Diretta/ Brescia-Pro Vercelli: info streaming video e tv, speranza Caracciolo. Risultato live, orario, probabili formazioni, quote (oggi Serie B 2016)

DIRETTA BRESCIA-PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA). I BOMBER - Brescia e Pro Vercelli sono ormai pronte a scendere in campo al Rigamonti, quali saranno i bomber che scenderanno in campo? Per i padroni di casa ci sarà il solito Andrea Caracciolo, attaccante che ha segnato cinque gol in questa prima parte di stagione sui ventidue complessivi siglati dalla sua squadra. La percentuale di realizzazione della punta è del 22.7%, ma grazie ai suoi tre assist collezionati nelle sedici partite disputate finora la percentuale di partecipazione ai gol sale fino al 36.4%. Passiamo alla Pro Vercelli, con il tecnico che si affiderà ad Andrea La Mantia: la punta centrale ha segnato cinque gol in questo campionato cadetto sui diciassette messi a segno dalla Pro Vercelli, quindi la sua percentuale di realizzazione è del 29.4%. La Mantia ha collezionato in questa prima parte di stagione anche due assist, la percentuale di partecipazione ai gol è del 41.2%. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

DIRETTA BRESCIA-PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA). I TESTA A TESTA - Il derby delle risaie tra Brescia e Pro Vercelli ha uno storico che affonda le sue radici nella stria, basti pensare che il primo incontro ufficiale risale alla stagione 1926-1927. Da allora al Piola le due compagini si sono affrontate in altre 15 volte, anche i la maggior parte dei dati a cui si fa riferimento risalgono a oltre 70 anni fa. Per fare un bilancio più recente andremo a considerare gli ultimi 5 precedenti dove il Brescia ha vinto in ben 3 occasioni, mentre una è la vittoria della Pro Vercelli ed uno anche il pareggio. Partita ostica per entrambe: nello scorso campionato la partita giocata in terra lombarda tra queste due formazioni finì 2-0 grazie alle reti di Morosini ed Embalo che fecero volare le rondinelle. Al ritorno invece furono i piemontesi a trovare il successo tra le mura di casa con il risultato di 2 a 1 con Bani e Mustacchio a favore dei padroni di casa e Mazzittelli, come unico marcatore dei bresciani.

DIRETTA BRESCIA-PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA). LE QUOTE - In questa 20^ giornata di serie B la leonessa appare la favorita nello scontro tra Brescia e Pro Vercelli: il pronostico fissato alla vigilia ai principali portali di scommesse sportive infatti arride alla formazione di Cristian Brocchi. Per il portale di scommesse online bet365 infatti le rondinelle sono state quotate alla vittoria per 2.10, contro il 3.55 dato alla compagine piemontese, con pareggio fissato per 3.30. Nella doppia chance ricordiamo che il successo del Brescia o il pareggio è stato valutato a 1.30, la vittoria della Pro Vercelli o l’X è stata quotata a 1.75, mentre il successo di una delle due compagini oggi in campo è stata fissata a 1.34. Tra i primi marcatori dell’incontro ricordiamo che Andrea Caracciolo e Bonazzoli sono stati valutati entrambi a 5.50, contro il 6 fissato per un eventuale primo gol messo a segno da Torregrossa e il 6.50 dato a La Mantia, il quale è stato valutato a 3.75 per il primo marcatore della squadra fiori casa, con Malonga e Ebagua, valutati entrambi in questo senso a 4.33.

DIRETTA BRESCIA-PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA). DICHIARAZIONI - Il Brescia affronta in casa la Pro Vercelli con l’intento di tornare al successo dopo 3 giornate. Settimana scorsa le Rondinelle sono state fermate sull’1-1 dal Latina, che ha raggiunto la parità a 7 minuti dal 90’ con il calcio di rigore di Boakye, dopo che un missile di Dimitri Bisoli aveva portato avanti i lombardi (70’). L’allenatore del Brescia, Cristian Brocchi, ha mandato giù con amarezza il pareggio del Francioni: “C'è grande rammarico perchè siamo andati in vantaggio nel finale di gara e per quanto visto in campo avremmo meritato i tre punti. Poi quel rigore nel finale ci ha lasciato l'amaro in bocca per una vittoria sfumata”. Secondo Brocchi, il Brescia ha interpretato bene la trasferta di Latina, dando un segnale dopo le trasferte precedenti in cui aveva ‘raccolto meno di quanto dovuto’. Il mister ha visto in campo carattere, compattezza e solidità, sinonimi di un atteggiamento positivo che dovrà essere riproposto contro la Pro Vercelli. Brocchi ha speso anche qualche considerazione su alcuni singoli: “Ha fatto bene anche Dall'Oglio che è rientrato in campo dal primo minuto dopo il lungo infortunio, mettendo in campo grande determinazione e la cattiveria giusta in mezzo al campo. Ho visto anche grande sacrificio in fase difensiva da parte dei nostri attaccanti, specialmente Bonazzoli”. Dichiarazioni riportate dal sito internet ufficiale www.bresciacalcio.it.

