DIRETTA / Catanzaro-Francavilla (risultato finale 0-0): espulso Prezioso! Info streaming video Sportube.tv (Lega Pro 2016 girone C, oggi 29 dicembre)

DIRETTA CATANZARO-FRANCAVILLA (RISULTATO FINALE 0-0) INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV: ammoniti Van Ransbeeck (Catanzaro), Icardi (Catanzaro), Baccolo (Catanzaro), Galdean (Francavilla); al 90' espulso Prezioso (Francavilla). Catanzaro-Virtus Francavilla 0-0: anche il risultato finale di questa partita valida per la ventunesima giornata del girone C di Lega Pro resta senza gol. Nella ripresa c’è anzi da segnalare soprattutto una crescita esponenziale della fallosità da parte delle due squadre, tanto che sono fioccati i cartellini comminati dall’arbitro Raciti, dopo un primo tempo ‘immacolato’. Nelle fila del Catanzaro sono stati infatti ammoniti Van Ransbeeck, Icardi e il subentrato Baccolo, mentre nella Virtus Francavilla sono da annotare i cartellini gialli ricevuti da Galdean e Prezioso, ammonito però due volte nel giro di otto minuti tanto da essere inevitabilmente espulso proprio allo scoccare del 90’. Nel recupero dunque il Catanzaro ha goduto della superiorità numerica, ma non ha fatto in tempo a capitalizzarla e i padroni di casa si sono dunque dovuti accontentare della divisione della posta che li lascia al penultimo posto, pur con la soddisfazione di avere bloccato un’ottima Virtus Francavilla, che con questo punticino resta al quinto posto in classifica. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^ GIORNATA)

DIRETTA CATANZARO-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). PALO DI CUNZI - Catanzaro-Virtus Francavilla 0-0 all’intervallo di questa partita valida per la ventunesima giornata del girone C di Lega Pro. Nessun gol e nessun cartellino, ma c’è già stata una sostituzione perché al 26’ Giovinco del Catanzaro ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo uno scontro in area e al suo posto è entrato Imperiale. L’occasione migliore della prima frazione di gioco è arrivata al 43’ minuto proprio per i padroni di casa, grazie al palo colpito da Cunzi al termine di un’azione nata grazie ad una palla recuperata dal compagno di squadra Icardi nell’area avversaria. Va però anche detto che globalmente è stata soprattutto la Virtus Francavilla a fare la partita, con un maggiore possesso palla e alcune azioni, anche se non hanno impensierito in modo particolare il portiere dei padroni di casa De Lucia. Vedremo dunque se nel secondo tempo proseguirà questo canovaccio o se avremo delle novità nell’andamento del match.

DIRETTA CATANZARO-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). IN CAMPO - Il Catanzaro ospiterà la Virtus Francavilla per l'ultima partita di questo 2016, prima della sosta invernale di Lega Pro. Il presidente dei padroni di casa, Giuseppe Cosentino, spera di poter uscire da questa situazione delicata, una vittoria contro la Virtus sarebbe importantissima per la piazza: "Voglio assicurare ai nostri tifosi tutto il nostro impegno per venir fuori da questa situazione difficile, spero di poter ridare entusiasmo ad una piazza visibilmente delusa da quanto successo in questa prima parte di stagione" le parole del presidente ai microfoni di 'Tuttolegapro.com'. Non sarà certo facile risalire, la speranza però non deve mai abbandonare i tifosi, con il patron che ha promesso una situazione diversa già a partire dai primi mesi del 2017. "Vogliamo riportare il nostro pubblico sugli spalti del 'Ceravolo' per sostenere insieme i nostri ragazzi. L'unione fa la forza, ce la faremo" conclude Cosentino.

