Video/ Cesena-Trapani (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 20^ giornata)

VIDEO CESENA-TRAPANI (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Allo Stadio Dino Manuzzi il Cesena batte il Trapani per 3 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa si impongono sugli ospiti concedendo pochi spazi e passando in vantaggio al 24' grazie al colpo di testa di Kone, bravo ad inserirsi sul suggerimento dalla corsia mancina di Renzetti. L'occasione non sfruttata da Djuric al 41' è solo l'antipasto al goal del raddoppio di Garritano del 44', segnato ribadendo in rete la conclusione di Di Roberto, stampatasi contro il palo. Nella ripresa i Granata hanno tentato di riaprire la partita con il goal di Rizzato al 60' sull'assist di Nizzetto, quest'ultimo sfortunato nel non andare oltre la traversa poco dopo al 67'. Nel finale è Djuric a chiudere i conti per gli uomini di Camplone nel recupero al 92'. Analizzando i numeri dell'incontro emerge come l'andamento del match supporti il risultato raggiunto, a cominciare dal possesso palla leggermente favorevole per il Cesena con il 52%, supportato da un gran lavoro offensivo: ben 11 infatti i tiri totali dei bianconeri contro i 6 del Trapani ma bisogna riconoscere anche il 5 a 4 nel computo delle conclusioni nello specchio, a fronte di 3 a 2 nelle parate degli estremi difensori. Infine, dal punto di vista disciplinare, i padroni di casa si sono rivelati molto più fallosi degli ospiti con 22 interventi irregolari a 15 sebbene l'arbitro Abbattista della sezione di Molfetta ha estratto il cartellino giallo 3 volte, tutte per ammonire giocatori granata, nello specifico Colombatto, Rizzato e Casasola.

