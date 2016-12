RISULTATI VOLLEY MASCHILE/ Classifica aggiornata e diretta livescore. Gare terminate (Superlega, 16^ giornata oggi 26 dicembre 2016)

RISULTATI VOLLEY MASCHILE CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVESCORE (16^ GIORNATA, SUPERLEGA, OGGI 26 DICEMBRE 2016) GARE TERMINATE - Sono terminate tutte le gare di oggi valide per la Serie A1 di volley maschile. Si sono giocate ben sei gare alle ore 18.00 mentre ha concluso la giornata Milano-Monza, terminata 0-3, con fischio iniziale alle 18.30. Sono stati due i tre a zero casalinghi con il successo di Lube Civitanova, perugia e Verona rispettivamente contro Latina, Sora e Piacenza. Il Vibo Valentia ha superato invece in trasferta 3-0 il Molfetta. Sono state più combattute invece le gare Modena-Ravenna e Trentino-Padova terminate rispettivamente 1-3 e 3-1. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (16^ GIORNATA)

RISULTATI VOLLEY MASCHILE CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVESCORE (16^ GIORNATA, SUPERLEGA, OGGI 26 DICEMBRE 2016) SI COMINCIA - Sta per avere inizio la tanto attesa 13^ giornata del campionato di volley Superlega, oggi protagonista nel giorno di Santo Stefano: tanti gli incontri attesi in questa inteso lunedi di campionato, che presto si replicherà tra appena 2 giorni. Un programma davvero fittissimo per il volley italiano, che presto dovrà tornare di nuovo in campo anche in Europa per le competizioni per club targate Cev, dove sono ben 5 i club impegnati. Anti i match interessanti in programma per questa giornata che sta per avere inizio. Il calendario ha ben distribuito big e piccole di questo torneo, con un buon bilanciamento interno che prometter chiaramente tanto spettacolo. Tra i match forse più equilibrati troviamo certamente il derby lombardo tra Milano e Monza, il cui fischio d’inizio è stato però posticipato di mezz’oretta rispetto al calendario generale.

RISULTATI VOLLEY MASCHILE CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVESCORE (16^ GIORNATA, SUPERLEGA, OGGI 26 DICEMBRE 2016) IN EUROPA - Il campionato di Superlega di volley maschile torna protagonista oggi nel giorno di Santo Stefano, dopo che diversi top club della serie A1 sono stati occupato nei giorni antecedenti alle festività natalizie in Europa. Sono infatti ben 4 i club che al momento sono impegnati nel tornei per club continentali, in attesa che la Diatec Trentino arrivi a far parte della compagine nella prossima fase della Cev Cup 2016. Partendo proprio dal secondo torneo continentale dobbiamo registrare la bella vittoria della LPR Piacenza sulla Stroitel Minsk, battuta per 3 a 1 che porterà la formazione lombarda presto a fronteggiare la Tirol Innsbruck. Nella Champions League 2016 invece le partecipazioni italiane sono ben 3, presenti in questa fase a gironi: nella seconda giornata ricordiamo che la Sir Safety Conad Perugia ha battuto per 3 a 0 il Roselare, rimanendo così prima nel proprio girone. La Cucine Lube Civitanova ha invce saputo rimediare alla sconfitta maturata nel primo turno battendo per 3 a 0 il Libere, mentre l’Azimut Modena, con il successo per 3 a 1 contro il Belchatow, è prima nel suo gruppo.

RISULTATI VOLLEY MASCHILE CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVESCORE (16^ GIORNATA, SUPERLEGA, OGGI 26 DICEMBRE 2016) – Nel giorno di Santo Stefano, torna protagonista il massimo campionato del volley maschile, ovvero la Superlega, oggi in campo per regalarci emozioni in queste feste natalizie. La 16^ giornata di Serie A1 ha inizio dunque oggi, con tutti i match in calendario programmati per la giornata odierna: il fischio d’inizio su tutti i campi è stato fissato per le ore 18.00 come la solito, con la sola eccezione di Busto Arsizio, dove per esigenze di programmazione televisive l’incontro tra Milano e Monza avrà inizio solo poco dopo alle ore 18.30.

Andiamo perciò subito a vedere i match in programma per questa intensa giornata di volley maschile. Si comincerà come detto sopra alle ore 18.00 con il fischio di inizio di Cucine Lube Civitanova- Top Volley Latina, atteso all’Eurosuole Forum. I campioni d’inverno tornano in casa dopo la bella vittoria occorsa per 3 a 0 contro il Liberec in Champions League, che spazza via la figuraccia recuperata al primo turno: marchigiani quindi rinnovati e con tanta voglia di mantenere la testa della classifica, contro Latina, scivolata alla terzultima posizione della graduatoria di Superlega. Si prosegue al Palatrento, dove scenderanno in campo sempre alle ore 18.00 la Diatec Trentino contro la Kioene Padova: i bianconeri, dopo l’ennesima batosta ricevuta da Perugia ha tanta voglia di riemergere in questo campionato, ma il trovarsi di fronte la terza classificata in Superlega non rende affatto semplici le cose per i ragazzi di Baldovin.

Anche la blasonata Azimut Modena, torna in casa per affrontare questa sera la Bunge Ravenna: gli emiliani, dopo le soddisfazioni europei ripartono alla carica per ottenere la prima posizione nella graduatoria del campionato e a farne le spese questa sera potrebbero proprio essere i romagnoli, appena noni. Alle ore 18.00 si animerà anche l’AGSM Forum per il match tra la Calzedonia Verona e la LPR Piacenza: l’incontro si annuncia tra i più interessanti e parti di questa 16^ giornata visto che le due compagini sono molto vicine in classifica distanti appena di un punto. Nonostante il recente impegno in Europa la Sir Safety Conad Perugia è pronta a scendere in campo per affrontare la Biosi Indexa Sora: la sfida si annuncia come un classico testa coda della classifica, visto che gli umbri al momento stazionano al quarto gradini, mentre gli ospiti ricoprono al momento il ruolo di fanalino di coda della classifica.

Altro grade match ij programma per oggi alle ore 18.00 è la sfida tra Exprivia Molfetta e la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, il cui esito sulla carta appare davvero complesso da pronosticare: entrambe le formazioni al momento stazionano circa a metà classifica, con diversi alti e bassi registrarti nella prima parte della stagione di Superlega. Chiude questo intenso turno di campionato, il 16^ il derby lombardo tra la Revivre Milano e la Gi Group Monza: lo storico vede il match di questa sera alle ore 18.30 in perfetta parità e la classifica, nonché le ultime prestazioni registrati ci possono solo assicurare che lo spettacolo non mancherà.

CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (16^ GIORNATA)