DIRETTA CATANZARO-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I BOMBER - I bomber di Catanzaro-Virtus Francavilla sono da una parte Nzola e Abate con sei e cinque reti e dall'altra Giovinco con quattro. Quest'ultimo è il fratello di Sebastian, cresciuto anche lui nella Primavera della Juventus e costretto a girare molto prima di trovare l'affermazione definitiva. E' arrivato in estate dal Tuttocuoio dimostrando tutta la sua qualità soprattutto quando c'è necessità di cambiare passo e velocizzare la manovra. E' molto simile a suo fratello e non solo fisicamente, ma anche nel modo di muoversi in campo. M'bala Nzola è la vera sorpresa della stagione, attaccante classe 1996 e dotato di un grande fisico è arrivato dalle giovani dell'Academia. Vicino a lui poi gioca Abate, giocatore di grande esperienza nelle categorie minori e abile anche in Serie B nelle scorse stagioni.

DIRETTA CATANZARO-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). LE STATISTICHE - Il Catanzaro ospiterà la Virtus Francavilla per il turno infrasettimanale di Lega Pro, Girone C, vediamo le statistiche in vista di questa gara. Il Catanzaro ha subito ben ventinove gol (soprattutto nel secondo tempo delle precedenti gare). La Virtus Francavilla, invece, ne ha subiti ventuno di cui sei tra il 75' ed il 90', mentre a livello di gol segnati gli ospiti sono a quota venticinque con otto gol siglati tra 60' ed il 75'. I padroni di casa del Catanzaro invece ne hanno segnati sedici (di cui soltanto uno tra il 30' ed il 45'). Penultimo posto in classifica per il Catanzaro, il tecnico Zavettieri tra le mura casalinghe si affiderà a Giovinco, mediano che ha segnato quattro gol finora in stagione. Ottima stagione per la Virtus Francavilla al quinto posto in classifica, i sei gol di Nzola sono stati decisivi diverse volte.

DIRETTA CATANZARO-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). PROTAGONISTI - Il Catanzaro affronta il Francavilla con l’obiettivo di ottenere 3 punti e risalire la classifica, il compito però non si presenta facile perché la Virtus si presenta allo stadio Nicola Ceravolo forte del quinto posto in classifica. Tra i protagonisti del sin qui non positivo cammino dei calabresi c’è Giuseppe Giovinco: il fratello di Sebastian risulta il miglior marcatore del Catanzaro con le due 4 reti. Anche contro la Virtus Francavilla, il numero 10 giallorosso avrà il compito di svariare su tutto il fronte d’attacco con o senza palla, per cercare di persona la giocata vincente oppure aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. L’esterno Mirko Esposito è un altro degli imprescindibili per mister Zavattieri: il ventenne in prestito dal Crotone è sempre sceso in campo nelle venti giornate precedenti. Dall’altra parte, uno degli artefici dell’ottimo campionato del Francavilla è sicuramente Mala Nzola: l’attaccante franco-angolano, classe 1996, ha messo a segno 6 reti in 17 partite e sarà sicuramente un’insidia costante anche per la difesa del Catanzaro. Altro giocatore protagonista nella Virtus è il laterale mancino Andrea Pastore, capace di contribuire anche in zona gol come dimostrano i 3 centri stagionali.

DIRETTA CATANZARO-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I TESTA A TESTA - Il Catanzaro approda al match contro la Francavilla arrivando da 3 pareggi consecutivi ottenuti in questi ultimi turni di campionato, e vorrebbe vincere per poter uscire dalla zona play-out che al momento occupa. Per contro i biancazzurri approdano a questo 21^ turno forti della quinta posizione finora ottenuta con appena 10 punti di distanza dalla capolista Matera. I precedenti recenti tra le due compagini oggi in campo sono appena due ma entrambi appartenenti al 2016: uno in Coppa Italia di Lega Pro, dell’agosto, dove il Catanzaro si affermò in casa con il risultato di 1 a 0, grazie alla rete di Baccolo occorsa al 10’ minuto. Il secondo testa a testa tra Catanzaro e Francavilla invece risale allo scorso agosto, quale match di andata del campionato di Lega Pro corrente: in quell’occasione fu De Angelis a regalare la vittoria ai pugliesi in casa contro la formazione giallorossa.

