Paul Gascoigne in ospedale / Ubriaco e ferito in una rissa: a dicembre aveva iniziato la disintossicazione (oggi, 28 dicembre 2016)

PAUL GASCOIGNE IN OSPEDALE, UBRIACO E FERITO IN UNA RISSA: A DICEMBRE AVEVA INIZIATO LA DISINTOSSICAZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Continuano i problemi per l'ex calciatore Paul Gascoigne che è stato ricoverato in ospedale in seguito a delle ferite riportate dopo una rissa avvenuta dopo aver alzato un po' troppo il gomito. E pensare che proprio all'inizio di questo mese, come racconta il Corriere della Sera nella sua versione online, aveva intrapreso un percorso per la sua totale disintossicazione. Non è la prima volta che Paul Gascoigne cade in problemi del genere e sicuramente dispiace anche se sembra davvero molto complicato trovare una conclusione a questa delicatissima situazione. Gascoigne comunque non è assolutamente in pericolo di vita, pronto a ritirarsi su per l'ennesima volta e per riuscire a dimostrare ancora una volta di essere in grado di trovare la strada per stare meglio. Questa volta però ovviamente si spera che possa iniziare a lavorare per la sua disintossicazione totale.

PAUL GASCOIGNE IN OSPEDALE, UBRIACO E FERITO IN UNA RISSA: “NON È STATO ARRESTATO” (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Paul Gascoigne è di nuovo nei guai: ancora ubriaco, ancora in una rissa e ancora in ospedale. L’unica “novità” è che non è stato arrestato, vien da dire meno male per il buon Gazza, un tempo genio e sregolatezza del calcio inglese con passato spumeggiante (in tutti i sensi) anche alla Lazio. Secondo quanto riporta poco fa il Mirror sul suo sito online, Paul Gascoigne è rimasto coinvolto in una rissa successiva ad una provocazione fatta dalla stessa ex stella britannica: succede tutto in un hotel di Londra dove Gascoigne soggiornava prima di scolarsi qualche pinta di troppo. Il 49enne ubriaco e in precarie condizioni di equilibrio, secondo un testimone ha iniziato a rivolgere insulti razzisti e lanciare soldi ai clienti dell’hotel: a quel punto, riporta l’Adnkronos, un ragazzo ha reagito e lo ha fatto cadere dalle scale prendendolo poi a calci, provocandoli una ferita non grave alla testa per cui Gazza è stato ricoverato. Pare però che prima dell’aggressione Gascoigne abbia lanciato una banconota e schiaffeggiato l’amico di questo aggressore che ha poi reagito; pesanti i commenti riportati dal testimone su Twitter del Mirror, dove viene riferito come Gascoigne era «violento, Sputava, faceva commenti razzisti e palpeggiava le donne». Al netto di tutto, Gazza non è stato arrestato ma semplicemente ricoverato in ospedale per prognosi di qualche giorno: «Non è stato arrestato, sta per essere dimesso e rimandato a casa», commenta così il portavoce di Gascoigne, Terry Baker.

