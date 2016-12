Pronostici Serie B/ Quote e scommesse: focus su Vicenza-Cittadella. Partite della 20^ giornata (oggi 24 dicembre 2016)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 20^ GIORNATA. IL BIG MATCH (OGGI 24 DICEMBRE 2016). IL DERBY VENETO - Derby veneto nella ventesima giornata di Serie B, e una delle partite più interessanti per quanto riguarda i nostri pronostici. Per analizzare Vicenza-Cittadella, sfida del Romeo Menti, vediamo cosa è successo negli altri due incroci tra squadre venete che hanno colorato il campionato di Serie B fino a questo momento. Entrambe le squadre hanno battuto il Verona: risultati sorprendenti se pensiamo che gli scaligeri comandano la classifica del campionato. Recente la vittoria del Vicenza, che il 10 dicembre in un pomeriggio di fitta nebbia ha fatto valere il gol realizzato da Cristian Galano al 69’ minuto. Addirittura clamoroso il 5-1 con cui il Cittadella ha sorpreso il Verona, che arrivava dai quattro gol subiti al Bentegodi contro il Novara: illusorio il gol di Pazzini dopo un solo minuto, il Cittadella ha risposto con quattro reti nel primo tempo (Manuel Iori, Filippo Scaglia, Gianluca Litteri e Amedeo Benedetti) e uno nel finale, per la doppietta personale di Litteri. Altri derby nella stagione di Serie B? E’ finito 1-1 quello umbro tra Perugia e Ternana, il Frosinone ha battuto in casa il Latina (2-1) mentre nel derby ligure tra Virtus Entella e Spezia è terminata in parità (1-1). Sempre questo sabato avremo la sentitissima sfida tra Avellino e Salernitana (lo scorso anno al Partenio gli irpini vinsero per 1-0 ma avevano perso l’andata per 3-1, alla prima giornata con la Salernitana neopromossa dalla Lega Pro).

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 20^ GIORNATA. IL BIG MATCH (OGGI 24 DICEMBRE 2016). LA CAPOLISTA - La capolista contro la dominatrice di due stagioni fa: in Carpi-Verona una partita molto interessante per i nostri pronostici. Gli emiliani nel 2014-2015 giocarono un campionato fantastico culminato nella prima promozione in A della storia, gli scaligeri retrocessi dalla massima serie sono i grandi favoriti e per ora rispettano il pronostico. Vero è anche che il rendimento esterno del Verona non è eccezionale: certo ci sono pur sempre quattro vittorie, ma anche tre sconfitte e una media punti (1,56) che è inferiore non di poco rispetto a quella ottenuta in casa. Soprattutto la squadra di Fabio Pecchia attraversa un momento poco brillante: rimasta imbattuta per quasi due mesi tra settembre e novembre, nelle ultime sei partite giocate ha perso la metà delle volte, incassando nove gol complessivi da Novara e Cittadella e poi cadendo nel derby di Vicenza. Può allora provare ad approfittarne il Carpi, sesto in classifica: la formazione guidata da Fabrizio Castori non perde dal 19 novembre (a Bari) e arriva dalla vittoria di Salerno (2-1). Nella loro stagione gli emiliani non hanno mai vinto tre partite consecutive, ma in due occasioni hanno fatto il bis: contro Spezia e Latina e contro Cittadella e Trapani. Questa potrebbe essere la terza occasione, per poi provare a fare tris sul campo del Novara il prossimo venerdì.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 20^ GIORNATA. IL BIG MATCH (OGGI 24 DICEMBRE 2016). SEGNO X AL CURI? - Perugia-Latina è un’altra delle partite che si giocano nel turno di Serie B, e che è molto interessante per i pronostici: si affrontano due squadre che, complessivamente, hanno pareggiato 20 delle 38 partite che hanno giocato. Il Perugia, che è settimo in classifica, ha perso soltanto tre volte in questo campionato (l’ultima una settimana fa) ma nelle ultime dieci partite giocate è riuscito a vincere soltanto in tre occasioni, aprendo una striscia di quattro pareggi consecutivi arrivati contro Trapani, Ascoli, Novara e Verona. Se contro la capolista il Grifone ha recuperato due gol di svantaggio, contro Trapani e Ascoli è stato rimontato nel finale sciupando un’ottima occasione per spiccare il volo. Il Latina è la squadra che pareggia di più in questo campionato: ben 12 volte, il che significa una percentuale del 63,1%. Già tra metà settembre e inizio ottobre c’erano stati quattro pareggi in fila (Benevento, Novara, Ternana e Cesena); adesso i pontini entrano in questa giornata avendo pareggiato le ultime cinque partite (Salernitana, Spal, Virtus Entella, Ascoli e Brescia). Il Latina non perde una partita dal 29 ottobre (1-2 contro il Cittadella) eppure è quattordicesimo in classifica; bisogna iniziare a mettere qualche vittoria in cascina per abbandonare la zona calda.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 20^ GIORNATA. IL BIG MATCH (OGGI 24 DICEMBRE 2016). IL BIG MATCH - Per analizzare i pronostici legati alla ventesima giornata di Serie B non possiamo non partire dal grande big match: Frosinone e Benevento si giocano il ruolo di prima inseguitrice del Verona, che non è solo platonico ma significherebbe anche la promozione immediata senza passare dai playoff. Chi è favorito per questa partita? Il Frosinone è già caduto due volte al Matusa: è successo il primo ottobre contro il Perugia (1-2) nel momento più difficile della stagione (quattro gare senza vincere) e contro la Salernitana (1-3) il 10 dicembre. Curiosità: la sconfitta interna è sempre arrivata dopo un periodo negativo, nel primo caso due pareggi e una sconfitta e nel secondo un doppio pari. Avendo vinto 4-1 sul campo del Trapani il Frosinone in questo senso dovrebbe rischiare poco: dopo aver perso contro il Perugia i ciociari erano riusciti a vincere due partite consecutive e sette in otto gare, con in mezzo il pareggio di Vicenza. Sono sei (in 10 partite) le vittorie interne del Frosinone; il Benevento non ha mai perso in casa, ma lontano dal Vigorito fatica: 10 punti in 9 partite e già tre sconfitte, arrivate contro Salernitana (1-2), Virtus Entella (2-3) e Trapani (0-1). Le vittorie sono due: quella di Bari (4-0) e quella di Terni (0-1).

