DANIELE RUGANI & MICHELA PERSICO, LA GIORNALISTA: AMORE NATO PER IL MIO CHIWAWA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Si parla molto delle vacanze alle Maldive del difensore della Juventus Daniele Rugani con la sua fidanzata la giornalista Michela Persico. La coppia è veramente molto seguita sui social perchè composta da bravi e soprattutto bellissimi ragazzi. E' così che si torna alle origini del loro amore e a un'intervista rilasciata dalla Persico a Gazzamercato in cui racconta come i due si sono innamorati. Ecco le sue parole: "E' stata tutta ''colpa'' di Meggie, il mio chiwawa. Eravamo ad un evento sportivo e la persona seduta davanti a me si lamentava che c'era il mio cagnolina. Così sono stata costretta a spostarmi e sono finita vicino a Daniela. Non fu amore a prima vista. cambiammo due chiacchiere sui cani e niente di più. Nessuno dei due sapeva della professione dell'altro in quel momento, non immaginavo nemmeno fosse un calciatore. Qualche tempo dopo su Facebook ho trovato una sua richiesta d'amicizia su Facebook e un messaggio nel quale mi diceva di avermi riconosciuto su Instagram.Proprio quel giorno stavo facendo un servizio per Premium Sport su di lui e così gli ho risposto e abbiamo iniziato a chattare senza più smettere".

DANIELE RUGANI & MICHELA PERSICO, VACANZE CON LA FIDANZATA GIORNALISTA PER IL DIFENSORE BIANCONERO. LO SPETTACOLO DELLE MALDIVE (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Le eccellenti prestazioni in campo di Daniele Rugani accendono i riflettori del gossip anche sulla sua vita privata che il ragazzo sta condividendo insieme alla bellissima giornalista Michela Persico. I due hanno ormai ufficializzato la loro relazione con tantissime foto sulle loro vacanze che sono circolate nelle ultime ore sui social network. Dopo la piccola parentesi di Doha dove i due erano insieme per la Supercoppa Italiana poi persa dalla Juventus ai calci di rigore contro il Milan i due ora sono volati alle Maldive dove passano un Natale al caldo. Oltre al relax della spiaggia, del mare e dei ristoranti però Daniele Rugani e la sua splendida metà non dimenticano la forma fisica e infatti pubblicano delle foto che li vedono in canoa. Entrambi infatti oltre alle grandi capacità professionali pensano anche al benessere fisico determinante soprattutto nel mondo dello sport ma anche in quello della televisione dove ormai da tempo Michela Persico vive da protagonista. Clicca qui per le foto dei due.

DANIELE RUGANI & MICHELA PERSICO, VACANZE CON LA FIDANZATA GIORNALISTA PER IL DIFENSORE BIANCONERO. LE CARRIERE DEI DUE (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - I giornali rosa parlano molto della storia tra Daniele Rugani e Michela Persico nelle ultime ore. I due hanno passato delle splendide vacanze di Natale alle Maldive. Daniele Rugani è un difensore centrale della Juventus classe 1994 che quest'anno ha debuttato anche con la maglia dell'Italia di Giampiero Ventura. Il calciatore di Lucca è cresciuto nelle giovanili della Juventus, esplodendo però nei due anni di prestito tra Serie B e A con l'Empoli. Nelle ultime due stagioni Daniele Rugani ha collezionato ventitré presenze con la maglia dei bianconeri mettendo a segno anche due reti. Michela Persico invece è una giornalista. Ha iniziato la sua carriera a Top Calcio 24 e SportItalia poi arrivando nella squadra di TeleLombardia partecipando al programma Qui Stadio Voi Stadio., fino alla grande emozione di lavorare anche a Premium Sport.

