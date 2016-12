DIRETTA / Bari-Spal (risultato finale 1-1) info streaming video e tv: parità al San Nicola! (Serie B 2016, oggi 29 dicembre)

DIRETTA BARI-SPAL (RISULTATO FINALE 1-1) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE B 2016, OGGI 29 DICEMBRE): PARITA' AL SAN NICOLA! - Tempo scaduto al San Nicola, Bari e Spal chiudono il 2016 con un pareggio, 1-1 il risultato finale. Nelle battute conclusive del match gli ospiti non intendono assolutamente accontentarsi e vanno a caccia dei tre punti, all'85' Micai con un miracolo nega il gol ad Arini salvando sulla linea col tacco quando i giocatori di Semplici stavano già esultando, sugli sviluppi del corner Antenucci stacca di testa col pallone che termina di pochissimo a lato. Padroni di casa alle corde che faticano a uscire dalla propria metà campo, nei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro La Penna gli uomini di Colantuono battono un calcio d'angolo senza però creare pericoli nei pressi di Meret. Al termine del 93' La Penna manda tutti sotto la doccia. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI IN DIRETTA BARI-SPAL - CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (21^ GIORNATA)

DIRETTA BARI-SPAL (RISULTATO LIVE 1-1) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE B 2016, OGGI 29 DICEMBRE): MANIERO PAREGGIA I CONTI! - Quando siamo giunti al trentacinquesimo minuto del secondo tempo il punteggio di Bari-Spal vede le due squadre inchiodate sull'1 a 1. Accelerano i padroni di casa a caccia del pari che arriva al 61' quando Brienza, nel tentativo di arrivare sul pallone, si scontra con Schiavon all'interno dell'area di rigore, La Penna indica il dischetto assegnando questa volta il penalty a favore della formazione di Colantuono, dagli undici metri Maniero la mette nell'angolino non lasciando scampo a Meret che pure aveva intuito. Tutto da rifare per gli ospiti che comunque reagiscono subito e in contropiede vanno nuovamente vicini al gol al 65', Lazzari serve Schiavon che da buona posizione non trova la porta di Micai con il suo destro a giro che termina sul fondo. Per nulla demoralizzati i ragazzi di Semplici insistono alzando nuovamente il baricentro e mettendo sempre più pressione agli avversari conquistando qualche calcio piazzato. Il riacutizzarsi del dolore al ginocchio destro costringe Maniero a lasciare il campo, Colantuono lo sostituisce con Castrovilli. Al 77' grande giocata di Fedele che inventa lo spazio per liberare il destro trovando l'opposizione di Meret che con una gran parata si rifugia in corner.

DIRETTA BARI-SPAL (RISULTATO LIVE 0-1) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE B 2016, OGGI 29 DICEMBRE): RESISTE IL VANTAGGIO DEGLI OSPITI - Al San Nicola è ricominciato dopo l'intervallo il match valido per la 21^ giornata del campionato 2016-2017 di Serie B tra Bari e Spal, al decimo minuto del secondo tempo il punteggio vede sempre la formazione allenata da Leonardo Semplici avanti per 1 a 0. A inizio ripresa meglio gli ospiti che vanno subito a occupare la trequarti avversaria, i padroni di casa invece impiegano qualche minuto in più a carburare. Nel frattempo Colantuno effettua anche il primo cambio inserendo Furlan al posto di Doumbia, il tecnico del Bari prova a cambiare l'assetto tattico del suo undici per renderlo più offensivo con l'obiettivo di ritrovare la parità. Al momento resiste il vantaggio della Spal che con i tre punti di stasera aggancerebbe Verona e Frosinone in vetta alla classifica.

DIRETTA BARI-SPAL (RISULTATO LIVE 0-1) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE B 2016, OGGI 29 DICEMBRE): GOL DI ANTENUCCI SU CALCIO DI RIGORE! - Intervallo al San Nicola dove si è appena concluso il primo tempo di Bari-Spal, le due squadre tornano negli spogliatoi per il riposo sul punteggio di 1 a 0 in favore della formazione di Semplici. A rompere l'equilibrio al 35' ci pensa l'arbitro La Penna che assegna un rigore piuttosto generoso agli ospiti dopo un contatto in area tra Pontisso e Tonucci giudicato falloso dal direttore di gara, dagli undici metri Antenucci non lascia scampo a Micai (che pure aveva intuito ma non è riuscito ad arrivare sul pallone) e porta così in vantaggio la Spal tra le proteste dei padroni di casa costretti ora ad attaccare per riportarsi in parità. La reazione degli uomini di Colantuno, finora, non dà frutti nonostante i pericoli creati nell'area di rigore avversaria ma c'è ancora tutto il secondo tempo da disputare e la contesa rimane comunque apertissima, poiché il Bari è una squadra che ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione.

