Video/ Spal-Ternana (4-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 20^ giornata)

VIDEO SPAL-TERNANA (RISULTATO FINALE 4-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal supera la Ternana per 4 a 0 in una gara a senso unico. I padroni di casa prendono in mano le redini dell'incontro sin dai minuti iniziali come dimostra l'occasione al 1' capitata a Mora e, soprattutto, la rete del vantaggio segnata al 4' con Zigoni su assist di Beghetto dalla fascia sinistra. Il raddoppio arriva poco dopo sempre con Zigoni al 15', autore di una doppietta sfruttando il suggerimento di Antenucci dalla destra. Nella ripresa la storia si ripete e, approfittando di un errore di Aresti al 60', Beghetto scrive il suo nome tra i marcatori con un tiro-cross dalla sinistra. Nel finale, Zigoni all'88' firma la definitiva tripletta capitalizzando la sponda aerea di Giani sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Analizzando le statistiche dell'incontro non emerge quanto la Spal abbia dominato la partita quanto piuttosto la Ternana sia riuscita a rialzarsi nell'ultima parte con maggior spazio a disposizione, come suggerisce il possesso palla favorevole con il 53%, supportato dalla precisione nel palleggio di Faletti e Petriccione, distintisi con 65 appoggi completati. I Rossoverdi hanno inoltre giocato molti più palloni degli avversari, 628 a 499 senza dimenticare le 20 palle recuperate dal solo Meccariello. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Serra della sezione di Torino ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Mora, Castagnetti e Vicari da una parte, Defendi, Palumbo e Germoni dall'altra. (Alessandro Rinoldi)

