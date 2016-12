Caduta Innerhofer/ Video, l’azzurro cade nella combinata a S. Caterina. Probabile distorsione al ginocchio, presto altri esami (oggi 29 dicembre 2016)

CADUTA INNERHOFER, VIDEO L’AZZURRO CADE NELA COMBINATA A S. CATERINA, PROBABILE DISTORSIONE AL GINOCCHIO SINISTRO (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Ha destato non poca preoccupazione la brutta caduta subita dall’azzurro Christof Innerhofer, occorsa pochi metri prima del traguardo della prima manche della discesa della prova di Coppa del Mondo di sci della combinata a Santa Caterina Valfurva. Sulle prime il discesista azzurro non sembrava aver riportato particolari danni se non l’aver buttato via un’ottima prestazione, che poteva regalare grandi soddisfazioni al termine. Stando alle ultime notizie pubblicate pochi minuti fa dal portale di Raisport, al momento la diagnosi dopo la caduta provocata dall’inforcata di una porta è di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con possibile interessamento della fascia muscolare posteriore. Una diagnosi affatto favorevole, che vede lo stesso Innerhofer in grande dubbio per le gare di gennaio. Stando agli ultimi aggiornamenti della Fisi, l’azzurro è già in movimento per lasciare la località sciistica per effettuare in serata ulteriori accertamenti tra cui sicuramente anche una risonanza magnetica.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LA PROVA DI INNERHOFER (da eurosport.com)