DIRETTA BARI-SPAL (RISULTATO LIVE 0-0) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE B 2016, OGGI 29 DICEMBRE): UN'OCCASIONE PER PARTE! - Alla mezz'ora della prima frazione di gioco Bari e Spal rimangono sullo 0-0. Gara equilibrata al San Nicola con i padroni di casa che provano a fare la partita mentre gli ospiti lasciano fare e giocano di rimessa affidandosi eventualmente alle ripartenze, come al 19' quando Lazzari dal limite dell'area limita il destro costringendo Micaia a intervenire e a mettere il pallone in calcio d'angolo, sugli sviluppi del corner gli ospiti perdono maldestramente il pallone alimentando il contropiede degli uomini di Colantuono con Scalera che serve Brienza, chiuso al momento del tiro da Giani. Al 27' pericolo per il Bari, Arini va al cross cercando Schiavon che da buonissima posizione manca l'impatto col pallone graziando Micai e la retroguardia avversaria. Al 29' Maniero ribatte involontariamente il destro di Basha destinato verso la porta di Meret.

DIRETTA BARI-SPAL (RISULTATO LIVE 0-0) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE B 2016, OGGI 29 DICEMBRE): ESTERNO DELLA RETE PER BRIENZA! - Allo stadio San Nicola l'arbitro La Penna ha dato il via alle ostilità tra Bari e Spal per il secondo anticipo del 21^ turno del campionato 2016-2017 di Serie B, al decimo minuto del primo tempo il punteggio rimane sullo 0-0. Il freddo ha convinto parecchi tifosi a rimanere a casa e l'influenza ha messo KO diversi giocatori sia da una parte che dall'altra, con entrambi gli allenatori che non hanno potuto schierare le loro formazioni migliori. E a inizio gara Semplici rischia di perdere subito Pontisso che si fa male in un contrasto con Maniero, il numero 21 della Spal prova a stringere denti e a rimanere in campo nonostante il forte dolore. Al 6' prima occasione del match per i padroni di casa, Brienza libera un gran destro scuotendo l'esterno della rete che dà l'illusione del gol al pubblico sugli spalti.

DIRETTA BARI-SPAL (RISULTATO LIVE 0-0) INFO STREAMING VIDEO E TV (SERIE B 2016, OGGI 29 DICEMBRE): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! - Bari-Spal avrà inizio fra pochi minuti allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese, dove sono già state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre che daranno vita all’anticipo della ventunesima giornata di Serie B, test importante per la rivelazione Spal su un campo mai facile come quello del Bari. Stefano Colantuono metterà in campo i suoi galletti secondo il modulo 4-3-3, nel quale in attacco il tridente offensivo vede Maniero prima punta, affiancato dal talento e dalla velocità di Brienza e De Luca. Passando alla Spal, mister Leonardo Semplici schiererà la sua squadra con il modulo 3-5-2. La coppia d’attacco degli emiliani, confermando le previsioni della vigilia, sarà formata da Zigoni e Antenucci. Le premesse per una sfida decisamente gustosa ci sono tutte, ma adesso però non è più tempo di parole e considerazioni varie, perché Bari-Spal sta finalmente per cominciare! BARI (4-3-3): Micai, Capradossi, Tonucci, Di Cesare, Scalera, Doumbia, Basha, Fedele, Brienza, Maniero, De Luca. Allenatore: Stefano Colantuono. SPAL (3-5-2): Meret, Giani, Vicari, Bonifazi, Lazzari, Arini, Pontisso, Schiavon, Del Grosso, Zigoni, Antenucci. Allenatore: Leonardo Semplici.

DIRETTA BARI-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). IL TESTA A TESTA - Sono ben 30 i precedenti tra Bari e Spal, che tornano però ad affrontarsi oggi dopo un digiuno di ben 23 anni. Il bilancio complessivo infatti ci riporta 30 dati utili dal 1933-1934 alla stagione 1992-1993, con otto stagioni passate assieme in Serie A, e le altre invece registrate nel campionato cadetto. Il record generale comunque ci riporta undici successi dei galletti, nove pareggi e dieci affermazioni da parte degli spallini. Un bilancio storico davvero equilibrato ma che risulta molto datato e perciò non utilissimo per la sfida di questa 21^ giornata di Serie B. Il Bari vuole conquistare i tre punti in casa per congedarsi al meglio dal pubblico di casa mentre la Spal non vuole fermarsi e il sogno serie A potrà diventare realtà. La squadra ospite potrebbe essere protagonista con una bella partita visto anche l'entusiasmo della piazza ferrarese che sogna ad occhi aperti la promozione dopo essere tornata in B in questa stagione.