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 20^ GIORNATA (OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Il campionato di Serie B 2016-2017 gioca alla vigilia di Natale la sua ventesima giornata: ci avviciniamo dunque al termine del girone di andata e alla sosta che, come ormai da qualche anno, accompagna il mese di gennaio consentendo alle squadre di rifiatare. Andiamo dunque a studiare i pronostici su questo turno, che si giocherà interamente nel pomeriggio (con un anticipo all'ora di pranzo) e che avrà il suo match clou nella partita del Matusa, dove Frosinone e Benevento si sfidano per il ruolo di principale antagonista del Verona che guida la classifica del campionato cadetto.

PRONOSTICO ASCOLI-BARI (sabato ore 15) - L’Ascoli attende il Bari all’Adriatico, e dovrà affrontarlo senza poter contare sulle prestazioni del centrocampista Cassata, squalificato. La formazione pugliese arriva molto carica dopo i successi che l’hanno riportata all’ottavo posto in classifica e con l’intenzione di fare punti anche nello stadio marchigiano. Nessun problema di formazione per Stellone. Pronostico della gara orientato verso il pareggio.

PRONOSTICO AVELLINO-SALERNITANA (sabato ore 15) - Derby caldo ad Avellino con i locali che devono assolutamente tornare a fare punti e la gara con la Salernitana, formazione che viaggia nel centro classifica è sicuramente l’occasione giusta a livello di stimoli. Nello scegliere la formazione per la sua squadra il tecnico ospite, Bollini, deve fare a meno di due squalificati, Coda e Bernardini. Per Novellino, tecnico degli irpini, ci sono diversi infortunati, tra cui Migliorini, Molina e Gavazzi. Il pronostico della partita del Partenio è per il successo della formazione di casa.

PRONOSTICO BRESCIA-PRO VERCELLI (sabato ore 15) - Partita tra formazioni di metà classifica a Mompiano. Brocchi non riesce a far emergere il suo Brescia, ed anche ultimamente sono poche le gioie per l’ex allenatore del Milan. La formazione piemontese dal canto suo prosegue nel suo campionato senza grossi squilli ma con una presenza costante in tutte le gare. Pro Vercelli senza lo squalificato Mammarella. In questa partita i favori del pronostico vanno alla squadra di casa.

