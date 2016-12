Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, livescore in diretta e prossimo turno. Grissin Bon batte EA7 (oggi 27 dicembre 2016)

RISULTATI BASKET LEGA A: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA E PROSSIMO TURNO (13^ GIORNATA, OGGI 27 DICEMBRE 2016). GRISSIN BON BATTE EA7 - La tredicesima giornata di basket Lega A è terminata: il big match del PalaBigi segna la seconda sconfitta in campionato per l’Olimpia Milano che, come nelle ultime uscite in Eurolega, parte forte ma non trova più il ritmo per tenere botta nel secondo tempo. La Grissin Bon vince per 91-87; rimontando dal 16-33 del secondo periodo (45-40 già al 20’) gli emiliani resistono al ritorno della capolista per poi imporsi grazie alla solita super prestazione di Pietro Aradori (26 punti e 6 rimbalzi) e l’ottimo supporto di Derek Needham e Achille Polonara (che chiude in doppia doppia). Non basta la prestazione offensiva degna di nota di Mantas Kalnietis (21 punti, come Rakim Sanders che ci aggiunge 7 rimbalzi), in una gara comunque giocata punto a punto per almeno 20 minuti e che lascia Milano al comando della classifica riportando in auge la Reggiana. Tra i risultati più interessanti sicuramente ci sono anche quelli in coda, con Cantù che vince in extremis su una Cremona avanti per tutta la partita. Decidono due liberi di Dowdell (13 punti e 7 assist): la Red October ottiene la quinta vittoria in campionato, piange ancora la Vanoli che resta ultima in classifica con 2-11. Unica bella notizia per i lombardi, la sconfitta di Pesaro all’Adriatic Arena: in una partita brutta e caratterizzata dagli errori la The Flexx passa 59-57 grazie ai 14 punti del veterano Andrea Crosariol. Vittorie nette di Sassari, che domina per 96-64 contro Torino (21 punti per Rok Stipcevic) e Avellino che prende la nona affermazione della sua stagione grazie al 94-65 su Capo d’Orlando, con Adonis Thomas a 24 punti e i due piccoli Joe Ragland e Marques Green che combinano per 35 punti e 17 assist. La Dolomiti Energia Trento ribalta una situazione difficile al PalaGeorge e batte Brescia per 80-74: ancora ottima prestazione di Betinho Gomes che ottiene 25 punti e 6 rimbalzi. Nettissima anche l’affermazione della Enel Brindisi: nel 100-72 su Caserta Durand Scott, Carter Robert e M’Baye segnano 61 punti complessivi arrivando tutti almeno a 20. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

RISULTATI BASKET LEGA A: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA E PROSSIMO TURNO (13^ GIORNATA, OGGI 27 DICEMBRE 2016). LA REYER VINCE A VARESE - La Reyer Venezia apre la tredicesima giornata e i risultati della serata di basket Lega A vincendo a Varese: finisce 60-73 con la Openjobmetis che non rialza la testa nemmeno con il ritorno in panchina di Attilio Caja. Subito sotto in doppia cifra, Varese cade sotto i colpi di MarQuez Haynes (19) e Michael Bramos (18); quando lo svantaggio supera i 20 punti la squadra di casa, trascinata da un Dominique Johnson da 23 punti, inizia a giocare arrivando anche a -12, ma manca troppo poco per ribaltare la situazione e Venezia è brava a non disunirsi troppo piazzando quei canestri che la tengono lontana. Prosegue la crisi dei lombardi che adesso sono 4-9 e rischiano di vedere avvicinarsi l'ultimo posto in classifica; Venezia sale a 10-3 e mette un po' di pressione all'Olimpia Milano per il primo posto. Adesso in campo tutte le altre: al PalaBigi il big match tra la EA7 e la Grissin Bon inizia alle 20:45, con un quarto d'ora di ritardo rispetto alle altre sei partite in programma.

RISULTATI BASKET LEGA A: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA E PROSSIMO TURNO (13^ GIORNATA, OGGI 27 DICEMBRE 2016). IN CAMPO AL PALA2A - Squadre in campo al PalA2A di Masnago per la prima partita di questo turno di basket Lega A: la Openjobmetis Varese riapre il suo campionato con un nuovo allenatore, Attilio Caja che si era già seduto sulla panchina lombarda nella stagione 2014-2015. Caja ha preso il posto di Paolo Moretti, esonerato a seguito dell’ultima sconfitta in Champions League: il giovane tecnico paga gli scarsi risultati nonostante un roster costruito per arrivare ai playoff e fare magari strada fino alla semifinale. Non è bastato l’innesto recente di Dominique Johnson a Moretti, che può comunque vantare tra gli highlights di questa parte di stagione la vittoria su Reggio Emilia e il colpo esterno di Pesaro. Sconfitte pesanti come quelle contro Capo d’Orlando, Trento e soprattutto il derby contro Cantù sono state troppo vistose perchè passassero inosservate; ora toccherà a Caja risollevare la situazione, a cominciare dalla sfida all’Umana Reyer Venezia che è al momento l’unica squadra ad aver battuto l’Olimpia Milano in campionato, rappresentandone la prima valida alternativa sulla strada verso primo posto e scudetto. Non il modo più semplice per iniziare il Varese-bis, ma il coach potrà contare sull’apporto del pubblico e sul classico fattore motivazionale che dà sempre una spinta in più quando avviene un cambio in panchina. Adesso parola al campo per stare a vedere quello che succederà nell’anticipo del tardo pomeriggio.

