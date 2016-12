Diretta/ Avellino-Salernitana: info streaming video e tv, Verde vs Coda. Orario, risultato live, quote, probabili formazioni (oggi, Serie B 2016)

DIRETTA AVELLINO-SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA). I BOMBER - Andiamo a vedere quali saranno i bomber in vista della gara tra Avellino e Salernitana, che inizia ormai tra pochi minuti. Tra le file dei padroni di casa il bomber è Daniele Verde, ala destra che sta dando parecchie soddisfazioni al suo tecnico: quattro gol in attivo in questa prima parte di stagione, una percentuale di realizzazione pari al 33.3%. L'Avellino ha segnato in totale dodici gol in campionato, un ottimo score quello di Verde che ha collezionato anche un assist nelle sue quattordici partite disputate, con la percentuale di partecipazione ai gol che sale fino al 41.7%. Passiamo alla Salernitana che si affiderà invece alle giocate di Massimo Coda: l'attaccante ha segnato ben sette gol in questa prima parte di stagione, e considerando che la sua squadra ha segnato ventidue gol finora la sua percentuale di realizzazione è del 31.8%. Coda si è reso protagonista anche di tre assist, la percentuale di partecipazione ai gol sale fino al 45.5%. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

DIRETTA AVELLINO-SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA). I TESTA A TESTA - Sono ben 21 i precedenti tra Avellino e Salernitana disputati in terra irpina, il tanto atteso derby campano, oggi in campo per questo turno festivo della serie B: il bilancio dei testa a testa tra le due compagini infatti comprende tra serie B, Lega Pro e Coppa Italia 9 affermazioni dei biancoverdi e 4 pareggi. Nel fare un’analisi più breve consideriamo che negli ultimi 5 precedenti la Salernitana ha avuto la meglio in 2 occasioni, mentre una sola vittoria dei lupi irpini. Si contano anche 2 pareggi, dunque si tratta di una sfida aperta a qualsiasi risultato. Nello scorso campionato cadetto il match di andata, che ha avuto luogo al Arechi di Salerno, ha visto la vittoria dei granata per 3 a 1: un risultato messo a segno dalle marcature di Gabionetta (in doppietta) e Troianello, con Trotta a segno per gli irpini. La sfida di ritorno invece vide l’affermazione dell’Avellino, che mise a segno l’1 a 0 grazie a una magia di Trotta.

DIRETTA AVELLINO-SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA). LE QUOTE - Per Avellino-Salernitana, il pronostico appare in netto contrasto rispetto alla posizione da cui le due formazioni approdano a questo 20 turno di campionato: appare, anche se di poco favorita infatti la formazione irpina, la qual però al momento sconta la 21^ posizione nella graduatoria. Per il portale di scommesse online betclic infatti notiamo che il successo dell’Avellino è stato quotato a 2.55, contro il 3.00 assegnato alla Salernitana e con il pareggio fissato a 3.10. Per la doppia chance ricordiamo che il successo irpino o il pareggio è stato quotato a 1.40, la vittoria granata o l’X è stata valutata a 1.50, mentre il successo di una delle due formazioni è stata fissata a 1.38. Tra i risultati esatti però la quotazioni più bassa è stata assegnata al pareggio per 1 a 1 quotato a 5.75, con invece l’esito fissato sulle reti bianche valutato a 7.75. A favore dell’Avellino ricordiamo la vittoria per 1 a 0 quotata a 7.25 e il successo per 2 a 1 valutato a 9.00, mentre per la Salernitana, glie siti esatti più pronosticati rimangono l’1 a 0 quotato a 7.75 e la vittoria per 2-1 fissata a 9.50.

DIRETTA AVELLINO-SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA). DICHIARAZIONI - Si avvicina l’atteso derby campano tra Avellino e Salernitana. In settimana, il sito ufficiale www.ussalernitana1919.it ha riportato le dichiarazioni di Alessandro Rosina, che ha analizzato il ko dell’ultimo turno contro il Carpi (1-2 all’Arechi). Queste le parole del numero 10 granata: “Purtroppo siamo stati penalizzati ancora una volta da una palla inattiva. In settimana lavoriamo molto sui calci piazzati, ma evidentemente dobbiamo mettere più attenzione per evitare sconfitte come quella di oggi. Al di là dell’episodio finale, la squadra ha fatto bene e non meritava assolutamente di perdere. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, cercando di evitare cali di concentrazione”. Rosina ha concluso affermando di voler regalare una grande vittoria ai tifosi nel derby contro l’Avellino: sicuramente una buona fetta delle speranze granata passano proprio dalla sua verve, fondamentale per l’azione d’attacco della Salernitana. In granata da quest’anno, l’ex Bari ha giocato tutte le 19 partite del girone d’andata, realizzando 4 gol.

