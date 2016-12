LUCAS LEIVA/ Calciomercato Inter news, è lui il sostituto di Medel (ultime notizie oggi, 27 dicembre 2016)

LUCAS LEIVA, CALCIOMERCATO INTER NEWS: AFFARE DI MERCATO FATTO, LA FORMULA E I DETTAGLI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - L'Inter scocca il suo primo colpo di calciomercato della sessione di riparazione di gennaio, si tratta del centrocampista brasiliano Lucas Leiva inseguito ormai da diverse stagioni. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, sottolinea come rimangano solo i dettagli da definire ma che l'affare possa essere ormai considerato fatto. Il calciatore arriva all'Inter in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio, un vero affare considerando le cifre che il Liverpool aveva sparato nelle precedenti sessioni di calciomercato. L'affare di calciomercato sarebbe stato caldeggiato dal nuovo tecnico nerazzurro Stefano Pioli alla ricerca di equilibrio e muscoli in mezzo al campo, soprattutto dopo l'infortunio di Gary Medel.

LUCAS LEIVA, CALCIOMERCATO INTER NEWS: AFFARE DI MERCATO FATTO, LA FORMULA E I DETTAGLI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Un colpo a sorpresa quello di Lucas Leiva da parte dell'Inter. Il ds Ausilio ha bruciato sul tempo tutti, in primis i cugini del Milan in un deby tutto lombardo-cinese e si è assicurato il forte centrocampista in prestito dal Liverpool. Diciamo che Ausilio ce la sta mettendo tutta per rinforzare la sua Inter e per scacciare i fantasmi di Walter Sabatini che è entrato con prepotenza nei pensieri di Suning per la stagione 2017. Lucas Leiva è un profilo su cui ha dato l'ok anche mister Pioli e nei fatti va a colmare quel vuoto che si era creato col mercato estivo in mezzo al campo, di un regista che sapesse far girare la palla. In assenza di meglio gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina dell'Inter avevano provato a resuscitare Kondogbia, ma i risultati non sono stati eccitanti. Si tratto di un capitale della società, pagato tanto (anzi troppo) e che un pò di mercato in francia ce l'ha ancora. Potrebbe già durante la finesta di calciomercato di gennaio andare altrove. Pare questo l'orientamento di Suning e sappiamo che Rudi Garcia lo prenderebbe volentieri nel suo marsiglia. la sensazione è che come nel caso di lucas leiva, anche Kondogbia andrebbe via solo in prestito con diritto di riscatto.

LUCAS LEIVA, CALCIOMERCATO INTER NEWS: LA CARRIERA DEL NUOVO ACQUISTO DEI NERAZZURRI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Lucas Leiva è ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Questi è un centrocampista brasiliano classe 1987 cresciuto nel Gremio e arrivato in Europa nel 2007 acquistato dal Liverpool che scommette su di lui facendolo diventare un pilastro di un centrocampo che si toglierà non poche soddisfazioni. Giocatore duttile e di sostanza è stato più volte vicino alla cessione, ma poi alla fine ha svolto sempre il suo ruolo da protagonista con la maglia dei Reds. Quest'anno con Jurgen Klopp ha collezionato appena otto presenze e spesso è stato impegnato anche fuori ruolo al centro della difesa. E' sicuramente per l'Inter un acquisto di spessore sia per la sua fisicità che per l'esperienza che può mettere al servizio della squadra.

