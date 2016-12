Video/ Entella-Novara (4-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 20^ giornata)

VIDEO ENTELLA-NOVARA (RISULTATO FINALE 4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA) - L'Entella asfalta il Novara nella ventesima giornata del campionato di Serie B, con una prestazione da incorniciare. I liguri rifilano quattro gol agli azzurri, che riescono ad addolcire la pillola grazie ad una punizione messa a segno di Galabinov. Il Novara vince il duello del possesso palla (53%-47%) ma ne perde tanti altri, tra cui quello dei tiri in porta. L'Entella ha concluso nove volte, mostrando grande cinismo e concretzza. Per il Novara otto tentativi, ma soltanto uno è andato a buon fine. Trentuno i falli totali fischiati dal direttore di gara, che ha estratto anche tre cartellini gialli.

LE DICHIARAZIONI - In sala stampa, il mister dei liguri Roberto Breda, ha così commentato il punteggio finale:"Sono contento, vincere prima di Natale é certamente sempre molto positivo perché a volte i pensieri sportivi si portano anche in famiglia e quindi ci permetterà di vivere una giornata più serena. Eravamo preoccupati non siamo partiti tanto bene, eravamo contratti, ma dopo il gol ci siamo sbloccati. Abbiamo ritrovato certezze ed i gol di Caputo e Masucci che sono due giocatori importanti ai quali non si può prescindere per vincere le partite". (Jacopo D'Antuono)

