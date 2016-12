SCORPIONE DI MKHITARYAN, VIDEO. GOL ALLA IBRAHIMOVIC: IL CENTROCAMPISTA DEL MANCHESTER UNITED FA ESPLODERE L'OLD TRAFFORD (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Spettacolo all'Old Trafford ma non è Zlatan Ibrahimovic a incantare i tifosi del Manchester United: ci pensa Henrikh Mkhitaryan riproponendo un colpo degno del repertorio del fuoriclasse svedese. Mandato in campo al 62' al posto di Jesse Lingard, il fantasista armeno lascia a bocca aperta i tifosi sugli spalti e i telespettatori con una magia: colpo dello scorpione su assist di Ibrahimovic e lo stadio esplode, mentre il Sunderland è costretto a inchinarsi al cospetto di un Manchester United superiore. Spettacolo puro all'Old Trafford, ma approfondiamo l'incredibile giocata: Ibrahimovic pesca in area di rigore Mkhitaryan, che era partito in posizione di fuorigioco; l'armeno approfitta della mancata segnalazione del guardalinee per inventarsi un colo di tacco strepitoso che sorprende gli avversari. Una rete stupenda che ha chiuso i conti per la squadra di José Mourinho e che è stata votata già sui social network come rete più bella del 2016. Intanto José Mourinho si coccola Mkhitaryan: «La sua carriera è piena di gol spettacolari, ma non ci sono solo gol. In questo momento c'è anche lavoro difensivo e creatività. Sono contento che sia tornato con questa gioia dal suo infortunio. I tifosi lo amano e questo è un sentimento molto importante» ha dichiarato il tecnico portoghese ai microfoni della tv ufficiale del Manchester United. Clicca qui per rivedere il gol di Henrikh Mkhitaryan.

© Riproduzione Riservata.