DIRETTA BARI-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). LE QUOTE E IL PRONOSTICO - Nonostante le rispettive posizioni in classifica, per il match tra Bari e Spal, il pronostico dei bookmakers è decisamente favore alla formazione dei galletti: nella valutazione fatta dal portale di scommesse sportive betclic infatti i biancorossi sono stati quotati nell’1X2 a 2.20, contro il 3.40 dato agli spallini e con il pareggio valutato a 3.25.Nella doppia chance inoltre la vittoria del Bari o il pareggio è stata data a 1.33, mentre il successo della Spal o l’X è stato fissato a 1.65, con l’affermazione di una delle due formazioni quotata a 1.35. Per il gol/nogol ricordiamo che il Si è stato dato a 1.85, contro il No quotato a 1.88: tra le fasce gol al momento la più pronosticata rimane la 2-3 reti con la quotazione di 1.95, contro il 3.00 e il 3.80 assegnato rispettivamente a 0-1 e a quattro o più gol messi a segno nel complessivo. Inoltre il primo Gol stando alle quote date, dovrebbe essere messo a segno proprio dal Bari, quotato a 1.80, con la Spal valutata come prima marcatrice a 2.35 e il nessun gol dato infine a 7.75.

DIRETTA BARI-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). LE STATISTICHE - Le statistiche alla vigilia del match tra Bari e Spal ci offrono un quadro davvero interessante: appare infatti che la sfida di questa sera particolarmente entusiasmante e dall’esito davvero incerto. Nel confronto dei dati medi a incontro infatti notiamo diverse statistiche molto simili: entrambe le squadre infatti registrano una percentuale di possesso palla fissato a 50% con un numero di palle giocate molto vicino, ovvero 514 per i galletti e 515 per i biancazzurri. Simili dati anche per la supremazia territoriale che per le percentuali di protezione dell’area e per gli attacchi di fronte alla porta avversaria: molto vicine anche i numeri sulla percentuale di pericolosità, ovvero 43.8 per il Bari e 47.1 per la Spal. Allo stesso modo le due formazioni si dividono i recordmen nello scontro diretto, con Brienza dei galletti quale miglior assistman con 38 passaggi, mentre ferrarese è il più altro numero di assist vincenti, ovvero 9 messi a segno da Beghetto. Nei tiri il migliore però rimane il biancazzurro Antenucci, il migliore sia nei tiri (46) che nelle reti (7): nelle statistiche generali comunque notiamo che sia Bari che Spal si trovano con valori ancor più vicini se messi a confronto con quelli delle altre squadre.

DIRETTA BARI-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). I MIGLIORI - Vediamo quali saranno i migliori giocatori che scenderanno in campo per Bari-Spal, in programma al San Nicola. Partiamo dall'attacco, uno dei migliori tra le file dello Spal è Mirco Antenucci, attaccante classe '84 che ha segnato sette gol in questa prima parte di stagione considerando che ha disputato diciassette gare finora rimediando due ammonizioni. Prima di approdare nello Spal, Antenucci ha militato in Championship con il Leeds United per due anni, mentre dal 2013 al 2015 è stato un punto fermo della Ternana. A centrocampo non ci sono stati giocatori che si sono particolarmente messi in mostra tra le formazioni di Bari e Spal, per quanto riguarda la difesa invece c'è Del Grosso tra le file degli ospiti. Dodici presenze per il difensore classe '83 che nella scorsa stagione ha militato proprio nel Bari in Serie B disputando dodici partite in tutto il campionato senza siglare alcuna rete.

DIRETTA BARI-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2016 21^GIORNATA). L’ARBITRO - La partita di Serie B tra Bari e SPAL sarà diretta dall’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma: ad aiutarlo i guardalinee Belletti e Raspolli e il quarto uomo Martinelli. Nato nella Capitale il 7 agosto 1983, l’arbitro La Penna è alla decima presenza in questa stagione: finora è sceso in campo 1 volta in Coppa Italia ed altre 9 nel campionato di Serie B. Il fischietto romano ha già incrociato sia il cammino del Bari che quello della SPAL e in entrambi i casi si tratta di precedenti positivi. La Penna infatti ha diretto il match del 22 ottobre scorso tra SPAL e Carpi, valido per la decima giornata, in cui gli estensi si sono imposti per 3-1; in quella partita Federico La Penna ha inoltre toccato la doppia cifra di cartellini estratti, arrivando a ben 10 ammonizioni e un’espulsione, per somma di gialli, decretata contro il difensore della SPAL Daniele Gasparetto. Più tranquilla dal punto di vista disciplinare la sfida tra Bari e Pro Vercelli, arbitrata sempre da La Penna e disputata il 29 ottobre per il dodicesimo turno di campionato; i pugliesi hanno vinto 2-0 e il fischietto capitolini ha dovuto estrarre solo 4 cartellini gialli.

