Video/ Avellino-Salernitana (3-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 20^ giornata)

VIDEO AVELLINO-SALERNITANA (RISULTATO FINALE 3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Cinque gol e tante emozioni nel derby del Partenio tra Avellino e Salernitana. I biancoverdi si impongono con un pirotecnico tre a due ai danni dei granata. Andiamo a leggere le statistiche della partita, con gli ospiti che si sono imposti dal punto di vista del possesso palla (54%-46%). Meglio i lupi per quanto riguarda i tiri in porta, con sei conclusioni nello specchio; una in più rispetto alla compagine allenata da Bollini. Dieci le punizioni assegnate all'Avellino, mentre diciannove per la Salernitana. Diciotto i falli commessi dai biancoverdi, soltanto sette invece dai granata. Dunque gara molto movimentata dal punto di vista disciplinare, con nove cartellini gialli e due rossi estratti dall'arbitro.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora al commento di Walter Novellino, tecnico dei biancoverdi, ai microfoni di Sky nel post partita: "Derby vinto con il cuore e con le giocate, ringrazio i tifosi di cuore perchè eravamo in debito. Abbiamo fatto un'ottima gara per mentalmente respirare dopo le tante difficoltà. Ho trovato una squadra a posto, quando si è in fondo alla classifica un allenatore deve lavorare nella testa dei giocatori. Comincia un nuovo campionato per l'Avellino, abbiamo preso un gol che si poteva evitare". (Jacopo D'Antuono)

