SPEZIA-VICENZA/ Info streaming video e diretta tv: i testa a testa del match, probabili formazioni, orario, quote, risultato live (oggi Serie B 2016)

I TESTA A TESTA – Quella tra Spezia e Vicenza si annuncia come una gara molto ostica per entrambe le formazioni che devono conquistare la vittoria. Lo storico di questo incontro ci offre numerosi risultati specialmente nel campionato cadetto, dove sia Spezia che Vicenza militano e hanno militato a lungo. Il primo dato de testa a testa tra le due formazioni risale al lontanissimo febbraio 1922, una delle poche vittorie biancorosse in casa spezzina. Per fare un bilancio più recente andiamo a considerare gli ultimi 5 precedenti tra Spezia e Vicenza, dove si registrano ben 3 vittorie del club ligure, una per i biancorossi ed un solo pareggio. Il campionato di Serie B 2015-2016 vide al Picco l'affermazione da parte dei padroni di casa per 1 a 0 grazie a una magia di Ciurria al terzo minuto di recupero nel primo tempo: non cambiò musica nella sfida di ritorno dove il risultato arrise per 3 a 0 allo Spezia, a segno con Errasti, Canadjija e Acampora.

DIRETTA SPEZIA-VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016, 21^ GIORNATA) – Spezia-Vicenza, diretta dall’arbitro Valerio Marini, mercoledi 28 dicembre 2016 alle ore 20.30, sarà la sfida d’anticipo della 21^ giornata del campionato di Serie B, protagonista in questa pausa natalizia. Lo Spezia di Mimmo di Carlo, reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 gare, deve chiudere il suo 2016 con una vittoria per mantenere vivo il sogno dei play-off alla ripresa dei giochi a gennaio.

La formazione ligure, infatti, dopo un avvio di stagione che lasciava presagire ottime cose per questo campionato, ha accusato un rallentamento dal mese di novembre in poi ed ora si ritrova fuori dalle prime otto posizioni che garantiscono l'accesso ai play-off. Con l'ultimo sofferto pareggio sul campo del Pisa di Gattuso, lo Spezia ha raggiunto quota 27 punti in classifica, un punteggio tutto sommato positivo ma che non basta per entrare nella zona play-off.

Con una vittoria sul Vicenza, invece, la squadra di Di Carlo raggiungerebbe quota 30 e, con un passo falso di Perugia o Entella, sarebbe automaticamente fra le prime otto. Dall'altra parte, però, c'è un Vicenza in grande forma ed ottimo morale dopo le 3 vittorie di fila, fra cui i due importanti derby contro Verona e Cittadella. La squadra allenata da Bisoli, dopo la sconfitta di Novara che aveva inaugurato nel peggiore dei modi il mese di dicembre, ha ritrovato entusiasmo aggiudicandosi il derby contro il più quotato Verona, per poi battere anche Ternana e Cittadella.

I veneti, che con Lerda in panchina non sembravano essere in grado di uscire dalle ultime posizioni, hanno ora ritrovato la serenità e possono godersi la pausa con la consapevolezza di aver dimenticato il periodo buio. La squadra di Bisoli, dunque, giocherà per due risultati su tre al Picco di La Spezia, con la speranza di portare altri 3 punti per concludere in bellezza questo anno solare.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l'allenatore di casa Di Carlo punta alla conferma del 4-3-3 visto a Pisa con alcune variazioni nella formazione titolare. Scontata la conferma di Chichizola in porta, così come quella del quartetto difensivo in blocco vistosi a Pisa. Da destra verso sinistra, dunque, ci saranno De Col, Valentini, Terzi e Migliore a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo, invece, torna da titolare Sciaudone, che dovrebbe affiancare Pulzetti e Signorelli in mediana. In attacco conferme per Piccolo e Granoche, mentre Baez sembra destinato a vincere il ballottaggio con Piu per un posto dal primo minuto sulla fascia sinistra.

Dall'altra parte, il Vicenza di Bisoli scende in campo con un modulo speculare con Benussi in porta, Pucino, Zaccardo, Adejo ed Esposito in difesa. A centrocampo previsto il rientro dall'inizio di Signori, che rileva Urso al centro della mediana a fianco di Vita e Rizzo, In avanti spazio al tridente formato da Giacomelli, Galano e Raicevic, con Bellomo pronto a subentrare a gara in corso ad uno dei due esterni.

Sarà una sfida interessante questa del Picco fra Spezia e Vicenza. Le due formazioni, fra cui sembrava esserci una differenza sostanziale fino a qualche giornata fa, si sono ora avvicinate in classifica e sono distanti soltanto 3 punti in classifica. La gara, che chiuderà questo girone di andata e l'anno solare 2016, si preannuncia, quindi, particolarmente equilibrata e combattuta, fra due squadre che fra l'altro giocano con moduli speculari. Se Di Carlo in effetti ha confermato il modulo già scelto nella passata stagione, infatti, anche Bisoli, dal suo arrivo in panchina, ha deciso di puntare sul modulo a cui meglio si adattano le caratteristiche della rosa e per cui la squadra stessa era stata costruita in estate.

Con 17 gol fatti e solo 16 subiti, lo Spezia si è dimostrato una squadra solida ma, a differenza delle aspettative, ha avuto un rendimento migliore in trasferta che in casa, dove ha sì vinto 5 partite ma ne ha anche perse 3. Ragionamento analogo vale per il Vicenza, che è sesta in classifica nel rendimento in trasferta della Serie B e addirittura penultimo in quello casalingo, nonostante le due vittorie nei derby. Si contano 11 precedenti ufficiali fra queste due squadre dal 2002 ad oggi. Lo Spezia ha vinto 5 gare e ne ha pareggiate 3 e dunque è in vantaggio nel testa a testa; l'ultima vittoria del Vicenza al Picco, inoltre, risale proprio ad una partita di Coppa Italia del lontano 2002.

SNAI quota 1,90 la vittoria interna dello Spezia, mentre è dato 4,50 il segno 2 vittoria ospite. Il segno X del pareggio, invece, è quotato 3,25. La partita Spezia-Vicenza sarà trasmessa come al solito sulla piattaforma satellitare di Sky, che offrirà la diretta tv dell'incontro sui proprio canale Sky Supercalcio e Sky Sport 1 rispettivamente disponibili ai soli abbonati al pacchetto ai numeri 206 e 251 del telecomando. Sarà inoltre possibile vedere la partita della 21^ giornata di Serie B anche in diretta streaming video tramite l'applicazione SkyGo.