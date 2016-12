CALENDARIO E CLASSIFICA SERIE B / Le partite in programma. Il rilancio biancorosso al San Nicola (21^ giornata, 28-30 dicembre 2016)

CALENDARIO E CLASSIFICA SERIE B: 21^ GIORNATA, LE PARTITE IN PROGRAMMA (28-30 DICEMBRE 2016) RILANCIO BIANCOROSSO AL SAN NICOLA - Sarà il match tra Bari e Spal, il secondo e ultimo anticipo di questa 21^ giornata della Serie B: il campionato cadetto ha infatti deciso di spostare la propria pausa invernale a metà gennaio, per cui sarà questo l’ultimo turno nel 2016. Al San Nicola, il Bari spera di incassare l’ottava vittoria stagionale, con tre punti che potrebbero rilanciare i galletti in alta classifica, seguendo la buona striscia di risultati recentemente messi a segno. Dopo un inizio stentato la formazione biancorossa ha infatti infilato un cammino più ricco di soddisfazioni, ma che potrebbe presto infrangersi contro la Spal, che invece con questa vittoria potrebbe rincorrere le big Verona e Frosinone, distanti appena 3 punti. La differenza reti però anche in caso di sconfitta di entrambe le avversarie peserebbe ancora sulla formazione ferrarese, che però potrebbe rivelarsi davvero pericolosa al ritorno dalla pausa invernale a metà gennaio.

CALENDARIO E CLASSIFICA SERIE B: 21^ GIORNATA, LE PARTITE IN PROGRAMMA (28-30 DICEMBRE 2016) IL PROSSIMO TURNO, SI RIPARTE A GENNAIO - In questi giorni sarà la Serie B ad avere la scena, con la 21^ giornata di campionato, che entra prepotente tra le festività natalizie da assoluta protagonista. In attesa di conoscere i risultati e la classifica che ne deriverà, faccia un passo avanti e andiamo a vedere il prossimo turno, ovvero il 22^ del campionato cadetto. Avendo saltato il consueto riposo invernale di Natale, il campionato cadetto farà pausa sa gennaio, ritornando in campo soltanto il prossimo 21 gennaio 2017: il 22^ turno cadetto si spalmerà come al solito su tre giorni, con il grosso dei match comunque messi in calendario per il sabato pomeriggio. Solo tre i posticipi in programma, ovvero le sfide tra Ascoli e Pro Vercelli e Salernitana-Spezia, in campo la domenica pomeriggio, mentre Perugia e Cesena chiuderanno con il posticipo del lunedi sera. Sabato pomeriggio quindi spazio a Brescia-Avellino, Carpi-Vicenza, Cittadella-Bari e Entella-Frosinone, con fischio d’inizio fissato alle ore 15.00: con loro attesi in campo anche Latina-Verona, Pisa-Ternana, Spal-Benevento e Trapani-Novara.

CALENDARIO E CLASSIFICA SERIE B: 21^ GIORNATA, LE PARTITE IN PROGRAMMA (28-30 DICEMBRE 2016) L'ANTICIPO AL PICCO - La 21^ giornata di serie B inizia questa sera con il primo anticipo previsto in calendario del campionato cadetto: sarà infatti il match Spezia-Vicenza ad aprire allo stadio Picco questa intensa giornata dedicata alla seconda serie calcistica, che torna protagonista in questa pausa tra le festività natalizie. La sfida di questa sera appare particolarmente importate per le due compagini in campo, visto che entrambe si giocano un forte avvicinamento ai gradini più alti della classifica: gli spezzini con 27 punti potrebbero ambire a contendere il settimo posto del Perugia, mentre i biancorossi, sperano di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione, consapevoli che i tre punti in palio gli permetterebbero appena di raggiungere nel migliore dei casi l’11^ posto. Va però ricordato che per entrambi sarebbe una consolazione appena momentanea visto che le alte 20 squadre inscritte a questa stagione della serie B dovranno ancora giocare, con risultati che potrebbero modificare non poco le carte in tavola per tutti.