DIRETTA BARI-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI 29 DICEMBRE, SERIE B 2016) - Bari-Spal, diretta dall'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 29 dicembre e sarà il secondo anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 per quanto riguarda il girone d'andata. Il torneo si fermerà poi per tre settimane per la sosta invernale, con le squadre chiamate anche a sfuttare il mercato per mettere meglio a fuoco i rispettivi obiettivi. Le due squadre avrebbero pensato forse di arrivare a questo appuntamento a posizioni di classifica invertite in questa stagione.

Partiva infatti con maggiori ambizioni il Bari, che non è riuscito a rendere come avrebbe voluto durante la gestione di Roberto Stellone, costretto a lasciare per esonero la panchina a Colantuono. A un solo punto dalla zona play off, i pugliesi stanno risalendo nella graduatoria in maniera lenta ma costante, portandosi ad un passo da una post season che la scorsa stagione ha riservato però una bruciante delusione ai biancorossi, con l'immediata eliminazione per mano del Novara in una rocambolesca sfida allo stadio San Nicola.

Rivelazione assoluta del campionato è stata invece la Spal, al momento da sola al terzo posto in classifica, a tre lunghezze di distanza dalla coppia di testa composta da Hellas Verona e Frosinone. Gli estensi allenati da Leonardo Semplici non sembrano volersi fermare, e per coltivare davvero il sogno Serie A, dopo l'ennesima prova di forza casalinga con una quaterna rifilata alla Ternana alla Vigilia di Natale, dovranno dimostrare di essere grandi anche in trasferta. Fuori casa gli emiliani sono reduci da una sconfitta subita contro la Pro Vercelli, e a Bari affronteranno un vero e proprio esame di maturità per le loro ambizioni di alta classifica.

Ecco le probabili formazioni che si fronteggeranno giovedì sera. Bari in campo con Micai tra i pali e Capradossi e Tonucci al centro della difesa. Sulla corsia laterale di destra mancherà Daprelà, squalificato perché espulso nell'ultima trasferta di Ascoli. Al suo posto ci sarà spazio per Valiani sulla fascia destra, con Cassani impiegato sulla corsia opposta. Fedele, l'albanese Basha e Romizi giocheranno titolari a centrocampo, mentre a Brienza, Maniero e Fedato toccherà svariare nel tridente offensivo.

La risposta della Spal sarà affidata a Meret in porta e a una difesa a tre che impiegherà dal primo minuto Giani, Bonifazi e Vicari. Mora, Castagnetti e Schiattarella saranno chiamati a muoversi per vie centrali nella zona di centrocampo, mentre Lazzari sulla fascia sinistra e Beghetto sulla fascia destra avranno compiti da esterni laterali sulla mediana. Undici titolare completato da Antenucci e dallo scatenato Zigoni, autore di una tripletta contro la Ternana, che formeranno il tandem offensivo.

Anticipo interessante, col 4-3-3 di Colantuono che avrebbe potuto portare risultati nell'immediato ancor migliori se qualche punto non fosse sfuggito d'un soffio in extremis, come la vittoria sfumata ad Ascoli nel finale sabato scorso. I play off sembrano comunque a portata di mano per i biancorossi: al Bari sarà necessario sfruttare i punti deboli del 3-5-2 della Spal di Semplici, che a Vercelli ha tradito qualche problema di tenuta atletica soprattutto contro le squadre più coriacee tatticamente.

Contro la Ternana alla Vigilia di Natale gli estensi hanno invece avuto buon gioco nello sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. All'ispirazione di Antenucci e Zigoni in avanti Semplici affida gran parte dell'efficacia offensiva di un gioco che è stato in questa stagione quasi sempre all'altezza della situazione.

Nonostante la Spal stia mantenendo un rendimento da metà stagione superiore in maniera chiara a quello del Bari, i bookmaker indicano come favoriti i pugliesi alla luce di un fattore campo che allo stadio San Nicola si fa sentire sempre in maniera importante. Successo barese quotato 2.20 da Bet265, mentre Bwin offre a 3.60 la quota per un blitz esterno che lancerebbe la Spal verso un girone di ritorno da assoluta protagonista. Il pareggio viene quotato invece 3.25 da William Hill.

I canali 201, 206 e 251 del satellite (ovvero Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) trasmetteranno in diretta tv per gli abbonati (compresa la diretta streaming video offerto dal sito skygo.sky.it) Bari-Spal, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 20.30. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI BARI-SPAL - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B 2016-2017 (21^GIORNATA)