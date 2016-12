GEORGINA RODRIGUEZ, CRISTIANO RONALDO: CAPODANNO DA FAVOLA CON LA NUOVA FIDANZATA. FOTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Cristiano Ronaldo si prepara per un Capodanno da favola insieme alla nuova fidanzata Georgina Rodriguez. Il calciatore del Real Madrid da poco infatti è stato colto insieme alla splendida modella di intimo mentre i due si baciavano, foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi. Sulla sua pagina di Instagram poi sempre Cristiano Ronaldo posta una foto che vede a festa i suo hotel il Pestana Cr7 Hotel con sul tetto dei fuochi d'artificio a festa. Nel commento poi il calciatore scrive: "The most amazing fireworks will be seen at the top of Pestana Cr7. Don't miss it", "I fuochi d'artificio più sorprendenti si vedranno in cima al Psteana Cr7 Funchal. Da non perdere", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

GEORGINA RODRIGUEZ, CRISTIANO RONALDO: SVELATA LA SUA NUOVA FIDANZATA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - La notizia del giorno riguarda il Pallone d'oro Cristiano Ronaldo che finalmente ha mostrato al mondo la sua nuova fidanzata, Georgina Rodriguez. Il campione del Real Madrid è stato a lungo in ombra dal punto di vista sentimentale con tante ragazze che gli sono state accostate dopo la rottura con la splendida Irina Shayk. Le ultime foto pubblicate in esclusiva da Chi lo vedono insieme alla splendida modella di intimo Georgina Rodriguez in atteggiamenti piuttosto intimi. I due sono stati colti dagli scatti dei fotografi a Madrid dove il calciatore lavora per la squadra Campione d'Europa allenata da Zinedine Zidane. I due erano stati visti già insieme lo scorso novembre a Parigi anche se non c'erano delle conferme in merito. Ora sembrano non esserci più dubbi su questa storia d'amore. Ricordiamo poi che Cristiano Ronaldo tra febbraio e marzo sarà in Italia con il Real Madrid che affronterà il Napoli nel doppio confronto di Champions League.

GEORGINA RODRIGUEZ, CRISTIANO RONALDO: SVELATA LA SUA NUOVA FIDANZATA: LA CARRIERA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Chi è Georgina Rodriguez? Ormai il web sta impazzendo alla ricerca di foto, biografia e altro sulla nuova fidanzata di Cristiano Ronaldo. I due infatti sono stati colti dai paparazzi, foto pubblicate in esclusiva da Chi, a Madrid mentre si scambiavano dolci baci. La ragazza è una splendida modella di intimo, che però ha deciso di vivere questa situazione molto lontana dai fari delle telecamere. Infatti da quando sono iniziate a circolare le prime voci di una relazione proprio con il campione del Real Madrid e della nazionale portoghese ha deciso di oscurare i suoi profili social. Ora infatti sia Instagram che gli altri canali sono accessibili solo ed esclusivamente a chi è suo amico. Sicuramente questo è un indizio in più che ci porta vicini al fatto che la ragazza voglia cullare la nascente relazione più che interessarsi alle luci della ribalta che sicuramente arriveranno per altri motivi. Georgina Rodriguez infatti è veramente una bella ragazza e sicuramente il mondo dello spettacolo aprirebbe, se lei lo volesse, le sue porte a un futuro più importante anche nel campo della televisione o del cinema.

