sfida Maniero. Probabili formazioni, risultato live, orario, quote (oggi, Serie B 2016)

I BOMBER - Andiamo a vedere i bomber che si sfideranno per la gara Ascoli-Bari. Per i padroni di casa il tecnico si affiderà al solito Cacia, autore di sette gol in questa prima parte di campionato con una percentuale di realizzazione pari al 36.8% visto che l'Ascoli ha siglato diciannove gol finora. L'attaccante Cacia non solo è stato decisivo per i gol, ma ha collezionato anche un assist portando la percentuale di partecipazione ai gol fino al 42.1% in quindici partite disputate in stagione. Passiamo al Bari, con Colantuono che non potrà fare a meno di bomber Maniero: l'attaccante biancorosso ha segnato due gol in questo campionato cadetto con la maglia del Bari, con una percentuale di realizzazione pari al 25%, visto che la sua squadra ha segnato in totale venti gol finora. Maniero ha collezionato anche due assist, la sua percentuale di partecipazione ai gol sale fino al 35%.

I TESTA A TESTA - Quella tra Ascoli e Bari si annuncia senza dubbio una partita molto difficile, visto che entrambe le formazioni oggi in campo che hanno voglia di conquistare punti. Los torico tra queste due formazioni ci riporta la bellezza di ben 43 dati utili, dal 1966 a oggi, per un totale di 12 vittorie dei galletti e 15 successi dei marchigiani. Per fare un bilancio dei testa a testa più recenti andiamo a considerare gli ultimi 5 incontri tra Ascoli e Bari giocati: i galletti hanno vinto ben 3 gare, mentre si contano solamente un pareggio ed una vittoria dei marchigiani. Il precedente più recente chiaramente risale alla scorsa stagione del campionato cadetto che li ha visti protagonisti: nel match di andata al San Nicola, erano stati i padroni di casa a trovare la vittoria con lo splendido risultato di 3 a 0 grazie alle reti di Valiani, Rosina e Maniero. Al ritorno invece cambiò lo stadio ma non la musica, visto che furono ancora i galletti a vincere, con il risultato però di 1 a 0, possibile grazie all'autogol di Cinaglia, commesso al 31' minuto.

LE QUOTE - Per la sfida tra Ascoli e Bari le quotazioni dei principali portali dedicati alla scommesse sportive sembrano lievemente favorevoli alla compagine dei galletti, che approdano a questo 20^ turno di Serie B dopo la bella vittoria ottenuta su Avellino. Stando alle quote fissate dalla snai.it infatti notiamo che il successo dei pugliesi è stato quotato a 2.65, contro il 2.90 fissato per la squadra marchigiana, oltre che il pareggio valutato a 3.00. Per quanto riguarda la doppia chance ricordiamo che la vittoria dell'Ascoli o il pareggio è stata quotata a 1.46, il successo del Bari o l'X è stato valutato a 1.39, mentre la vittoria di una delle due formazioni è stata valutata a 1.37. Per quanto riguarda i gol sembra che sarà proprio la formazione dei galletti la più quotata per la prima rete dell'incontro, la cui valutazione è stata fissata a 2.00 contro però il 2.10 assegnato ai padroni di casa, mentre il nessun gol è stato valutato a 7.50. Come al solito il metodo del primo gol più accreditato è il tiro semplice, valutato a 1.40, con il colpo di testa valutato a 6.00, il no gol quotato a 7.50 e il rigore elevato a 10.00.

DICHIARAZIONI - Ascoli-Bari non sarà una partita come le altre per Riccardo Maniero. L'attaccante napoletano, classe 1987, ha mosso i suoi primi passi nel professionismo con la maglia dell'Ascoli: era la stagione 2007-2008 e il ventenne Maniero, centravanti di belle speranze in prestito dalla Juventus, collezionò con i marchigiani 21 presenze e 1 gol in Serie B. Dal 2015 Maniero difende i colori del Bari e per la ventesima giornata fa ritorno allo stadio Del Duca. Il sito web gianlucadimarzio.com ha raccolto le sue dichiarazioni in vista della partita: "(Ascoli) E' una piazza in cui sono stato bene, ho passato un buon anno: lo ricordo con piacere, magari i tifosi ad Ascoli si ricordano meno di me…". L'attaccante, autore quest'anno di 5 reti in 17 presenze, ha individuato una dei problemi del Bari in questo girone di andata: "La continuità in trasferta ci è mancata, trovare tre punti fuori casa può rappresentare la nostra svolta. Siamo in un buon periodo di forma, ma non dobbiamo accontentarci dell'ottavo posto. Ci conosciamo anche meglio, stiamo affinando i meccanismi dopo un'estate in cui avevamo cambiato tanto". Maniero ha vissuto due stagioni particolarmente positive a Pescara, dove tra il 2013 e il gennaio 2015 mise assieme 25 gol in 51 partite; l'anno scorso invece ha completato la sua prima annata intera al Bari (ci aveva già giocato tra 2008 e gennaio 2009) con 37 presenze e 13 gol.

