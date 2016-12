Allenatore dell'anno 2016/ News, trionfano Simeone e Fernando Santos: Conte e Allegri nella Top 10 (oggi, 27 dicembre)

ALLENATORE DELL’ANNO: FERNANDO SANTOS E DIEGO SIMEONE VINCONO IL PREMIO (OGGI 27 DICEMBRE 2016) - Fernando Santos ha vinto il premio di allenatore dell’anno per le nazionali, con riferimento al 2016; Diego Simeone vince invece quello per i club. Assegnato dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (l’acronimo inglese è IFFHS), celebra il tecnico che nel corso dell’anno solare si è particolarmente distinto per i suoi successi; un premio che, con il ritorno alla vecchia formula del Pallone d’Oro, si è staccato dalla FIFA e non ha dunque avuto prime pagine e attenzione da parte dei media di tutto il mondo, come avvenuto invece tra il 2010 e il 2015. Fernando Santos è il Commissario Tecnico che è stato in grado di portare il Portogallo sul tetto d’Europa: il suo è un lavoro straordinario non soltanto per il primo grande titolo dei lusitani (che avevano raggiunto una finale nel 2004, in casa) ma anche per come questo titolo è arrivato. Il Portogallo aveva perso contro l’Albania, su terreno nazionale, la prima partita delle qualificazioni a Euro 2016; esonerato Paulo Bento, la federazione si era affidata all’ex allenatore di Sporting Lisbona, Panathinaikos, Benfica e nazionale greca. Con un mix di giovani e veterani, prontamente richiamati a dare una mano, Santos ha saputo mettere in fila tutte le avversarie e, pur senza un gioco brillante e propositivo, ha vinto un insperato Europeo battendo la Francia padrona di casa in finale (gol di Eder). Precede in classifica Lars Lagerback, artefice del miracolo Islanda, con enorme distacco: 199 punti i punti del portoghese, 71 quelli del tecnico svedese mentre il podio è completato da Joachim Loew, già vincitore nel 2014. Al sesto posto c’è Antonio Conte, che si è spinto fino ai quarti con l’Italia (il salentino ha ottenuto 17 punti); per quanto riguarda le squadre di club, inattesa la vittoria di Simeone che si è classificato al terzo posto nella Liga e ha perso la finale di Champions League. Stagione di alto livello per il Cholo, ma forse non era sufficiente per mettere in fila, con 113 punti, un esordiente Zinedine Zidane (108) vincitore della Champions League o il sorprendente Claudio Ranieri, che ha portato il Leicester alla conquista di una clamorosa Premier League e che ha ottenuto 86 punti. Il romano non è il solo nella Top Ten: vi figura in nona posizione Massimiliano Allegri, che ha ottenuto 6 punti in virtù del secondo scudetto personale, in due stagioni, con la Juventus. Curiosità: a chiudere la classifica dei primi 10 c’è Pitso Mosimane, sudafricano che guida i Mamelodi Sundowns in patria. La squadra ha conquistato il secondo titolo nazionale in tre stagioni oltre soprattutto alla Champions League d’Africa, titoli che sono valsi un bel riconoscimento all’ex CT della nazionale.

