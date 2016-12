FIRMINO ARRESTATO, IL FANTASISTA DEL LIVERPOOL GUIDAVA UBRIACO: KLOPP RISCHIA DI PERDERLO PER LA SFIDA CON IL CHELSEA (OGGI. 26 DICEMBRE 2016) - Brutte notizie per il Liverpool, che rischia di dover fare a meno di Roberto Firmino nel big match con il Chelsea. Il centrocampista offensivo è stato, infatti, fermato e arrestato nella notte di Natale per aver guidato in stato di ebbrezza. La vicenda è stata confermata dalla polizia di Merseyside. Firmino dovrà presentarsi davanti alla Liverpool City Magistrates Court il 31 gennaio, quando è in programma il big match di Anfield Road contro la squadra di Antonio Conte. I Reds non hanno ancora commentato il caso e non rilasceranno alcuna dichiarazione «finché il procedimento legale non avrà compiuto il suo corso». Il 25enne brasiliano è uno dei punti fermi di Jurgen Klopp, il quale lo schiera come esterno o falso nueve. Questa volta, però, l'ex calciatore dell'Hoffenheim non è finito sui giornali per le sue prestazioni, bensì per essere stato beccato ubriaco alla guida. Brutta tegola, dunque, per il Liverpool, impegnato nella rincorsa al Chelsea, la capolista della Premier League. Per quella sfida dovrebbe rientrare Philippe Coutinho, che ha riportato un infortunio alla caviglia lo scorso 4 dicembre. La speranza del Liverpool è che l'assenza di Firmino non si riveli determinante per una partita dall'alto valore.