PRONOSTICO CARPI-VERONA (sabato ore 15) - Bello scontro in Emilia tra due formazioni divise in classifica da sei punti, con gli ospiti primi ed il Carpi al sesto posto alla pari con il Cittadella. La formazione di Castori sta riprendendosi dal momento no, con sei punti in fila negli ultimi due match e sarà un avversario difficile per il Verona, vincitore nel posticipo della giornata precedente. Il Carpi non può disporre di Sabbione che ha rimediato tre giornate di squalifica. Risultato più probabile la divisione della posta.



PRONOSTICO CESENA-TRAPANI (sabato ore 15) - Il Cesena affronta in questo turno un match semplice sulla carta, ospitando il fanalino di coda Trapani, ma deve stare attento alla grande voglia di riscatto che anima i siciliani. Tre gli uomini indisponibili per squalifica nelle due formazioni, uno nel Cesena, Ciano, e due nel Trapani, Barillà e Citro. Per i Cesena è il match che potrebbe portarlo fuori dalla zona retrocessione, ed i bianconeri hanno i favori del pronostico.

PRONOSTICO FROSINONE-BENEVENTO (sabato ore 15) - Quello del Matusa è il big match della giornata e si attende un grande spettacolo. Si affrontano infatti il Frosinone, secondo in classifica, ed il Benevento, terzo con due punti di distacco, che punta quindi al sorpasso, pur essendo una neopromossa. La formazione di Marino è certamente più strutturata di quella ospite, ma i campani hanno fatto vedere in precedenza di non avere nessun timore. Risultato più probabile il pareggio.

PRONOSTICO PERUGIA-LATINA (sabato ore 15) - Nonostante la sconfitta dell’ultimo turno, il Perugia ha ancora una salda posizione in zona playoff e cerca in questa gara in programma al Curi di ritrovare i tre punti contro il Latina. La formazione laziale dal canto suo è poco sopra la zona playout ed in queste ultime settimane sembra abbonata al pareggio, risultato che è il più probabile anche in questa sfida tra le formazioni allenate da Bucchi e Vivarini.

PRONOSTICO PISA-SPEZIA (sabato ore 12:30) - In una situazione societaria sempre più difficile, il Pisa ospita La Spezia, che viaggia tranquilla nella zona di centroclassifica. La gara tra le formazioni di Gattuso e Di Carlo è anche a rischio a causa di problemi di pagamento delle luci dello stadio Arena Garibaldi, ma si dovrebbe comunque giocare, con la formazione ospite, reduce dalla bella vittoria contro il Perugia, che è la favorita dell’incontro.

PRONOSTICO SPAL-TERNANA (sabato ore 15) - La Spal, forte della sua quarta posizione in classifica, attende la Ternana per ritornare alla vittoria. La formazione ferrarese infatti è stata sconfitta dopo una serie positiva di sette gare, e vuole rifarsi davanti al suo pubblico. Anche la ternana, che si trova in zona retrocessione, vuole però tornare a fare punti dopo la sconfitta precedente ed è un avversario tosto in trasferta. Per Bucchi mancheranno Zanon e Di Noia, entrambi squalificati. Il pronostico vede favorita per la vittoria la Spal.

PRONOSTICO VICENZA-CITTADELLA (sabato ore 15) - Derby veneto al Menti dove il Vicenza ospita il Cittadella, con le due formazioni che arrivano entrambe da un successo. Per il Vicenza il tecnico Bisoli si schiera con il 4-3-3, ma deve fare a meno sia di D’Elia che di Raicevic. Venturato si gode la posizione di classifica e prova a fare il colpaccio anche a Vicenza. Risultato più probabile il pareggio.

PRONOSTICO VIRTUS ENTELLA-NOVARA (sabato ore 15) - La gara tra Entella e Novara è una delle più equilibrate della giornata di serie B. Le due formazioni distano in classifica solo 1 punto, ed il momento di forma sembra prediligere la formazione ospite che ha approfittato degli ultimi incontri casalinghi per mettere insieme sei punti. Breda e Boscaglia attenderanno le ultime ore prima di diramare le rispettive formazioni, tentando di recuperare gli infortunati. Pronostico per questa gara a favore della formazione di Chiavari.

© Riproduzione Riservata.