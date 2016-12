Risultati Serie B / Classifica aggiornata, diretta gol livescore e prossimo turno. Reti bianche all'Arena Garibaldi (Oggi 24 dicembre 2016)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA, 24 DICEMBRE 2016). INTERVALLO ALL'ARENA GARIBALDI - Non si segna nell'anticipo della ventesima giornata di Serie B: il primo dei risultati nella vigilia di Natale è ancora parziale, e al momento è uno 0-0. Pisa e Spezia appaiono piuttosto contratte: il ritmo non è stato nemmeno troppo basso ma nessuna delle due squadre è riuscita a creare pericoli alle porte avversarie. Gara che si è giocata in particolare sui duelli a centrocampo; qualche timida folata da parte dello Spezia ma il Pisa ha saputo ben contenere, provando a sfruttare la spinta dei tifosi di casa per far male ai liguri che hanno sofferto davvero poco. Aspettiamo ora di capire se nel secondo tempo, magari anche grazie a qualche sostituzione da parte dei due allenatori, una delle due squadre riuscirà ad avere la meglio sull'altra e se sarà in questo lunch match che vedremo il primo gol della giornata o se, al contrario, dovremo aspettare le dieci partite del pomeriggio. Adesso 15 minuti di intervallo per Pisa e Spezia che torneranno poi in campo per la ripresa. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

SI COMINCIA! - Tutto pronto per Pisa-Spezia, anticipo delle 12:30. Ma il match dell'Arena Garibaldi non è certo l'unico della giornata. Oggi vivremo la ventesima giornata di Serie B in questa vigilia di Natale tutta dedicata al campionato cadetto, ma in attesa dei risultati delle partite facciamo un piccolo salto in avanti al prossimo turno, che sarà l'ultimo del girone d'andata ma anche l'ultimo dell'anno solare 2016 dal momento che si giocherà fra il 28 e il 30 dicembre e l'ultimo prima della pausa invernale di tre settimane. Si comincerà mercoledì 28 dicembre alle ore 20.30 con il primo anticipo Spezia-Vicenza, poi ecco giovedì 29 sempre alle ore 20.30 Bari-Spal mentre le altre nove partite si disputeranno venerdì 30 dicembre. Fra queste ricordiamo quelle che coinvolgono le attuali prime tre in classifica: il Verona chiuderà il girone d'andata in casa contro il Cesena, per il Frosinone trasferta sul campo della Pro Vercelli mentre il Benevento chiuderà l'anno davanti ai propri tifosi ospitando il Pisa. Si giocherà alle 20.30, ma con due anticipi: alle 15.00 Salernitana-Perugia e alle 17.30 Novara-Carpi.

LA LOTTA IN CODA - I risultati di alcune partite della ventesima giornata di Serie B saranno particolarmente importanti per quanto riguarda la lotta salvezza, nelle parti basse della classifica del campionato cadetto. In tal senso spicca senza dubbio Cesena-Trapani, sfida tra due squadre che in estate avevano ben altre ambizioni ma che si devono scontrare con una dura realtà: i romagnoli sono terzultimi, i siciliani addirittura ultimi e già piuttosto staccati dalle altre. Ecco perché la partita del Manuzzi è così importante: il Cesena deve approfittarne per vincere, ma il Trapani non può permettersi un'altra sconfitta in un match che ha già quasi il sapore dell'ultima spiaggia anche se manca ancora un intero girone. Sarà delicatissimo anche il derby campano fra Avellino e Salernitana, con gli irpini penultimi e gli ospiti nel gruppo di squadre a 21 punti, che non possono di certo dirsi tranquille. Saranno due scontri diretti che avranno un enorme peso specifico nella già intensa battaglia per la salvezza, possibilmente senza passare dai playout.

I BOMBER DEL TORNEO - In attesa delle partite della ventesima giornata di Serie B, facciamo il punto sulla classifica marcatori, che è sempre dominata da Giampaolo Pazzini con ben 14 gol segnati (cinque su calcio di rigore). Il bomber del Verona è senz'altro uno dei punti di forza dell'Hellas capolista, anche se gli ultimi risultati non sono stati fantastici per i veneti, che hanno rallentato nelle ultime giornate. L'unico altro attaccante già in doppia cifra è Gianluca Litteri del Cittadella, che però con 10 gol segnati è già a quattro lunghezze di distanza da Pazzini. A quota 9 gol segnati troviamo la coppia formata da Francesco Caputo della Virtus Entella e dall'uruguaiano Felipe Avenatti della Ternana, di gran lunga il miglior marcatore straniero di questo campionato cadetto (poi abbiamo il bosniaco Milan Djuric del Cesena a quota 5). Otto gol segnati finora per Daniel Ciofani del Frosinone, poi a quota sette l'affollamento inizia a crescere, visto che troviamo ben sei giocatori a questa quota che però è solo la metà dei gol segnati da Pazzini.

Come di consueto, il campionato cadetto illumina la vigilia di Natale: la Serie B 2016-2017 gioca la sua ventesima giornata, la penultima di un girone di andata che si concluderà appena prima di capodanno. Poi avremo la lunga sosta; dunque ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la boa di metà stagione, che ci darà indicazioni più ampie riguardo la situazione di classifica. Vediamo subito il programma della ventesima giornata, che si giocherà interamente sabato. Si parte alle ore 12:30 con Pisa-Spezia; quasi tutte le altre partite sono alle ore 15 e si tratta di Ascoli-Bari, Avellino-Salernitana, Brescia-Pro Vercelli, Carpi-Verona, Cesena-Trapani, Frosinone-Benevento, Perugia-Latina, Spal-Ternana, Vicenza-Cittadella e Virtus Entella-Novara.

Il Verona si è confermato in testa alla classifica vincendo il posticipo contro la Virtus Entella: risultato importante per gli scaligeri che sembravano in fuga e ora hanno il fiato del Frosinone sul collo, con anche il Benevento che sta aumentando i giri del motore ma non è andato oltre il pareggio interno contro l’Ascoli.

Il turno di oggi ci presenta, al Matusa, proprio la sfida tra le due principali inseguitrici del Verona: una partita che potrebbe dirci quale delle due squadre ha - almeno per il momento - le carte migliori per tenere il passo della capolista. Il big match è questo, ed è chiaro che la squadra di Fabio Pecchia proverà ad approfittarne: difficile però la trasferta sul campo del Carpi, reduce dalla vittoria di Salerno e dunque con fiducia.

La Virtus Entella non vince da sette partite e vuole uscire dalla crisi: lo farà, o almeno ci proverà, contro un Novara che invece sta attraversando un buon momento. Si è ripreso anche lo Spezia che oggi va a Pisa per una partita insidiosa, continua a fornire prestazioni altalenanti il Perugia che, pur rimanendo candidata ai playoff, deve migliorare nella costanza e, guardando alla ventesima giornata, non può sbagliare il match del Curi contro il Latina.

In coda la cura Alessandro Calori non è al momento servita al Trapani, che continua a perdere: i siciliani oggi se la vedono con il Cesena, altra squadra che vuole migliorare la sua posizione e che se non altro ha vinto due volte nelle ultime cinque. A caccia di punti pesanti anche l'Avellino, che non vince da quattro gare: gli irpini possono trovare motivazioni extra nel sentitissimo derby contro la Salernitana.