DIRETTA CATANZARO-FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) - Catanzaro-Virtus Francavilla, diretta dall'arbitro Francesco Raciti della sezione di Acireale si gioca giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 14.30 e sarà una sfida relativa alla seconda giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Ultima giornata del 2016 per due formazioni che hanno chiuso l'anno in crescendo. I calabresi hanno saputo rialzarsi, almeno in parte, da una situazione complicatissima, che li stava pian piano portando a finire in maniera abbastanza rassegnata all'ultimo posto in classifica del raggruppamento, verso la retrocessione diretta.

Il quarto tecnico giallorosso di questa stagione, Zavettieri, sembra aver trasmesso nuove motivazioni al gruppo e da quattro partite il Catanzaro riesce a non perdere, avendo ottenuto tre pareggi consecutivi dopo la vittoria interna contro la Vibonese.

L'ultimo pari, sul difficile campo del Cosenza, ha permesso finalmente al Catanzaro di staccarsi per la prima volta dopo settiimane, seppur di un solo punto, dall'ultimo posto in classifica. Ha staccato proprio il Cosenza al quinto posto in classifica invece la Virtus Francavilla, straordinaria nelle ultime settimane e capace di iniziare il girone di ritorno con un netto successo sulla Paganese. Da matricola i pugliesi stanno stupendo tutti, portandosi nel pieno della zona play off e soprattutto continuando ad inanellare risultati positivi senza sentirsi appagati dal distacco al momento abissale ottenuto rispetto alla zona play out.

Allo stadio Ceravolo di Catanzaro si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Calabresi padroni di casa in campo con De Lucia tra i pali, Pasqualoni in posizione di terzino destro ed Imperiale in posizione di terzino sinistro, con Prestia e Sabato centrali della retroguardia. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo giallorossa, con Maita ed il belga Van Ransbeeck che si muoveranno per vie centrali, Icardi sulla fascia destra e Mirko Esposito schierato invece come esterno mancino.

In avanti il serbo Basrak, in gol nella delicata trasferta di Cosenza, sarà affiancato da Giuseppe Giovinco. La Virtus Francavilla opporrà una difesa a tre con Idda, il portoghese Vasco Faisca ed Abruzzese titolari davanti all'estremo difensore Albertazzi. Al romeno Galdean in cabina di regia saranno affiancati Prezioso e Finazzi a centrocampo, mentre Triarico a destra e Pastore a sinistra giocheranno sulle corsie laterali. Ad Alessandro e Abate toccherà comporre il tandem offensivo.

Il 4-4-2 sembra essere diventato di gran lunga il modulo più congeniale al Catanzaro di Zavettieri, che ha ritrovato un equilibrio quasi insperato fino a qualche settimana fa. La squadra verso la salvezza è ancora lunga ma la squadra si è affrancata dal ruolo di vittima predestinata per l'ultimo posto che sembrava ormai esserle cucito addosso. Per Calabro e la Virtus Francavilla il 3-5-2 funziona meraviglia, e contro la Paganese la squadra ha dimostrato una volta di più di avere qualità per essere una grande a tutti gli effetti del girone e giocarsi in futuro i play off da protagonista.

Quote equilibratissime ma nonostante il fattore campo a favore dei calabresi leggermente sbilanciate a favore del Francavilla, che ha ottenuto finora il doppio dei punti in classifica rispetto ai giallorossi. William Hill quota 2.70 il successo esterno, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota per la vittoria interna e Bet365 a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio.

Diretta su sportube.tv per gli abbonati al portale che vorranno vedere Catanzaro-Virtus Francavilla, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 14.30, col match visibile in streaming video ma non in diretta tv.

