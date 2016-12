Video/ Frosinone-Benevento (3-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 20^ giornata)

VIDEO FROSINONE-BENEVENTO (RISULTATO FINALE 3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Altro risultato pirotecnico e partita spettacolare al Matusa di Frosinone, dove i padroni di casa sconfiggono per tre reti a due il Benevento in un match dalle mille emozioni. I ciociari si fanno preferire dal punto di vista del possesso palla, con un 54% contro il 46% dei giallorossi. Sedici i tiri, di cui cinque nello specchio della porta. Gli ospiti centrano il bersaglio in otto occasioni su nove tentativi totali. Ventuno le punizioni assegnate ai padroni di casa, mentre quindici il dato raccolto dal Benevento. Per quanto riguarda la situazione disciplinare è stata una partita abbastanza corretta con soli quattro cartellini gialli estratti dal direttore di gara.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della vittoria contro il Benevento, Mirko Gori si è presentato in mixed zone per dire la sua sulla partita: "Il Benevento è un avversario forte oggi siamos tati anche fortunati come poche volte ci è capitato. Siamo soddisfatti perchè passeremo un Natale felici e sereni. Loro sono stati bravi a rimettere in piedi due volte la partita anche se sul primo gol credo che la palla era uscita fuori sul cross da calcio d'angolo. E' stata una gara dura fisica, il Benevento ci ha messo in difficoltà in diverse occasioni. E' una vittoria che vale doppio, era quello che volevamo". (Jacopo D'Antuono)

