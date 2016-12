Video/ Perugia-Latina (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 20^ giornata)

VIDEO PERUGIA-LATINA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Perugia e Latina si affrontano a viso aperto al Renato Curi, ma non riescono ad andare oltre il pareggio. I grifoni passano in vantaggio con Guberti dopo quattro minuti, i nerazzurri ristabiliscono l'equilibrio al nono con Dellafiore. Poi tante occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato non cambia più. Il Perugia ha dominato dal punto di vista del possesso palla (62%-38%), mentre gli ospiti si sono fatti preferire in chiave offensiva con tredici tentativi. Gli umbri rispondono con sette tiri, di cui due in porta. Ventitre le punizioni assegnate ai biancorossi, soltanto tredici invece al Latina. Partita abbastanza corretta dal punto di vista disciplinare con sei cartellini gialli estratti dall'arbitro. In sala stampa nel post gara si è fatto vedere il tecnico dei padroni di casa, Bucchi, soddisfatto della prestazione dei suoi: "Avevamo tante defezioni, ho avuto l' influenza anche io. Era una situazione di emergenza, con tredici indisponibili. Quindi non era facile arrivare a questa partita e prepararla così. Sono stati bravissimi e non posso imputare nulla alla squadra, è mancato un pizzico di fortuna". (Jacopo D'Antuono)

