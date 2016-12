Samuel Eto'o / News, vince il Globe Soccer Awards e ringrazia Capello (28 dicembre 2016)

SAMUEL ETO'O NEWS: VINCE IL GLOBE SOCCER AWARDS E RINGRAZIA CAPELLO - Samuel Eto'o ha ricevuto il premio alla carriera nell'ambito dei Globe Soccer Awards, premi che vengono assegnati annualmente da Globe Soccer, meeting annuale fra i principali operatori di calciomercato che hanno anche incoronato Cristiano Ronaldo come miglior giocatore dell’anno che sta per concludersi. Tuttavia, se per il portoghese questo è solo l’ennesimo riconoscimento di un 2016 straordinario, forse è più significativo il premio assegnato ad Eto’o, che nell’elenco dei Globe Soccer Awards alla carriera segue Frank Lampard e Andrea Pirlo nell’albo d’oro, anche grazie ad una dedica decisamente speciale. Nell'occasione infatti Eto’o ha voluto mandare un messaggio a Fabio Capello, che sfiorò soltanto come allenatore della prima squadra del Real Madrid quando Samuel giocava nelle giovanili del club spagnolo. Eppure la dedica di Eto’o per Capello è di quelle che non passano inosservate: «Voglio ringraziare tante persone, soprattutto Capello. Non ho avuto la possibilità di farlo in passato e allora lo faccio ora, davanti a tutta questa gente. È grazie a te che la mia famiglia oggi può mangiare e se posso dedicarmi a quello che mi piace di più al mondo, il calcio. Grazie per aver dato questa opportunità a me e alla mia famiglia».

Evidentemente il rapporto fra i due è stato più importante di quello che si poteva pensare ed è anche grazie a Capello dunque che per molti anni abbiamo potuto ammirare un grandissimo campione, in particolare durante le esperienze di Samuel Eto’o con le maglie di Barcellona prima e Inter poi, negli anni culminati con il Triplete nerazzurro. Emergere partendo dall’Africa certamente non è facile, nemmeno per chi ha la classe di Eto’o, tanto che il camerunese ha approfittato delal prestigiosa ribalta dei Globe Soccer Awards anche per fare un appello al presidente della Fifa, Gianni Infantino: «Fate il Mondiale per 48 Paesi. Fatelo per noi poveri, che non abbiamo avuto l'opportunità di giocarlo. Fatelo, io vi appoggio e tutta l'Africa vi appoggerà».

