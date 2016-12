Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors/ Info streaming video e diretta tv, risultato (basket NBA, oggi 25 dicembre 2016)

DIRETTA CLEVELAND-GOLDEN STATE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO (BASKET NBA, OGGI 25 DICEMBRE 2016) - Il giorno di Natale vedrà la NBA celebrare la festività con un vero e proprio evento, ovvero la gara che vedrà contrapposte le finaliste dello scorso anno, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors: palla a due alle ore 20:30 italiane, teatro del big match è la Quicken Loans Arena di Cleveland, Ohio. Una gara che secondo gli addetti ai lavori sarà una sorta di gustoso anticipo delle Finals, considerato che anche in questa prima parte di stagione i due team hanno ribadito la loro superiorità sul resto del lotto.

I Cavaliers sono infatti in testa ad Est, con 21 gare vinte e 6 vinte, mentre i Warriors, dal canto loro, hanno sinora vinto 25 partite, lasciandone solo 4 agli avversari. Cleveland ha naturalmente ribadito in questa prima parte della stagione la sua dipendenza da Lebron James, indiscussa stella del roster guidato da Tyronn Lue. Il Prescelto ha sin qui messo a referto oltre 27 punti per gara, risultando il miglior terminale offensivo. Nel corso della prima parte della stagione, va però messa in rilievo la grande crescita di Kevin Love, che dopo aver viaggiato a lungo ad oltre 22 punti e 10 rimbalzi per gara, ha dovuto cedere il passo per alcuni malanni fisici che ne hanno limitato impiego e rendimento. Mentre non ha mai avuto momenti di appannamento sin qui l'altra stella del team, quel Kyrie Irving che ha messo a referto 23,8 punti per gara. Per il resto vanno messi in rilievo il grande rendimento di Channing Frye nel tiro dall'arco, con un ottimo 47,1%, e l'energia con cui Richard Jefferson sta svolgendo l'incarico di panchinaro di lusso, testimoniato dagli oltre 13 punti di media.

Golden State è invece ancora nel pieno della rivoluzione scatenata dall'arrivo di Kevin Durant, che almeno in teoria fa dei Warriors un team imbattibile. L'ex stella di Oklahoma City va in pratica a completare un quintetto di all stars che sembra destinato a tramutarsi in un vero e proprio rullo compressore, una volta che ogni pezzo del puzzle sarà andato ad incastrarsi nel posto giusto. Oltre a lui vanno infatti ricordati gli Splash Brothers, ovvero Steph Curry e Klay Thompson, la migliore coppia di guardie dell'intera lega, il cui tiro da fuori è ormai diventato il marchio di fabbrica della franchigia, l'ala grande Draymond Green, che accoppia tecnica e forza fisica devastante, e il veterano Andrè Iguodala, MVP delle Finals 2015. Se queste sono le stelle di Golden State, non va però dimenticata la straordinaria profondità di un roster che vanta altri atleti di grande spessore. A partire dalla guardia Ian Clark, e dagli altri veterani Shaun Livingston e David West, cui spetta il compito di assicurare minuti di qualità quando c'è da sostituire le stelle.

Naturalmente le ambizioni dei due team sono speculari, puntando entrambi a vincere le finali di conference per poi ritrovarsi nuovamente di fronte nelle Finals, sperando che quest'anno l'ultimo atto non sia condizionato dagli infortuni, come accaduto nell'ultima edizione. La gara in programma nel giorno di Natale, dovrà intanto dare una prima risposta sullo stato di efficienza delle squadre, in un momento della stagione che però non può essere considerato molto indicativo, proprio in considerazione del fatto che siamo in pratica ad un terzo del cammino. Sarà però interessante vedere come Cleveland cercherà di ingabbiare Durant, l'arma in più dei californiani in questa stagione.

La partita di basket NBA tra Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Mix HD (il numero 106) e Sport 1 HD (numero 201): prepartita dalle ore 20:00 italiane all’interno della rubrica Basket Room, e dalle 20:30 la telecronaca. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il Christmas Match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Nella giornata di lunedì 26 dicembre la partita sarà proposta in replica: alle ore 10:45 sul canale Sky Sport 3 HD (numero 203) e dalle 23:00 su Sky Sport 2 HD (n.202).