DIRETTA BRESCIA-PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^GIORNATA). L’ARBITRO - La partita di Serie B tra Brescia e Pro Vercelli sarà diretta dall’arbitro Ivano Pezzuto: ad assisterlo i guardalinee Santoro e Fiore oltre al quarto uomo Provesi. Per l’arbitro Pezzuto, nato a Lecce il 13 febbraio 1984, si tratta della nona presenza stagionale: in questo campionato cadetto ha già diretto sia il Brescia che la Pro Vercelli. Per le Rondinelle di Cristian Brocchi il precedente è negativo: si tratta del ko per 2-0 rimediato a La Spezia nella decima giornata, in data 21 ottobre; in quella partita Pezzuto ha decretato anche il suo primo calcio di rigore stagionale, che è stato calciato dallo spezzino Nenè e parato dal portiere bresciano Minelli. E’ andata meglio alla Pro Vercelli, che sotto la direzione dell’arbitro pugliese ha ottenuto il successo per 1-0 ai danni della Ternana, firmato dal difensore Elia Legati (era l’ottavo turno). Nelle partite dirette quest’anno da Ivano Pezzuto si contano 5 vittorie casalinghe, 2 esterne e 1 solo pareggio, quello per 2-2 tra Ascoli e Perugia (quindicesima giornata). Curiosamente, il fischietto leccese ha sempre comminato almeno 7 ammonizioni in ognuna delle sue presenze stagionali, con un picco massimo di 10 nell’Ascoli-Perugia di cui sopra; solo un’eccezione: Perugia-SPAL 1-0 del 26 settembre (sesta giornata), in cui è stato estratto 1 solo cartellino giallo.

DIRETTA BRESCIA-PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 20^ GIORNATA) - Brescia-Pro Vercelli, diretta dall'arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 alle ore 15 di sabato 24 dicembre, ultimo turno prima della sosta natalizia. Un match che ha un certo peso specifico per quella che è la lotta Salvezza visto che le due formazioni si ritrovano in questa fase della stagione impelagate nelle parti basse della classifica generale.

Infatti, il Brescia è in questo momento al 12esimo posto alla pari con l’Ascoli a quota 23 punti mentre la Pro Vercelli è 14esima con 21 punti alla pari del Vicenza, del Latina e della Salernitana. Una classifica molto corta e compatta che rende ancora più rilevati i 3 punti messi in palio in quanto permetterebbero di fare un considerevole balzo e quindi di poter lavorare con maggiore tranquillità nelle prossime settimane.

A questo appuntamento sembra arrivare leggermente meglio la Pro Vercelli che nelle ultime cinque giornate di campionato ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi ed 1 sconfitta mentre il Brescia ha ottenuto 1 successo, 2 pareggi e 2 sconfitte. C’è da segnalare come il Brescia abbia raccolto la stragrande maggioranza dei propri punti avendone ottenuto ben 17 e soprattutto non ha mai perso nei 9 precedenti di campionato.

La Pro Vercelli in trasferta invece ha uno dei peggiori rullini di marcia con soli 4 punti conquistati sui 27 punti messi in palio e soprattutto non ha mai vinto in stagione. Per quanto concerne i precedenti c’è da segnalare come nella passata stagione di Serie B al Rigamonti ci fu la vittoria del Brescia per 2-0 con gol di Morosini e Embalo. Invece il bilancio complessivo su 7 scontri diretti è di 4 vittorie del Brescia, 1 vittoria della Pro Vercelli e 2 pareggi.



Il Brescia allenato da Christian Brocchi dovrebbe scendere in campo in questo ultimo impegno pre natalizio con un con un 4-4-2. In porta il sempre affidabile Minelli mentre in difesa dovrebbero essere utilizzati Unterse sulla fascia destra, Somma al fianco di Calabresi nel mezzo mentre sulla corsia laterale mancina Racine. A centrocampo si va verso un rombo che vede come vertice basso Pinzi con ai lati Bisoli che nell’ultima giornata ha trovato una importante rete sul campo del Latina e Dall’Oglio. Vertice alto Ndoj che spesso diventa un trequartista a tutti gli effetti nelle giocate offensive. In avanti tandem offensivo composto da Bonazzoli e Caracciolo.

La Pro Vercelli dovrebbe confermare in blocco gli undici che hanno battuto nettamente la Spal nell’ultima giornata di campionato con uno schieramento tattico basato sul 4-4-2. In porta Provedel mentre in difesa ci saranno Mammarella sulla corsia mancina e Berra dall’altro lato. Nel mezzo il prodotto del vivaio del Napoli Luperto e Bani. Davanti a loro per dare protezione ed equilibrio a tutto l’assetto di gioco Palazzi e Emmanuello peraltro entrambi andati a segno nell’ultima domenica. Sulle corsie laterali dovrebbero essere schierati Mustacchio sulla sinistra e Castiglia sulla corsia mancina. In avanti bomber Morra che anche la scorsa settimana ha timbrato il cartellino e La Mantia.



Il Brescia sarò chiamato a fare il match anche perché in casa la formazione lombarda solitamente ha un approccio molto propositivo. La Pro Vercelli per cui andrà a lavorare maggiormente in fase di ripartenza facendo leva sulla solidità difensiva che purtroppo in trasferta non sempre è stata eccezionale. Dunque tutto dipenderà dalla fase difensiva della Pro Vercelli e dalla capacità di ripartire velocemente: qualora non dovessero essere efficaci allora il Brescia potrebbe avere facilmente la meglio nella contesa.



Per le agenzie di scommesse il Brescia parte nettamente favorito con il successo dei padroni di casa che viene solitamente pagato intorno al 2,10 volte la posta in palio contro il 3,30 del pareggio ed il 3,50 per l’eventuale successo esterno da parte della Pro Vercelli. In orbita segnature, per i bookmaker questo incontro non dovrebbe essere caratterizzato da più di 2 reti (Under 2,5 con quota 1,75 e Over 2,5 con quota 2,10).

Brescia-Pro Vercelli sarà in diretta tv su Sky: appuntamento con il canale Sky Calcio 5 (numero 255), con possibilità di seguire questa partita anche con l'applicazione Sky Go, e dunque in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non va poi dimenticato che su Sky Sport 1 e Sky SuperCalcio sarà trasmesso Diretta Gol Serie B, programma che manda in onda highlights e gol in tempo reale da tutti i campi in cui si gioca per la ventesima giornata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.