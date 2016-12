Boxing Day 2016/ Programma delle partite e aggiornamenti in diretta della Premier League. I risultati al 1^ tempo (18^ giornata oggi 26 dicembre 2016)

BOXING DAY 2016: PROGRAMMA DELLE PARTITE E AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DELLA PREMIER LEAGUE (18^ GIORNATA OGGI 26 DICEMBRE 2016) I RISULTATI AL PRIMO TEMPO - E’ ormai in pieno svolgimento il Boxing Day 2016, il consueto appuntamento nella pausa natalizia del campionato inglese, oggi protagonista assoluto. L’anticipo dei questo pomeriggio tra Watford e Crystal Palace, ha visto al formazione di Mazzarri recuperare gli ospiti 8° segno con Cabaye nel primo tempo) grazie al rigore perfetto tirato nel secondo parziale da Deeney. Su quasi tutti gli altri campi di questa 18^ giornata di campionato (ricordiamo i due posticipi e il match di questa sera) invece è appena iniziato il secondo tempo: l’intervallo ha sorpreso Arsenal e West Brom sullo 0 a 0 come nel caso di Burnley e Middlesbrought. La sfida tra Leicester e Everton, invece è stata sbloccata solo poco fa nei primi minuti del secondo tempo a favore degli ospiti, a segno con Mirallas: il Chelesa di Conte sta invece raggiungendo il suo 13^ successo di finale, battendo il Bournemouth per 2 a 0. Stesso risultato ma per i gli ospiti nel match tra Swansea e West Ham, con gli hammers in vantaggio grazie a Ayew e Reid: è invece avanti per 1 a 0 con Blind il Manchester United sul Sunderland.CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA DELE PARTITE DEL BOXING DAY 2016

LA CRISI DELLE FOXES - Il Boxing Day è certamente molto caro ai tifosi dei Leicester, che oggi pomeriggio affronterà tra le mura di casa il West Ham dalle ore 16.00. Gli uomini di Ranieri, che per questa Premier League 2016 stanno cercando di non retroceder (vista la 15^ posizione attualmente occupata in classifica) iniziavano proprio l'anno scorso quella cavalcata trionfale che portò il club delle Foxes fino al successo nazionale 2015-2016. –Tutt'altro clima che ora si respira in casa del Leicester, che sebbene abbia affrontato la sua Champions League accogliendo consensi e successi non indifferenti andando anche a guadagnarsi gli ottavi di finale da prima del proprio girone, al momento sta affrontando un periodo di grande crisi interna. Pochi risultati e troppe sconfitte subite, fortunatamente senza un grande scarto di gol. Insomma, dalle stelle alle stalle, per usare un detto popolare. Di contro oggi le Foxes avranno l'Everton, che affronteranno la trasferta forti della 9 posizione in classifica alla viglia di questo Boxing Day 2016.

Come da tradizione, il giorno di Santo Stefano torna quale protagonista assoluta il campionato di Premier League: il celebre Boxing Day, che regala ogni anno il grande calcio britannico in questa particolare festività natalizia. La massima serie inglese ha in programma per oggi 26 dicembre 2016 ben 8 incontri della 18^ giornata di campionato, con solo due posticipi di lusso. I match in calendario per il prossimi giorni saranno quindi Liverpool-Stoke City e Southampton-Tottenham, rispettivamente programmati per il 27 e 28 dicembre.

Benchè incompleto il programma della Premier League per questo Boxing Day 2016 non è affatto privo di incontri emozionati, anzi tutt’altro: le big di questa stagione 2016-2017 saranno infatti in campo questo pomeriggio a partire dalla capolista Chelsea di Antonio Conte, attesa tra le mura di casa alle ore 16.00 contro il Bournemouth. L’obbiettivo dichiarato dei blues sarà quella di ottenere la 12^ vittoria consecutiva, a spese dei rossoneri, al momento in decima posizione. A inaugurare il Boxing Day 2016 sarà però la sfida tra Watford e Crystal Palace, attesa per le ore 13.30: sarà invece fissato per le ore 16.00 il fischio d’inizio tra Arsenal e West Brom, con i gunners desiderosi di interrompere la striscia di risultati negativa appena realizzata. Sempre a metà pomeriggio è attesa al sfida tra Burnley e Middlesbrought, oltre che il match tra Leicester e Everton, con il club di Ranieri in attesa di un vero e proprio rilancio in Premier dopo i successi ottenuti in Europa.

Inizieranno sempre alle ore 16.00 anche Manchester United-Sunderland dove i ragazzi di Mourinho partiranno dalla 6^ posizione in classifica che ha a lungo fatto discutere e la partita Swansea-West Ham, dove gli hammers proveranno a prendere tre punti nonostante le assenze di peso che Bilic deve affrontare. A chiudere questo Boxing Day 2016 sarà il match serale tra Hull City e Manchester City, in programma per le ore 18.15: Guardiola proverà il sorpasso in classifica sul Liverpool di Klopp, nella speranza di avvicinarsi il più possibile alla capolista Chelsea.