RISULTATI BASKET LEGA A: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA E PROSSIMO TURNO (13^ GIORNATA, OGGI 27 DICEMBRE 2016). CORSA ALLA FINAL EIGHT - I risultati della penultima di andata di basket Lega A sono importanti anche e soprattutto per la corsa alla Final Eight di Coppa Italia. Sono otto i posti a disposizione, riservati come da tradizione alle prime della classifica: ci sono già quattro squadre qualificate e si tratta di Olimpia Milano (11-1), Reyer Venezia (9-3), Grissin Bon Reggio Emilia (8-4) e Sidigas Avellino (8-4). Venezia potrebbe ancora rubare il primo posto a Milano, avendo la sfida diretta a favore; per quanto riguarda le altre posizioni, manca una vittoria a Pasta Reggia Caserta e Betaland Capo d’Orlando (entrambe 7-5) per la certezza matematica della qualificazione, ne servono due a Enel Brindisi e Fiat Torino (6-6) ma tutte queste squadre potrebbero comunque confermare la loro posizione visto che in questo caso entrerebbero in gioco i discorsi legati alla classifica avulsa. Banco di Sardegna Sassari, The Flexx Pistoia, Germani Brescia e Dolomiti Trento sono tutte con record 5-7: possono ancora entrare in Final Eight, tra Brescia e Trento di fatto si tratta di uno spareggio per uno dei posti disponibili. Più staccate, e praticamente fuori, Red October Cantù, Openjobmetis Varese e Consultinvest Pesaro: con record 4-8 dovrebbero sperare in due vittorie e nella conseguente doppia sconfitta di Brindisi e Torino. Si può fare, ma realisticamente, considerando anche le altre, a giocarsi il posto restano sei squadre.

RISULTATI BASKET LEGA A: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA AGGIORNATA E PROSSIMO TURNO (13^ GIORNATA, 27 DICEMBRE 2016) - Il campionato di basket Lega A 2016-2017 vive la sua tredicesima giornata appena dopo Natale: stiamo arrivando finalmente alla definizione delle squadre che comporranno il tabellone della Final Eight di Coppa Italia, con quattro che sono di fatto già qualificate e le altre posizioni ancora da decidere. Il programma del turno si sviluppa interamente su martedì 27 dicembre, e sarà aperto alle ore 18:45 da Varese-Venezia; tutte le altre partite si giocano la sera, alle 20:30 avremo dunque Avellino-Capo d’Orlando, Sassari-Torino, Brindisi-Caserta, Cantù-Cremona, Pesaro-Pistoia e Brescia-Trento per chiudere alle ore 20:45 con il posticipo, se così possiamo chiamarlo, Reggio Emilia-Milano.

Partiamo proprio dal PalaBigi, dove va in scena la riedizione della finale dell’anno passato: l’Olimpia continua a volare e con un record di 11-1 sta ampiamente dimostrando di essere almeno due gradini sopra le avversarie (ha perso soltanto a Venezia), la Grissin Bon invece ha incontrato qualche inaspettata difficoltà e al momento occupa la terza posizione con 8 vittorie e 4 sconfitte.

Questa la gara giusta per risalire la china; la Reyer vuole però confermare il suo secondo posto e lo fa al PalA2A contro una Varese che per organico vale le prime cinque-sei del campionato ma sul campo non lo sta dimostrando ed è in crisi (solo 4 vittorie) anche se l’innesto di Dominique Johnson ha portato nuova linfa a livello realizzativo. Tra le squadre già qualificate alla Final Eight troviamo anche Avellino, che oggi ospita una Capo d’Orlando davvero vicina a centrare l’obiettivo, con la possibilità di tornare ai fasti di un passato targato Meo Sacchetti.

Il che ci porta a Brindisi, e a una Enel che ha il 50% di vittorie e oggi sfida una Caserta che è partita alla grande dimostrandosi una rivelazione del campionato, ma ha vinto soltanto una volta nelle ultime quattro vivendo la prima flessione stagionale. A Sassari la Dinamo cerca di riprendere quota: a oggi non giocherebbe la Coppa Italia, ecco dunque che diventa vitale la partita contro una Torino che invece sta volando e con Frank Vitucci e un DJ White dominante sta dimostrando che quest’anno i playoff sono più di un desiderio.

Così è anche per Brescia, che può fare un altro bel salto: la Germani ospita al PalaGeorge un’Aquila Trento lontana dai picchi delle ultime due stagioni, ma che nell’ultimo turno ha vinto ed è così rimasta in corsa per la Final Eight. Situazione complicatissima a Cremona: due vittorie in 12 partite, quella contro Cantù è un’ultima spiaggia e non sarà facile, perchè la Red October è in crescita e in ogni caso ancora affamata di punti. Come lo è Pesaro, che deve vedersela contro Pistoia in un altro delicato incrocio per la salvezza. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA