Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite della 21^ giornata. Focus sull'Arechi (28-29 dicembre 2016)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 21^ GIORNATA. GLI ANTICIPI (28-29 DICEMBRE 2016): FOCUS SULL'ARECHI - Parlando dei pronostici per le partite della 21^ giornata della serie B, concentriamo adesso la nostra attenzione sul match tra Salernitana e Perugia, che appare favorevole alla formazione granata, sebbene la classifica del campionato cadetto veda la compagine umbra ben meglio posizionata al momento. Nello stilare il pronostico i principali siti di scommesse sportive hanno certamente fatto i conti con alcune statistiche, per cui la Salernitana ha perso in 3 delle ultime 4 partite contro squadre di prima metà classifica, mentre al momento il Perugia ha trovato il pareggio in 4 delle ultime 5 occasioni dove si è trovata di fronte una formazione di medio bassa classifica, come si presenta oggi in campo il club granata. Tra i risultati esatti del match in campo alle ore 15.00 comunque la Snai ha quotato come più probabile il pareggio per 1 a 1 valutato a 5.75, mentre a favore dei padroni di casa dobbiamo segnalare certamente il successo per 1 a 0 dato a 7.00, con la vittoria dei colori del Perugia, per 1 a 0 quotata invece a 8.00.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 21^ GIORNATA. GLI ANTICIPI (28-29 DICEMBRE 2016): LE FAVORITE DI TUTTE LE SFIDE - Parlando dei pronostici per le partite di Serie B della ventunesima giornata che vivremo da oggi fino a venerdì, andiamo adesso a dare un rapido sguardo alle squadre che risultano essere favorite secondo le quote proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai. Per l'anticipo di questa sera fra Spezia e Vicenza sono favoriti i padroni di casa, la cui vittoria è proposta a 1,83. Domani si gioca Bari-Spal: anche qui fattore campo decisivo, ma in modo meno netto visto che il segno 1 è quotato a 2,20. Passiamo poi alle partite del 30: alle 15.00 Salernitana-Perugia, con il segno 1 proposto a 2,45; alle 17.30 ci sarà Novara-Carpi e la vittoria dei piemontesi pagherebbe 2,50 volte la posta in palio; le altre partite si giocano alle 20.30 a partire da Benevento-Pisa, dove il segno 1 è proposto a 1,72. In Cittadella-Entella la vittoria dei veneti è quotata a 2,20, 2,15 per la vittoria del Latina nella partita dei laziali contro l’Avellino. Unico caso in cui la squadra in trasferta sarà favorita è Pro Vercelli-Frosinone, con il segno 2 a 2,45. In Ternana-Ascoli la vittoria umbra pagherebbe 2,40 volte la posta in palio, mentre l’affermazione casalinga del Trapani contro il Brescia è data a 2,10. Infine Verona-Cesena, dove il segno 1 per la vittoria dei gialloblù è proposto a 1,70.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 21^ GIORNATA. GLI ANTICIPI (28-29 DICEMBRE 2016) - La chiusura del girone di andata e dell'anno solare per la Serie B 2016-2017 si svolge in tre giorni di gare con l’apertura riservata a due anticipi; partite serali in programma mercoledì e giovedì, andiamo subito a vedere i pronostici per le due gare al Picco e al San Nicola, sfide molto interessanti dal punto di vista della classifica. Come sempre analizzeremo lo stato di forma delle formazioni in campo, la situazione in senso assoluto nella graduatoria e altri fattori per individuare quale possa essere l'esito finale della singola partita.

PRONOSTICO SPEZIA-VICENZA (mercoledì ore 20:30) - Nella partita del Picco si affrontano due squadre in buona salute, visto che il Vicenza di Pierpaolo Bisoli è reduce da tre successi in fila (tra cui quelli contro Verona e Cittadella) con i quali il tecnico subentrato a Franco Lerda ha portato i biancorossi fuori dalla zona retrocessione; lo Spezia del grande ex Mimmo Di Carlo ha invece vinto gli ultimi due impegni casalinghi, anche se nell’ultima giornata non è andato oltre un pareggio senza reti sul campo del Pisa. Pronostico favorevole alla formazione di casa che sta attraversando un ottimo periodo di forma.

PRONOSTICO BARI-SPAL (giovedì ore 20:30) - E’ una Spal da sogno quella che affronta il Bari al San Nicola nell’ultima di andata. I ferraresi sono terzi in classifica e vorrebbero continuare nella loro scalata da neopromossi, arrivano dal roboante 4-0 alla Ternana e danno la sensazione di poter reggere questi ritmi anche in primavera; anche la formazione pugliese sta attraversando un buon momento di forma e con la gestione di Stefano Colantuono sembra ver trovato quella continuità che le mancava in precedenza. Il Bari ha scialacquato la possibilità di vincere ad Ascoli facendosi raggiungere nel recupero, ma resta una squadra ostica soprattutto in casa; pronostico orientato verso un pareggio.