CALENDARIO E CLASSIFICA SERIE B: 21^ GIORNATA, LE PARTITE IN PROGRAMMA (28-30 DICEMBRE 2016) - Con l’ultima giornata nel calendario del 2016 si chiude il girone d’andata del campionato di Serie B 2016-2017, che poi si prenderà una pausa di tre settimane, tornando nell’ultimo weekend di gennaio 2017. Tra le partite più interessanti di questo turno la sfida tra il Bari e la Spal, e quella del Bentegodi dove il Verona ospita il Cesena; tre squadre sono in corsa per il titolo di campione d'inverno ma solo due di esse (Verona e Frosinone) potranno ottenerlo in solitaria. Ecco tutte le gare in programma, dal 28 al 30 dicembre.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: SPEZIA-VICENZA - La giornata si apre mercoledì 28 dicembre con l’anticipo che si gioca al Picco alle 20.30 con La Spezia che ospita il Vicenza. Per la formazione ligure nelle ultime due giornate una vittoria con il Perugia ed un pareggio a Pisa, mentre il Vicenza dopo aver vinto a Terni ha bissato il risultato in casa contro il Cittadella. Nel primo turno di ritorno i liguri saranno impegnati in trasferta a Salerno, mentre per i biancorossi veneti ci sarà ancora una trasferta, sul terreno del Carpi.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: BARI-SPAL - Il secondo anticipo, con calcio d’inizio alle 20.30 di giovedì 29 dicembre, si gioca al San Nicola, dove il Bari riceve la Spal. Formazione di casa che dopo aver vinto nella precedente gara casalinga contro l’Avellino ha pareggiato in trasferta, ad Ascoli. Per la Spal terzo posto in classifica con la larga vittoria contro la Ternana che ha seguito la sconfitta a Vercelli. Per i baresi la prima di ritorno riserva una trasferta, a Cittadella, mentre la formazione ferrarese sarà protagonista dello scontro tra neopromosse, ospitando il Benevento.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: SALERNITANA-PERUGIA - La serie delle partite del 30 dicembre è aperta da quella delle 15.00 che vede la Salernitana ricevere all’Arechi il Perugia. La Salernitana è reduce da due sconfitte nelle ultime gare, prima in casa contro il Carpi e poi nel derby ad Avellino. Per il Perugia una sconfitta al Picco di La Spezia a cui ha fatto seguito il pareggio interno con il Latina. La formazione campana alla ripresa del campionato avrà un’altra gara casalinga, con La Spezia, ed anche il Perugia sarà impegnato tra le mura amiche, al Curi, ospitando il Cesena.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: NOVARA-CARPI - Alle 17.30 dello stesso giorno, a Novara, i locali scendono in campo contro il Carpi di Castori. Novara che ha perso in maniera netta a Chiavari nell’ultimo turno, dopo aver ottenuto un successo interno con il Cesena. Il Carpi dopo la vittoria a Salerno si è dovuto accontentare di un punto in casa con la capolista Verona. Per i piemontesi la prima di ritorno è la trasferta di Trapani, mentre la formazione emiliana giocherà davanti al suo pubblico contro il Vicenza.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: BENEVENTO-PISA - Il Benevento chiude il suo ottimo 2016 ospitando, alle 20.30 del 30 dicembre, il Pisa di Gennaro Gattuso. Per i Benevento, nelle ultime due giornate un rallentamento nella marcia, con la sconfitta a Frosinone arrivata dopo il pareggio interno con l’Ascoli. Il Pisa, che ha completato il passaggio tra le due proprietà, ha perso a Cittadella e nell’ultimo turno è stato fermato sullo 0 – 0 in casa da La Spezia. Campani attesi dalla trasferta di Ferrara alla ripresa del campionato, mentre i toscani se la vedranno, in casa, con la Ternana.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: CITTADELLA-VIRTUS ENTELLA - Altra gara delle 20.30 di venerdì 30 dicembre è quella che si gioca a Cittadella, tra la formazione di Venturato e l’Entella. Dopo aver vinto la gara casalinga contro il Pisa, la squadra veneta è stata battuta nel derby a Vicenza. Per la squadra ligure la netta vittoria dell’ultimo turno con il Novara è stata preceduta dalla sconfitta a Verona. Nel turno successivo, 1° di ritorno, per il Cittadella è in programma ancora un incontro casalingo, contro il Bari, mentre l’Entella giocherà, in casa, contro il forte Frosinone.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: LATINA-AVELLINO - Alle 20.30 del 30 dicembre a Latina i locali ospitano l’Avellino. Il Latina è reduce da due pareggi per 1 – 1, con il Brescia in casa ed al Curi di Perugia. Per l’Avellino di Novellino vittoria contro la Salernitana nell’ultimo turno, dopo aver patito la sconfitta a Bari. Per la squadra laziale primo turno di ritorno ancora in casa contro la capolista Verona, mentre l’Avellino sarà ancora una volta in trasferta, facendo visita al Brescia.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: PRO VERCELLI-FROSINONE - A Vercelli, sempre alle 20.30 arriva il Frosinone di Marino, reduce da due vittorie con 7 reti totali nelle ultime due gare, vincendo in trasferta a Trapani ed in casa nello scontro diretto con il Benevento. Per la Pro Vercelli un successo casalingo contro la Spal a cui è seguito il passo falso di Brescia. L’inizio del girone di ritorno per la Pro Vercelli prevede la trasferta di Ascoli, mentre la formazione ciociara sarà ancora in trasferta, questa volta a Chiavari, sul campo dell’Entella.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: TERNANA-ASCOLI - Al Liberati, alle 20.30, la Ternana ospita l’Ascoli nell’ultima di andata. Brutto momento per gli umbri con due sconfitte, a Ferrara e precedentemente in casa con il Vicenza, mentre l’Ascoli, dopo aver pareggiato a Benevento ha ottenuto lo stesso risultato, in casa, contro il Bari. Umbri impegnati alla ripresa del campionato nella trasferta di Pisa, mentre l’Ascoli ospita al Del Duca la Pro Vercelli

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: TRAPANI-BRESCIA - Altra gara in programma il 30 dicembre, sempre alle 20.30, è quella che vede opposte Trapani e Brescia. Siciliani sempre più in crisi, con due sconfitte anche negli ultimi due turni, con il Frosinone ed a Cesena, ed il Brescia che ha prima un pareggio a Latina e poi un successo casalingo, contro la Pro Vercelli. La formazione siciliana inizierà il girone di ritorno affrontando in casa il Novara ed anche per il Brescia il calendario riserva un turno casalingo, contro l’Avellino.

CALENDARIO SERIE B, 21^ GIORNATA: VERONA-CESENA - A Verona, sempre alle 20.30, la capolista di Pecchia attende il Cesena. Gialloblù che hanno conquistato un punto a Carpi, dopo aver vinto in casa contro l’Entella. Per i Cesena riscatto con la vittoria dell’ultimo turno contro il Trapani, dopo aver perso, con lo stesso risultato, 3 – 1, a Novara. L’inizio della fase discendente del campionato vedrà il Verona impegnato in trasferta, a Latina; trasferta anche per i cesenati che vanno a fare visita al Perugia.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B