Video/ Ascoli-Bari (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 20^ giornata)

VIDEO ASCOLI-BARI (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Ascoli e Bari si accontentano di un pareggio nella ventesima giornata del campionato di Serie B. Al Del Duca finisce uno a uno, al termine di novanta minuti che hanno visto maggiore intraprendenza da parte dei padroni di casa. Andiamo subito a leggere i dati statistici dell'incontro, per comprendere al meglio l'andamento del match. Sostanziale equilibrio nel possesso palla (51%-49%) mentre i marchigiani sono stati più pericolosi in chiave offensiva con ben sette tiri nello specchio della porta. Galletti meno precisi, soltanto due infatti i tentativi verso lo specchio. Diciannove le punizioni fischiate dal direttore di gara ai padroni di casa, quindici invece per il Bari. Tre cartellini estratti dall'arbitro, di cui due gialli e uno rosso.

LE DICHIARAZIONI - Spazio anche alle dichiarazioni del post partita, con il commento del tecnico del Bari, Stefano Colantuono: "Nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, creando due-tre occasioni buone per segnare. Nella ripresa poi, la gara è cambiata radicalmente vista l'espulsione di Daprelà. Fare punti ad Ascoli non è facile. L'arbitro? Il cartellino rosso ci sta, l'intervento è stato brutto. Però, nel complesso, non mi è piaciuta la gestione della gara: spesso sono stati invertiti dei calci di punizione". (Jacopo D'Antuono)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI ASCOLI-BARI (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA)