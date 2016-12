DIRETTA/ Milano-Monza (risultato finale 0-3): trionfo ospiti! Info streaming video e tv (Raisport, Superlega, volley maschile oggi 26 dicembre 2016)

DIRETTA REVIVRE MILANO-GI GROUP MONZA (RISULTATO FINALE 0-3): INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE 16^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 26 DICEMBRE 2016) - La gara Revivre Milano-Gi Group Monza è terminata col risultato di 0-3, grazie a un dominio schiacciante degli ospiti. Abbiamo assistito a un match molto teso, ma dominato comunque dal Monza. La gara era valida per la sedicesima giornata di Superlega di volley maschile. Il Monza si è imposto già dal primo set che è terminato col parziale di 17-25. Il successo è stato poi consolidato con un 20-25 e un 22-25. Staremo a vedere come prenderanno questa pesante sconfitta casalinga. Con il risultato di oggi il Monza sale in sesta posizione a venticinque punti, mentre Milanoscivola al penultimo posto con tredici. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (16^ GIORNATA)

DIRETTA REVIVRE MILANO-GI GROUP MONZA (RISULTATO LIVE 0-1): INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE 16^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 26 DICEMBRE 2016) - Siamo al secondo set di Revivre Milano-Gi Group Monza gara valida per la Superlega di volley maschile che è sul risultato di 0-1. Fin da subito gli ospiti hanno voluto dimostrare di avere qualcosa in più dei padroni di casa con una partenza davvero incredibile. Il primo set è terminato 17-25 con una netta superiorità di Monza che anche nel secondo si sta imponendo per 4-7. Staremo a vedere come andrà questa gara che comunque ha ancora molto da dire. Siamo solo all'inizio e Milano avrà tempo per dire la sua e dimostrare quanto ancora ha da dire. Da parte sua invece Monza vuole chiudere definitivamente una partita che sente di avere già ampiamente in mano. CLICCA QUI PER SEGUIRE LO STREAMING VIDEO DI MILANO-MONZA (da raiplay.it)

DIRETTA REVIVRE MILANO-GI GROUP MONZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE 16^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 26 DICEMBRE 2016) PARLA CAPITAN DE TOGNI – A presentare il tanto atteso derby de volley maschile tra Milano e Monza ci ha pensato il capitano dei padroni di casa, che dopo i match contro Molfetta e Modena non vede l’ora di tornare in campo anche per dimenticare gli ultimi guai fisici che lo aveva allontanato a lungo dal campo. De Togni infatti alla vigilia dell’incontro al PalaYamamay ha dichiarato che: “risultati contro Molfetta e Modena ci fanno avvicinare al derby con un morale decisamente più alto rispetto all’andata, quando erano iniziati tutti i nostri problemi. Avremo tempo di lavorare molto in palestra, compresi vigilia di natale e Natale, ma sarà per un grande obiettivo, ovvero mantenere la classifica corta e recuperare posizioni. Vogliamo risalire e domenica proveremo a conquistare altri punti. Siamo finalmente al completo e coach Monti può contare su tutti, con gli scongiuri del caso logicamente. Adesso inizia il nostro vero campionato: contro Monza spero ci sia il pubblico delle grande occasioni che possa sostenerci in una gara assolutamente affascinante”.

DIRETTA REVIVRE MILANO-GI GROUP MONZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE 16^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 26 DICEMBRE 2016) – Milano-Monza, diretta dagli arbitri Boris e La Micela, è la partita di volley maschile in programma per oggi 26 dicembre 2016 alle ore 18.30, valida quale 16^ giornata del campionato di volley maschile di Superlega. Obiettivi diversi, andamenti diversi: i padroni di casa devono dare una svolta al loro campionato se non vogliono rimanere immersi in una zona di classifica davvero bassa, mentre gli ospiti cercando di mantenere il loro passo: 22 punti in classifica conquistati fino a questo momento sono sicuramente un bottino alquanto cospicuo e la voglia di poter far bene è sicuramente una delle prerogativa in casa Gi Group. Il derby potrà essere dunque uno spartiacque per entrambe, che cercheranno in tutti i modi di poter rilanciare le proprie ambizioni in classifica generale: invertire la tendenza, in senso positivo. O in senso negativo se si sbaglia ad affrontare il match.

Quasi tutto chiaro per mister Monti, che riconfermerà più o meno la formazione che abbiamo visto in campo contro Modena. Cortina sarà il libero titolare, mentre in cabina di regia andrà Sbertoli, autore di ben sei punti nella sfida contro gli emiliani. Hoag e Starovic andranno in attacco, visto che hanno dimostrato di saper imporre il proprio gioco nei momenti difficili. Coppia di centrali tutta italiana, con Galass e De Togni che cercheranno di costruire il muro anti Monza. Anche per gli ospiti dovrebbero esserci davvero pochissimi cambiamenti. In campo il sestetto visto nella rimonta contro Vibo Valentia: Falasca dovrebbe mandare in cabina di regia Jokovic, autore di ben cinque punti. Il libero dovrebbe essere Marco Rizzo, mentre Botto (undici per lui nella scorsa partita) e Hirsh andranno in attacco. Fromm sarà invece l'opposto designato per questa sfida Al centro vanno il belga Verhees (quindici punti per lui) e Beretta. La squadra monzese ha dimostrato grande solidità in fase difensiva nei momenti chiave: sarà questo il omento per dimostrare la propria superiorità e rilanciare nuovamente gli obiettivi di classifica.

Sarà una sfida davvero particolare quella tra Milano e Monza, innanzitutto sarà sentitissima per via della vicinanza geografica, che rende questa partita a tutti gli effetti un derby. Vedremo sicuramente i padroni di casa spingere sin dai primi palloni. Serve forza e coraggio per evitare di cadere in disattenzioni: anche pochissimi punti possono fare la differenza e dunque assisteremo ad una sfida tirata e con molti scambi. Gli ospiti risponderanno con un atteggiamo più prudente: sicuramente hanno molto da perdere in caso di sconfitta e dunque cercheranno di ragionare di più su ogni pallone, evitando di buttare via troppe azioni. Servono pochi errori, serve mentalità: non sarà facile giocare in un palazzetto che ti tifa contro e per non perdere punti bisognerà mantenere alta la concentrazione, evitando battute d'arresto particolarmente forti.

Ricordiamo che il match tra Milano e Monza, valido per la 16^ giornata di campionato di Superlega sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che trasmetterà l’evento alle ore 18.30 sul canale Raisport 1 disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: sarà altresì confermata anche la diretta streaming video dell’incontro, tramite il servizio raiplay.it.

