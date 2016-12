RISULTATI PREMIER LEAGUE, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (18^ GIORNATA, 26 DICEMBRE 2016) – Ieri si è svolto il famosissimo "Boxing day", ovvero il classico appuntamento del campionato di Premier League del26 dicembre, dove ha avuto luogo la 18^ giornata del calendario, ad eccezione di due gare, quella tra Liverpool e Stoke City, in programma nella giornata oggi 27 dicembre e quella tra Southampton e Tottenham, in programma mercoledì 28 dicembre. Le gare che si sono disputate nel giorno di Santo Stefano hanno confermato il grande momento del Chelsea di Antonio Conte che sembra intenzionato a non fermarsi più ed ha inanellato la 12esima vittoria consecutiva, mantenendo la testa della classifica con 46 punti, e sette di vantaggio sul Manchester City, mentre il Liverpool, che si trova in terza posizione a 9 punti, ha la possibilità, vincendo contro lo Stoke, di riportarsi a – 6. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (18^ GIORNATA)

La risposta delle altre pretendenti al titolo è stata comunque positiva, visto che le due formazioni di Manchester, City e United, e l’Arsenal, hanno vinto anche loro. Preoccupante invece la situazione dei campioni in carica del Leicester City, battuti in casa dall’Everton. La formazione di Claudio Ranieri, con soli 17 punti in classifica, si trova al limite della zona retrocessione. L’altro allenatore italiano, Mazzarri, alla guida del Watford, ha invece conquistato un punto nella gara che ha aperto la 18esima giornata, pareggiando in casa contro il Crystal Palace, e si trova in una posizione abbastanza tranquilla di classifica, con i suoi 22 punti. A Stamford Bridge, nel suo primo "Boxing day", Antonio Conte ha visto il suo Chelsea battere in maniera trionfale il Bournemouth, con il punteggio di 3 – 0. Una vittoria netta del "Blues" che sono andati in rete nel primo tempo con Pedro, hanno poi raddoppiato con una rete su calcio di rigore del belga Hazard e chiuso i conti ancora con una rete di Pedro nel finale di gara. Il tutto in una partita nella quale il tecnico italiano ha dovuto fare a meno sia del suo metronomo di centrocampo, Kantè, che del suo migliore attaccante, Diego Costa. La superiorità del Chelsea nella Premier League è confermata anche dai numeri: nelle dodici gare in fila terminate con la vittoria la formazione londinese ha segnato 28 reti subendone soltanto 2, a dimostrazione di una eccellente solidità difensiva. Nel ruolino di marcia del Chelsea le vittime sono formazioni illustri, come le due di Manchester, l’Everton ed il Tottenham.

Decisamente più sofferta la vittoria ottenuta nel "Boxing Day" dall’Arsenal di Wenger. L’avversaria, il West Bromwich Albion, si è difesa strenuamente, mentre la formazione londinese dominava in lungo ed il largo il match, ma senza mai trovare la via della ree nonostante le tante occasioni create. La rete che ha dato i tre punti alla formazione di Wenger è arrivata solo a 4 minuti dalla fine, quando il francese Giroud, che in questa occasione è stato schierato fin dall’inizio dal suo connazionale allenatore, ha trovato la rete. Per la formazione di Pulis, che fino a quel momento aveva resistito, non c’è stato niente da fare, mentre Wenger ha potuto esultare per aver mantenuto invariato il distacco dalla testa della classifica. Il Manchester United di Mourinho, partita dopo partita sta iniziando ad ingranare. I Red Devils erano impegnati, in casa, contro il Sunderland, guidato dall’ex Moyes, e lo hanno strapazzato, andando ad ottenere il quinto successo consecutivo, il quarto in Premier League. La rete che ha sbloccato il risultato, dopo diverse occasioni propizie sbagliate per poco, ed un palo di Pogba, è arrivata al 39esimo con l’olandese Blind, smarcato da Ibrahimovic, che poi ha segnato la sua rete personale, raddoppio per lo United, all’82’ della ripresa. Partita chiusa sei minuti dopo con la rete del 3-0 messa a segno da Mkhitaryan con un colpo di gran classe. A rendere meno pesante la sconfitta del Sunderland ci ha pensato l’italiano Borini, che ha segnato al 91esimo con un tiro da fuori area nei minuti di recupero.

Brutta sconfitta casalinga per Claudio Ranieri ed il suo Leicester City. La formazione campione in carica si presentava in campo contro l’Everton dovendo fare a meno di tre uomini importanti come Vardy, Fuchs ed Huth, tutti fuori per squalifica, ed il tecnico italiano ha tenuto all’inizio in panchina anche Mahrez per concedergli un turno di riposo. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate e con occasioni da entrambe le parti, l’Everton è riuscito a passare in vantaggio dopo 6 minuti della ripresa con una rete segnata da Mirallas, e dopo aver resistito agli assalti della formazione di Ranieri, alla ricerca del pareggio, ha colpito nel recupero con Lukaku per il 2-0 finale che complica la vita al Leicester City. Il posticipo del "Boxing Day" vedeva in campo il Manchester City di Pep Guardiola, che faceva visita all’Hull City, ed ha chiuso imponendosi per 3-0. Ospiti in vantaggio dopo 72 minuti grazie ad un rigore trasformato da Yaya Tourè, e poi al raddoppio grazie ad una rete di Iheanacho dopo 6 minuti. Nel finale la rete che arrotonda il vantaggio del City arriva con una sfortunata autorete di Davies quando sta per scadere il tempo di recupero. Il "Boxing Day" era iniziato con la partita tra Watford e Crystal Palace che vedeva la formazione di Mazzarri di fronte ai londinesi che facevano esordire il loro nuovo tecnico, Sam Allardyce, ex CT della nazionale inglese.

Il tecnico italiano, già alle prese con una formazione rimaneggiata a causa degli infortuni, ha perso due uomini, Janmaat e Behrami, nei primi 14 minuti di gioco, sciupando così due possibili sostituzioni. Il Crystal Palace ha sfruttato il momento difficile del Watford per passare in vantaggio dopo 26 minuti con una rete segnata da Cabaye. Subito dopo, al 36esimo, il portiere del Watdord, Gomes, determina un rigore per gli ospiti con una uscita su Benteke, ma poi gli para il tiro dal dischetto facendosi perdonare e salvando la squadra di Mazzarri, che poi riesce a pareggiare nel secondo tempo, grazie ad una rete di Deeney al 71esimo su calcio di rigore. Nelle altre gare i gallesi dello Swansea sono stati battuti in casa dal West Ham, con la prima rete dei londinesi che è stata segnata da un ex della gara, Andre Ayew, dopo soli 13 minuti di gioco. Il West Ham ha continuato a comandare il gioco e nella ripresa ha raddoppiato dopo 5 minuti con una rete di Reid, triplicando poi al 78esimo con una rete di Antonio. Gallesi che riducono le distanze all’89esimo con un goal di Llorente, ma un minuto dopo il West Ham ristabilisce le distanze grazie a Carroll. Il Burnely invece si è imposto sul terreno di casa battendo il Middlesbrough per 1 – 0 segnando la rete decisiva nel finale, all’80esimo, con Gray.

CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (18^ GIORNATA)