DIRETTA AVELLINO-SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^GIORNATA). L’ARBITRO - La sfida di Serie B tra Avellino e Salernitana sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Nato il 22 novembre 1985 nel capoluogo siciliano, Abisso collezionerà la presenza numero 47 in Serie B. In cadetteria ha estratto in tutto 298 cartellini gialli, per una media di oltre 6 a partita. Il fischietto palermitano conta anche 5 presenze in Serie A, la prima il 6 gennaio 2015 per Chievo-Torino, partita terminata senza gol. In questa stagione invece Abisso ha diretto Bologna-Cagliari 2-1, in cui ha espulso il portiere del Cagliari Marco Storari per un intervento con le mani fuori dall’area di rigore. Tornando alla Serie B di quest’anno, Rosario Abisso ha già incrociato sia l’Avellino che la Salernitana. L’incrocio con i Lupi dell’Irpinia risale alla decima giornata, quando i biancoverdi uscirono sconfitti dal Silvio Piola di Novara (1-0). E’ andata un po’ meglio alla Salernitana, che sotto la direzione dell’arbitro siciliano ha impattato sull’1-1 con la Pro Vercelli (sedicesima giornata). Al dodicesimo turno invece, e per la precisione in Vicenza-Perugia 1-4, Abisso ha toccato la doppia cifra di cartellini estraendo 9 gialli e 1 rosso diretto. Completano il poker arbitrale per Avellino-Salernitana i guardalinee Bottegoni e Margani e il quarto uomo Di Paolo.

DIRETTA AVELLINO-SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA) - Avellino-Salernitana, diretta dall'arbitro Rosario Abisso di Palermo, si gioca alle ore 15 di sabato 24 dicembre; vigilia di Natale in campo nella ventesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Una sfida molto importante non solo in chiave salvezza ma anche perché si tratta di un sentito derby con le due rispettive tifoserie pronte a dare spettacolo anche e soprattutto sugli spalti.

In questo momento la classifica vede l’Avellino in grandissima difficoltà essendo penultima in graduatoria con soli 17 punti a 4 lunghezze di distanza dalla zona salvezza. A preoccupare c’è anche il fatto che la cura Novellino, subentrato a mister Toscano, non stia producendo i frutti sperati con un solo punto ottenuto in 3 gare disputate. Meglio la squadra salernitana che allo stato delle cose occupa il 14esimo posto in classifica a quota 21 punti alla pari di Latina, Pro Vercelli e Vicenza.

Chiaramente i 3 punti messi in palio al Partenio potrebbero rappresentare una svolta fondamentale sia nella stagione dell’Avellino che della Salernitana. Lo stato di forma delle due contendenti non appare eccezionale con i padroni di casa che sono reduci da soli 4 punti raccolti nelle ultime 5 giornate mentre la Salernitana ne ha raccolti 5. L’ultimo scontro diretto allo stadio Partenio avvenuta nella passata stagione vide la vittoria da parte dell’Avellino con il punteggio di 1-0 grazie alla segnatura di Trotta. Il bilancio complessivo sulle 9 sfide ufficiali tra le due contendenti è di 4 vittorie della Salernitana, 3 successi per l’Avellino e 2 pareggi.

Mister Novellino dovrebbe schierare sul terreno di gioco il proprio Avellino con un 4-2-3-1 abbastanza inusuale soprattutto per l’utilizzo dei giocatori da un punto di vista delle caratteristiche tecniche e tattiche. In porta Frattali mentre la linea difensiva dovrebbe prevedere l’utilizzo di Gonzalez sulla destra, Jidayi e Djimsiti nel mezzo mentre l’onere di spingere sulla corsia mancina verrà probabilmente affidato a Perrotta. Davanti alla difesa dovranno assicurare equilibrio e trame di gioco fluide ed interessante capitan D’Angelo e Omeonga mentre la batteria di trequartisti che andranno a dare supporto alla punta centrale Ardemagni saranno Cicco Castaldo nel mezzo, sul centrodestra l’estroso Verde e sulla sinistra Belloni.

La Salernitana di mister Bollini si dovrebbe schierare sul rettangolo di gioco con un 4-3-3 con Terracciano tra i pali, Perico sulla corsia destra, Vitale nel ruolo di terzino di sinistra mentre nel mezzo ci saranno Schiavi e Bernardini. Davanti alla difesa verranno date a Ronaldo le chiavi del centrocampo salernitano con ai fianchi Busellato e Della Rocca. In avanti il solito talentuoso Rosina sul centro destra, il portoghese Silva nel mezzo e sulla parte sinistra Donnarumma.

Come tutti i derby anche questo tra Avellino e Salernitana sarà caratterizzato da un’attenzione massima in quanto oltre a tre punti di particolare rilevanza per quanto concerne la lotta per non retrocedere, c’è anche la voglia di regalare ai rispettivi tifosi un successo che renderebbe il Natale decisamente più tranquillo. C’è da attendersi una lotta in mediana con le fasce che quindi andrebbero a rivestire un ruolo fondamentale nell’economia della contesa.

I bookmaker prevedono un incontro molto equilibrato facendo vestire il ruolo di favorita all’Avellino in maniera piuttosto lieve probabilmente in ragione del fattore campo. Infatti, l’eventuale successo dei padroni di casa viene pagato circa 2,5 volte la posta in palio contro il 3,00 del pareggio ed il 2,90 dato per l’eventuale successo degli ospiti. Secondo le stesse agenzie di scommesse,l’incontro non dovrebbe prevedere tantissimi gol tant’è che l’evento Over 2,5 viene dato a 2,15 e l’Under 2,5 viene pagato circa 1,65.

La diretta tv di Avellino-Salernitana è affidata a Sky Sport, che la trasmetterà sul canale Sky Calcio 6 (numero 256); tutti gli abbonati avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video, che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all'applicazione Sky Go. Non va poi dimenticato che su Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio sarà trasmesso Diretta Gol Serie B, programma che manda in onda highlights e gol in tempo reale da tutti i campi in cui si gioca per la ventesima giornata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.