RISULTATI VOLLEY FEMMINILE/ Classifica aggiornata e diretta livescore. Gare ultimate (11^ giornata, Serie A1, oggi 26 dicembre 2016)

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (11^ GIORNATA, SERIE A1, OGGI 26 DICEMBRE 2016) GARE ULTIMATE - Sono terminate le gare di volley femminile valide per l'undicesima giornata di Serie A1. La prima gara a terminare è stata Firenze-Scandicci che ha visto gli ospiti superare per 3-1 i padroni di casa. Vincono nel resto delle gare tutte le squadre di casa. Finiscono col risultato di 3-1 le gare Bolzano-Modena, Conegliano-Bergamo, Monza-Club Italia e Novara-Busto Arsizio. Quella più combattuta invece è Casalmaggiore-Montichiari. le due squadre vanno al quinto set, unoca gara della giornata a farlo. Si era partiti con il primo set che aveva visto andare avanti gli ospiti. Da quel momento in poi le due squadre si sono alternate alla vittoria un set per una fino all'ultimo decisivo che è terminat 15-12 per Casalmaggiore. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (11^ GIORNATA)

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (11^ GIORNATA, SERIE A1, OGGI 26 DICEMBRE 2016) SI COMINCIA! – Sta per avere inizio questa intensa 11^ giornata del campionato di serie A1, l’ultima del girone di andata di questa 72^ stagione al cui termine verrà incoronata la campionessa d’Inverno. Tanti i match interessanti in programma per oggi, tra lo scontro tra big di Conegliano-Bergamo, alla sfida tra piccole di Club Italia-Monza, oltre che tanti altri match fondamentali per stabilire il prossimo tabellone della Coppa Italia. L’anno scorso erano state le poi campionesse d’Italia di Conegliano le regine d’inverno, ma quest’anno il titolo può loro sfuggire: da una parte hanno di fronte un match davvero complicato contro Bergamo, mentre dall’altra parte dovrebbero scommettere sulla sconfitta secca per 3 a 0 di Casalmaggiore, impegnata contro Montichiari, oltre che fare i calcoli sulla differenza set. Troppi ma e troppi se forse per i tifosi delle pantere, che comunque possono dichiararsi più che soddisfatti da quanto raggiunto in questa prima parte della stagione.

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (11^ GIORNATA, SERIE A1, OGGI 26 DICEMBRE 2016) IL BIG MATCH – Tanti i big match e gli scontri decisivi in questa 11^ giornata di campionato di volley femminile, soprattutto se si considera la classifica attuale in ottica tabellone di Coppa Italia, che come già detto prenderà il via il prossimo 5 gennaio. Tra tutti però non possiamo non citare con particolare attenzione la sfida che vedrà oggi pomeriggio in campo Conegliano e Bergamo. Questa sfida appara particolarmente calda per diversi motivi: innanzitutto per il grande valore tecnico delle due compagini, ormai noto; seconda cosa perché le due formazioni si giocano se non la posizione di leadership della classifica (ora in mano a Casalmaggiore), perlomeno la seconda posizione della graduatoria che oggi dichiarerà la campionessa d’inverno; infine perché in campo questa sera vedremo la riproposizione della finale di Supercoppa Italiana dello scorso 8 dicembre. All’epoca, al Palaverde, il match era andato avanti fino al quarto set, con la bella vittoria per 3 a 1 a favore delle campionesse d’Italia, che hanno ottenuto così il loro primo titolo. Una doppietta per Conegliano davvero unica, ma ora il risultato di appena meno di un mese fa va di nuovo difeso tra le mura di casa. Dal canto suo Bergamo, amareggiata dalla sconfitta e desiderosa di tornare a essere la capolista indiscussa farà pesare ogni pallone possibile.

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE (11^ GIORNATA, SERIE A1, OGGI 26 DICEMBRE 2016) - Il campionato di Volley femminile di Serie A1 chiude il suo 2016 con la 11^ giornata nel giorno di Santo Stefano, proprio oggi 26 dicembre 2016. Tanti i match in programma per questo pomeriggio, che allieteranno i tifosi in questa pausa natalizia: i risultati e la classifica che sarà definita oggi inoltre servirà per definire il tabellone della prossima Coppa Italia. Come da formula infatti le prime 8 classificate comporranno il tabellone dei prossimo ottavi di Coppa, in programma per il prossimo 5 gennaio 2017. Ultimo tentativo quindi per potere acceder a questa intensa competizione, per cui non perdiamo tempo e andiamo a vedere quali sono le partite programmate per questo 26 dicembre 2016.

Nessun effettivo anticipo di questa 11^ giornata, sebbene per ragioni di palinsesto il match tra Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci è stata anticipata alle ore 16.00: il tanto atteso derby toscano risulta particolarmente cruciale per la formazione di casa, all’orlo della top 8 e con tanta voglia di prendere parte alla prossima Coppa Italia. Per tutti gli altri incontro il fischio d’inizio è stato impostato, come ormai siamo abituati a vedere alle ore 17.00: si comincia dunque subito con il botto con il big match al Palaverde tra l’Imoco volley Conegliano e la Foppapedretti Bergamo. Le due avversarie in Supercoppa tornano ad affrontarsi in questa ultima giornata del girone di andata e senza dubbio l’attenzione di tutti è riservata a loro che si giocano se non il primo, almeno il secondo posto nella classifica della serie A1.

La capolista è invece attesa in casa sempre alle ore 17.00 per il match Pomì Casalmaggiore-Metalleghe Montichiari: le rosanero tornano tra le mura di casa per difendere la prima posizione nella graduatoria, contro la malcapitata formazione bresciana, forte però dell’ultimo successo contro Firenze. Si giocano invece la qualificazione alla prossima Coppa Italia Sudtirol Bolzano-Liu Jo Nordmeccanica Modena: le due formazioni al momento stazionano alla 8^ e 7^ posizione della graduatoria, ma ci vuole un attimo per perdere quanto ottenuto finora. Sfida di altissimo livello anche tra Igor Gorgonzola Novara e Unet Yamamay Busto Arsizio: dopo i successi in europa le farfalle, sicure del tabellone, cercano ora di collocarvisi nella migliore delle posizioni possibili, come del resto anche le piemontesi. Scontro invece da fine classifica quello che inizierà alle ore 17.00 tra la Saugella Team Monza e il Club Italia Crai: appena 2 e 1 le rispettive vittorie ottenute in questa prima parte del campionato di Serie A1, troppo poche per ambire alla Coppa Italia. C’è solo a sperare per entrambe che la pausa natalizia porti energia sufficiente per migliorare la propria posizione nella prossima fase della stagione 2016-2017.