L'ARBITRO - La partita di Serie B tra Ascoli Bari sarà diretta dall'arbitro Niccolò Baroni, trentatreenne della sezione AIA di Firenze. A completare la squadra disciplinare di Ascoli-Bari saranno i guardalinee Intagliata e Colella e il quarto uomo Volpi. Nella stagione 2016-2017 l'arbitro Baroni ha collezionato finora 9 gettoni, 8 in Serie B e 1 in Coppa Italia. Con l'Ascoli già un precedente, quello dell'undicesima giornata in cui la squadra marchigiana ha pareggiato a reti inviolate contro la Salernitana; in quell'occasione -era il 25 ottobre- il signor Baroni limitò i suoi provvedimenti a 4 ammonizioni, 2 per parte: a finire sul taccuino dei cattivi furono gli ascolani Blazej Augustyn, Bright Addae e Gianluca Carpani, oltre all'avversario Tuia. L'esordio stagionale per Baroni, promosso dalla Lega Pro in cui ha diretto una sessantina di partite, si è verificato nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia: il fischietto fiorentino ha diretto Latina-Matera terminata 1-0 a favore dei padroni di casa. In tema di fattore campo, Niccolò Baroni ha visto vincere solamente una volta la squadra in trasferta: è successo il 15 ottobre alla nona giornata di Serie B, quando il Vicenza è andato ad imporsi all'Arena Garibaldi di Pisa per 0-1.

DIRETTA ASCOLI-BARI - Ascoli-Bari verrà diretta dall'arbitro Niccolò Baroni di Firenze; allo stadio Del Duca si gioca la ventesima giornata della Serie B 2016-2017, con le due squadre che scendono in campo alle ore 15. Si tratta di uno degli ultimi appuntamenti dell'anno calcistico tra due formazioni che tutto sommato stanno facendo abbastanza bene perseguendo gli obiettivi che si sono imposti all'inizio dell'annata.

L’Ascoli si trova al dodicesimo posto della graduatoria con 23 punti al pari del Brescia, potendo contare su un vantaggio sulla zona a rischio di 3 punti mentre il Bari grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno al San Nicola a spese dell’Avellino, è risalito fino all’ottavo ed ultimo posto utile per la zona play off a quota 27 punti. Dunque in palio ci sono punti molto pesanti che permetterebbero ad entrambe le contendenti di fare passi avanti verso la conquista dei rispettivi obiettivi.

Analizzando i dati statici delle due formazioni appare evidente come lo stato di forma sia piuttosto in linea. L’Ascoli nell’ultimo mese di campionato ha raccolto 8 punti sui 15 disponibili offrendo peraltro delle prestazioni piuttosto convincenti come del resto ha fatto anche il Bari che ha messo da parte ben 10 punti. Nella passata stagione di Serie B al Del Duca ci fu l’affermazione esterna da parte del Bari con il punteggio di 1-0 grazie alla sfortunata autorete di Cinaglia.

Allargando il discorso agli ultimi dieci scontri diretti tra Ascoli e Bari il bilancio è leggermente a favore dei pugliesi che si sono imposti in 4 occasioni contro le 3 affermazioni da parte dell’Ascoli ed altrettanti pareggi. Da sottolineare come l’Ascoli sia tra le peggiori formazioni di Serie B per rendimento interno con soli 11 punti conquistati e che il Bari in trasferta ha raccolto solo 7 punti e nelle ultime 5 gare lontano dal San Nicola ha perso 4 volte con 1 pareggio.



L’Ascoli dovrebbe presentarsi sul rettangolo di gioco dinnanzi ai propri sostenitori con un classico ed attento 4-4-1-1 che dovrebbe prevedere Lanni a difendere i pali ed una linea difensiva a quattro che dovrebbe annoverare andando da destra verso sinistra Almici, Mengoni ed Augustyn nel mezzo e quindi Mignanelli. In mediana ci sarà l’ottimo Giorgi in grado di regalare geometrie di gioco sempre ficcanti e fluide, al suo fianco Cassata mentre sulle corsie laterali andranno ad agire Orsolini sul fronte destro e Felicioli sul fronte sinistro. In avanti il sempre verde ed affidabile Cacia alle spalle del quale andrà ad agire Gatto.

Il Bari dovrebbe rispondere con un 4-3-3 molto propositivo con Micai in porta. In difesa Scalera nel ruolo di terzino destro, Daprela in quello di terzino sinistro mentre la coppia di centrale dovrebbe essere composta da Tonucci e Capradossi. Davanti alla difesa il solito ed affidabile Romizi mentre a dare imprevedibilità alle giocate offensive pugliesi ci saranno Fedele che nella passata giornata ha steso l’Avellino con una clamorosa doppietta e Furlan. In avanti nel tridente ci saranno Maniero nel mezzo, Fedato sul fronte sinistro ed il funambolico Brienza sul lato destro.



L’Ascoli fa una certa fatica ad esprimersi al meglio nelle gare interne per via di uno credo tattico improntato maggiormente sulle ripartenze. Il Bari è una formazione composta da ottimi palleggiatori per cui potrebbe essere la squadra ideale da affrontare per l’Ascoli. Dunque molto dipenderà dalla capacità della squadra ospite nell’essere equilibrata.



Per i bookmaker questa sarà una gara abbastanza equilibrata con un leggero favore dei pronostici nei riguardi del Bari che ormai manca da troppo tempo ad un successo esterno. Nello specifico la vittoria dell’Ascoli viene data a 2,80 contro il 2,60 del Bari ed il 3,00 per l’eventuale pareggio. Infine, dovremmo poter assistere ad un match con pochi gol ed in particolare con le agenzie di scommesse che hanno indicato una quota di circa 2,10 per l’evento Over 2,5 e di 1,65 per l’Under 2,5.

Ascoli-Bari sarà trasmessa in diretta tv dal canale Sky Calcio 8 (numero 258); tutti gli abbonati alla pay tv del satellite (pacchetto Calcio) potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivabile con l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non va poi dimenticato che su Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio sarà trasmesso Diretta Gol Serie B, programma che manda in onda highlights e gol in tempo reale da tutti i campi in cui si gioca per la ventesima giornata.

