PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Chi gioca, diffidati, squalificati e infortunati: focus su Arechi e Piola (28-30 dicembre 2016, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B 21^ GIORNATA (28 DICEMBRE 2016): I DIFFIDATI PER I MATCH DI SALERNO E NOVARA – Nella nostra panoramica delle probabili formazioni di Serie B, continuiamo a parlare dei diffidati concentrandoci adesso però sui due anticipi che si disputeranno nella giornata di venerdì 30 dicembre prima del blocco finale di partite serali. Alle ore 15.00 appuntamento con Salernitana-Perugia allo stadio Arechi, dove tra i padroni di casa avremo in diffida il solo Ronaldo Pompeu Da Silva, mentre più delicata è la situazione degli ospiti umbri, perché al prossimo cartellino giallo verranno squalificati Nicola Belmonte, Matteo Brighi, Gianluca Di Chiara e Massimo Volta, cioè ben quattro giocatori del Grifone. Alle ore 17.30 invece l’attenzione si concentrerà per intero su Novara-Carpi: allo stadio Silvio Piola fra i padroni di casa piemontesi sarà diffidato il solo Marco Calderoni, mentre fra gli ospiti saranno a rischio squalifica in caso di cartellino giallo due giocatori, cioè Andrea Catellani e Riccardo Gagliolo.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B 21^ GIORNATA (28 DICEMBRE 2016): I DIFFIDATI DEI DUE ANTICIPI – Parlando delle probabili formazioni delle partite di Serie B che in questi giorni si disputeranno per la ventunesima giornata, facciamo adesso una panoramica di tutti i giocatori che sono diffidati nelle due sfide che si disputano in anticipo e che dunque verranno fermati dal giudice sportivo la prossima volta che riceveranno un cartellino giallo. In Spezia-Vicenza di oggi rischiano Nené e Vignali fra i liguri, Siega, Signori, Pucino, Vita e Rizzo per quanto riguarda gli ospiti veneti, dunque per il Vicenza la situazione dei diffidati è particolarmente delicata visto che sono ben cinque i calciatori a rischio squalifica. L’anticipo di domani sera sarà invece Bari-Spal: tra i pugliesi padroni di casa i diffidati sono Basha, Fedele, Romizi, Tonucci e Valiani, quindi anche per il Bari la situazione è delicata. Sta meglio la Spal, che ha in diffida solamente Giani e Zigoni.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B 21^ GIORNATA (28 DICEMBRE 2016) GLI SQUALIFICATI DI QUESTO TURNO– Inizia oggi con l’anticipo tra Spezia e Vicenza la 21^ giornata di Serie B, ma quali saranno gli assenti per provvedimenti disciplinari di questo turno tra le feste natalizie? E’ stato infatti squalificato per 2 giornate effettive il giocatore del Benevento Amato Ciciretti, per ingiurie contro i direttori di gara, mentre sono molti di più quelli che salteranno questa giornata del campionato cadetto: tra questi si contano per le file del Frosinone Ariaudo, mentre per il Latina è stato squalificato Bruscagin. Nella Spal salterà la giornata Castagnetti, mentre per la Pro Vercelli non ci sarà Luca Castiglia e Mustacchio Per il Trapani assente Colombatto, con fuori anche Manuel Iori e Pelagatti per il Cittadella: a favore del Latina out Moreaes, mentre per il Brescia e per il Vicenza non saranno disponibili per i propri tecnici rispettivamente Pinzi e Urso.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B 21^ GIORNATA (28 DICEMBRE 2016)- Per la ventunesima giornata di Serie B le 22 formazioni del campionato cadetto tornano in campo: si chiude l'anno solare e termina anche il girone di andata, per cui bisogna stabilire quale squadra riuscirà a ottenere il titolo di campione d'inverno e in che modo si girerà alla boa di metà stagione. Il programma prevede Spezia-Vicenza mercoledì alle ore 20:30, avremo poi Bari-Spal alla stessa ora (ma di giovedì) mentre venerdì si partirà con Salernitana-Perugia (ore 15), Novara-Carpi (ore 17:30) per poi chiudere alle ore 20:30 con Benevento-Pisa, Cittadella-Virtus Entella, Latina-Avellino, Pro Vercelli-Frosinone, Ternana-Ascoli, Trapani-Brescia e Verona-Cesena. Andiamo allora a vedere il dettaglio delle probabili formazioni per la ventunesima giornata di Serie B.



PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: SPEZIA-VICENZA - Lo Spezia ospita il Vicenza, una squadra davvero in salute. I padroni di casa schierano il 4-3-3 che ormai li contraddistingue, con Granoche unica punta e Piccolo e Piu a supporto. Pulzetti andrà a centrocampo, mentre Deiola è pronto ad entrare a gara in corso. Per il Vicenza confermato lo stesso modulo, che ha rilanciato in classifica i biancorossi. Bellomo, Giacomelli e Galano andranno a formare l'attacco, mentre Rizzo e Urso andranno in cabina di regia, supportati da Vita.



PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: BARI-SPAL - Il Bari ospita la Spal, una squadra davvero in forma. I pugliesi vogliono riconfermare gli undici visti contro l'Ascoli, anche se Daprelà salterà la sfida per via dell'espulsione. Confermato Maniero al centro dell'attacco, Brienza e Fedato andranno a supporto dell'unica punta. Semplici conferma il 3-5-2 che tanto sta facendo bene: Zigoni, autore di una tripletta contro la Ternana, andrà al fianco di Masucci. Schiatarella, Castagnetti e Mora formeranno la diga di centrocampo, con Beghetto e Lazzari sulle corsie esterne.



PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: SALERNITANA-PERUGIA - La Salernitana ospita il Perugia: gli umbri arrivano da un pareggio, mentre i campani da un'altra sconfitta, la terza in quattro gare. I padroni di casa non potranno schierare Mantovani, espulso nel primo tempo del derby. 4-3-3, anche se questo modulo subisce troppi goal, con Improta, Rosina e Silva. Coda potrebbe entrare a gara in corso. Tante conferme anche per il Perugia, con Guberti titolare inamovibile. Dezi e Bonaiuto andranno nel 4-2-3-1 che sta regalando tante soddisfazioni, mentre Drole sarà l'unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: NOVARA-CARPI - Il Novara ospita il Carpi, ormai in serie positiva da diverse giornate. Gli ospiti schiereranno il solito 4-4-2, anche se peserà l'assenza di pasciuti. Confermatissimo Lasagna in attacco, mentre Concas è in forte dubbio. Spazio anche a Lollo e Crimi. I padroni di casa potrebbero riconfermare gli undici di Chiavari, con il 3-5-2, anche se questo modulo ha portato più danni che gioie. In attacco confermati Sansone e Galabinov, mentre Mantovani, Scognamiglio e Troest andranno a formare il pacchetto arretrato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: BENEVENTO-PISA - I campani sono reduci dalla pesante sconfitta in casa del Frosinone, ma contro il Pisa vogliono rifarsi. 4-2-3-1 per Baroni, il modulo ideale per esprimere un gran bel calcio. Ceravolo sarà l'unica punta, mentre De Falco e Chibsah andranno a formare la diga di centrocampo. Solito 4-3-3 per gli uomini di Gattuso, che non riescono a trovare la via del goal. Lazzari e Peralta andranno a supporto di Eusepi, mentre il tecnico ex Palermo potrebbe schierare a gara in corso Antonio Montella.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: CITTADELLA-VIRTUS ENTELLA - Il Cittadella, reduce da un periodo negativo, ospita la Virtus Entella. I veneti vogliono assolutamente rifarsi e non cambiano il 4-3-1-2 che ha portato tanta fortuna agli amaranto: Maniero, Litteri e Arrighini cercheranno di scardinare la difesa ligure. Masucci e Caputo confermati nel 4-3-1-2, con Tremolada a creare gioco dietro le punte.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: LATINA-AVELLINO - Il Latina ospita l'Avellino, in un match che si prospetta infuocato. I padroni di casa confermano il 3-4-3 che continua a regalare pareggi a Vivarini: Corvia unica punta, con Scaglia e Boakye sui lati. Amadio e Mariga creano fioco, Dellafiore, GArcia Tena e Brosco saranno i tre di difesa. Per Novellino confermato il 4-4-2. Assente Belloni, per via dell'espulsione rimediata, in campo ci saranno Ardemagni e Castaldo in attacco. Verde sulla destra, mentre Gonzalez potrebbe essere dirottato sulla sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: PRO VERCELLI-FROSINONE - La capolista Frosinone va in casa della Pro Vercelli. I gialloblu confermano il 4-3-3 che li sta facendo volare in classifica, con bomber Ciofani supportato da Dionisi e Mazzotta. Kragl confermato in mediana, insieme a Sammarco e Gori. Bardi cercherà di difendere gli assalti alla porta. I padroni di casa schierano il 4-3-3, anche se la Pro ha dimostrato di non sapersi esprimere al meglio con questo tipo di modulo. Morra, La Mantia e Mustacchio vanno in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: TERNANA-ASCOLI - La Ternana ospita l'Ascoli: i padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2, anche se non è proprio il modulo adatto. Palumbo e Petriccione andranno in cabina di regia, con Defendi a supporto. Avenatti e Palombi andranno in attacco. Per i bianconeri 4-2-3-1 con Cacia unica punta e Giorgi, Bianchi e Orsolini a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: TRAPANI-BRESCIA - Il Trapani, in caduta libera, ospita il Brescia: le rondinelle si presentano in Sicilia con il 4-3-1-2: Ndoj andrà a supporto dell' evergreen Caracciolo e di Bonazzoli, mentre Pinzi, Bisoli e Martinelli andranno a centrocampo. I padroni di casa si schierano con il 3-4-3, anche se questo modulo non sembra essere adattissimo alle loro caratteristiche. De Cenco, Rizzato e Petkovic cercheranno di risolvere il problema del goal, supportati dalla qualità di Coronado, Scozzarella e Colombatto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B, 21^ GIORNATA: VERONA-CESENA - La capolista Hellas Verona accoglie il Cesena, che ancora continua a lottare per non retrocedere. Pecchia vuole tornare a vincere e schiererà un 4-3-3 a trazione anteriore: in forse Caracciolo, uscito malconcio dall'ultima trasferta, a centrocampo andranno Bessa, Valoti e Fossati. In attacco Giampaolo Pazzini, sempre più capocannoniere, e Siligardi, supportato sul lato opposto da Romulo. Il Cesena si presenta con il 4-3-3, con un attacco formato da Garritano, Djuric e Di Roberto. Kone, Schiavone e Setola andranno a posizionarsi nel cerchio di centrocampo: occhio a Rodriguez, che potrebbe subentrare al posto di Djuric a gara in corso.

© Riproduzione Riservata.