TENNIS 2016/ La Top 10 dell'anno: dieci momenti sotto l'albero (e la rete)

TENNIS 2016: LA TOP 10 DELLA STAGIONE, PUIG E DEL POTRO I GRANDI PROTAGONISTI - Un anno di tennis: il 2016 si appresta ad andare in vacanza e, in occasione delle feste, abbiamo pensato di regalarvi la nostra ideale Top 10: i dieci momenti che, per un motivo o per l’altro, hanno maggiormente illuminato la stagione sotto la rete. Raccontare dodici mesi di tennis in poche righe non può chiaramente essere esaustivo nè questo riassunto ha la pretesa di esserlo; troverete qui i momenti che più di altri hanno avuto impatto per chi scrive. Dal pazzo finale di Wimbledon juniores a un oro olimpico impronosticabile passando per due nuovi numeri 1 e il declino dei mostri sacri, ecco a voi gli highlights dell’anno con la speranza che il 2017 possa essere altrettanto emozionante.

10. DJOKOVIC REALIZZA IL GRANDE SLAM - Siamo talmente abituati ai trionfi di Novak Djokovic che l'impresa è passata quasi inosservata: vincendo per la prima volta il Roland Garros, il tennista serbo ha finalmente realizzato il Grande Slam, mettendo in bacheca il quarto e unico Major che ancora gli mancava in carriera. Risultato straordinario perchè pochi sono i tennisti che possono fregiarsi di questo traguardo (l'ultimo è stato Rafa Nadal) e perchè ottenuto a 29 anni appena compiuti, dunque - almeno sulla carta - con altri anni di ottimo tennis davanti a sè. Poco importa che da lì in avanti la stagione di Djokovic abbia subito un improvviso calo; vuoi per le minori motivazioni, vuoi per il maggior tempo dedicato alla famiglia (come rivelato dall'ormai ex coach Boris Becker), Nole ha fallito gli altri grandi appuntamenti (Wimbledon, Olimpiadi, Us Open e Atp Finals, arrivando comunque in finale negli ultimi due) e ha perso dopo quasi due anni e mezzo la prima posizione nel ranking mondiale. Nel 2017 lo ritroveremo sicuramente protagonista, a caccia di altri traguardi (per esempio il record di 17 Slam detenuto da Federer: ancora lontanuccio, gliene mancano 5).

9. LA PRIMA VOLTA DI LORENZI - Un po’ di Italia non poteva mancare, pur in un anno avaro di soddisfazione per i nostri colori. Sulla breccia non finiscono nè Sara Errani o Roberta Vinci, nè Fabio Fognini: lo fa Paolo Lorenzi, capace a 34 anni e mezzo di vincere, finalmente, il primo titolo ATP. Il romano lo ha fatto a Kitzbuhel, in un appuntamento di categoria 250 nel quale era la quarta testa di serie: messi in fila Carballés Baena, Jan-Lennard Struff e Gerald Melzer, Lorenzi ha infine battuto Nikoloz Basilashvili per 6-3 6-4. Una gran bella soddisfazione per un giocatore dal grande spirito di sacrificio e dalla grande etica, ma spesso vittima di infortuni e sfortune (soprattutto nei tabelloni Slam). L’ingresso nella Top 35, avvenuto a metà settembre, non è che il riconoscimento a una carriera da lottatore.

8. BACK TO BACK KONJUH-RADWANSKA - Chi scrive è da tempo un convinto sostenitore della giovane Ana Konjuh, 19 anni il 27 dicembre ed ex numero 1 juniores (due Slam nel 2013); tuttavia, al di là delle simpatie, il back to back tra la croata e Agnieszka Radwanska merita una menzione negli highlights della stagione. Wimbledon, secondo turno: la Konjuh rimonta un set di svantaggio e arriva al terzo, dove sul 5-4 serve per il match con due match point a disposizione, poi ha ancora il turno alla battuta per chiudere sul 7-6. Quando siamo 7-7 la Konjuh mette un piede sulla pallina nel tentativo di recuperare la smorzata di Aga; inevitabile storta alla caviglia, tanto dolore e l’intervento del fisioterapista. Il match finisce 9-7 per la Radwanska, con la croata che gioca l’ultimo game da ferma e con le lacrime agli occhi. Due mesi dopo le due si ritrovano agli ottavi degli Us Open: la Konjuh stravince (6-4 6-4) e per la prima volta in carriera raggiunge i quarti di uno Slam. Perderà da Karolina Pliskova, ma essendosi ripresa quanto aveva lasciato sul campo numero 2 di Wimbledon.

7. LA CIBULKOVA SI PRENDE LE FINALS - Tra le vittorie più sorprendenti della stagione, quella di Dominika Cibulkova alle WTA Finals non può non essere menzionata. La tennista slovacca è stata tra le grandi protagoniste del 2016: quattro titoli vinti (la metà di quelli in carriera), ma prima di Singapore non aveva altri successi più prestigiosi dei Premier di Mosca, San Diego, Stanford e Eastbourne. Poi è arrivato il Master di fine stagione: penultima a qualificarsi tra le otto, la Cibulkova era praticamente eliminata dopo due turni, avendo perso da Kerber e Keys; la vittoria in due set contro Simona Halep, e il conseguente successo della Kerber contro Madison Keys ha portato la slovacca in semifinale. Qui Dominika ha battuto Svetlana Kuznetsova - altra sorpresa - rimontando un set di svantaggio e chiudendo 1-6 7-6 6-4; in finale ha ritrovato Angelique Kerber, la numero 1 del mondo e dominatrice della stagione, e l’ha fatta fuori in modo piuttosto netto (6-3 6-4) prendendosi il titolo più luccicante della sua carriera, e coronando così un anno nel quale si è anche sposata. Fortunata al gioco… e, per la ventisettenne di Bratislava, anche in amore.