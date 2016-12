Video/ Vicenza-Cittadella (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 20^ giornata)

VIDEO VICENZA-CITTADELLA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 20^ GIORNATA) - Il Vicenza archivia la pratica Cittadella con un secco due a zero e conquista tre punti preziosi per la classifica. I dati statistici confermano la supremazia dei biancorossi, avanti praticamente da ogni punto di vista. Bene quindi il possesso palla (54%-46%), ma anche il dato dei tiri (otto di cui cinque nello specchio della porta). Il Cittadella non è stato altrettanto preciso, sebbene sia andato al tiro in sette occasioni. Soltanto due volte gli ospiti sono riusciti a chiamare in causa l'estremo difensore dei vicentini. Per quanto riguarda i falli, sono trentuno in totale: il direttore di gara ha estratto quattro cartellini gialli al Vicenza e tre al Cittadella.

LE DICHIARAZIONI - Al termine dell'incontro si è presentato in sala stampa uno dei protagonisti dell'incontro, Giuseppe Rizzo, al settimo cielo per il gol realizzato davanti ai suoi tifosi: "Era 2/3 anni che non segnavo, ci voleva proprio e sono stato felice di invadere la curva. Lo dedico a mia moglie, al mio procuratore, ai tifosi e a Vigorito e Siega che è rimasto a casa. E’ arrivato al momento giusto in una partita tosta in cui abbiamo sofferto ma siamo usciti vincitori.Il Cittadella è una grande squadra ma noi abbiamo messo in campo le nostre qualità". (Jacopo D'Antuono)

