DIRETTA / Padova-Modena (risultato live 0-1: 23-25) info streaming video e tv, 2^ set (Rai, volley maschile 17^ giornata Superlega, oggi)

Padova-Modena sta per cominciare: di nuovo una serata in compagnia del grande volley in questo periodo festivo nel quale la pallavolo si sta prendendo il palcoscenico con ben due giornate della Superlega maschile nel giro di soli quattro giorni. Una Modena in calo si mette alla prova nella trasferta a Padova dopo avere raccolto solamente due punti nelle ultime due giornate contro Milano e Ravenna, avversarie sulla carta inferiori ai campioni d'Italia in carica. Dunque per la Azimut la vittoria è necessaria per passare un Capodanno più sereno e frenare questa serie che ha portato Modena al quarto posto in classifica, perdendo terreno rispetto alle altre big. Per Padova in queste ultime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte ma con due corazzate come Perugia e Trento: il trittico terribile si completa con Modena, stavolta cambierà il risultato? Parola al campo per scoprirlo, Padova-Modena sta per cominciare!

I PRECEDENTI - Padova-Modena si avvicina: oltre alla recente striscia positiva di risultati, anche i precedenti fra queste due squadre della Superlega di pallavolo sorridono a Modena, che si è aggiudicata gli ultimi tre incontri ufficiali disputati contro Padova, tutti relativi al campionato di Serie A1. Nel match d'andata di quest'anno secco tre a zero per gli emiliani, che si erano imposti anche nei play off della scorsa stagione vincendo al tie break anche in Veneto. Al 13 marzo scorso risale invece, sempre nella serie delle finali, l'ultima vittoria ottenuta da Padova contro Modena, in casa col punteggio di tre a uno. Una tradizione negativa per la Kioene contro una Azimut (allora con sponsor diverso) che d'altronde nel corso della scorsa stagione ha vinto tutto quello che si poteva vincere nel volley italiano, avversario dunque durissimo per i veneti.

DIRETTA KIOENE PADOVA-AZIMUT MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE 17^ GIORNATA SUPERLEGA, OGGI 29 DICEMBRE 2016) – Padova-Modena, diretta dagli arbitri Daniele Zucca e Umberto Zanussi questa sera, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata della Superlega, Serie A1 di volley maschile. Di fronte due formazioni che stanno lottando in zone piuttosto diverse della classifica. La formazione veneta infatti, con quattordici punti conquistati e sole quattro vittorie ottenute in sedici inconti finora disputati, è a rischio ultimo posto, anche se nel massimo campionato di Volley il blocco delle retrocessioni garantisce almeno una certa tranquillità per le squadre che vogliono programmare il loro futuro senza l'assillo dei risultati immediati. Più ambiziosi sono i progetti a breve termine di Modena, che con trentacinque punti occupa momentaneamente il quarto posto in classifica, con gli emiliani che fanno parte del quartetto di testa guidato al momento dalla capolista Lube Civitanova, con quarantuno punti.

Anche lo stato di forma con il quale i due club arrivano all'appuntamento è diametralmente opposto. Padova infatti è reduce da sette sconfitte consecutive tra campionato e Coppa italia, l'ultima delle quali subita il giorno di Santo Stefano contro Trentino in trasferta. L'Azimut Modena invece dopo sette vittorie consecutive tra Serie A1 e Champions League è stata costretta ad interrompere la propria corsa proprio il 26 dicembre con uno scivolone casalingo imprevisto contro Ravenna, in una partita da considerarsi di difficoltà praticamente equivalente a quella di Padova, e che deve rappresentare dunque un campanello d'allarme ben chiaro per il sodalizio modenese.

Per Padova, Sebastiano Milan e Michele Fedrizzi, rispettivamente con quattordici e dieci punti, sono stati i migliori realizzatori del match perso uno a tre in casa di Trentino, con la squadra veneta che dopo essere partita a razzo e aver vinto il primo set si è trovata a soffrire moltissimo sotto rete, perdendo addirittura di schianto, venticinque a quattordici e venticinque a dodici, il secondo e il quarto set.

Poco brillante come detto anche la prova di Modena contro Ravenna, nonostante i quattordici punti di Ngapeth, gli undici di Holt e i nove di Le Roux. Gli emiliani sono stati in partita per metà gara, poi si sono fatti sorprendere nei momenti decisivi del terzo e del quarto set da avversari che sembravano sulla carta alla portata. E in classifica Civitanova, Trentino e Perugia si sono allontanate.

Le agenzie di scommesse ritengono comunque il match chiaramente indirizzato, visti i ventuno punti di differenza in classifica tra le due compagini. La vittoria di Modena in trasfera viene considerata quasi scontata, quotata 1.12 da Sisal Matchpoint, mentre Eurobet alza fino a 6.25 la quota relativa alla vittoria casalinga della formazione veneta.

Padova-Modena, giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 20.30, sarà la sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Rai Sport 1, sul canale 57 del digitale terrestre in chiaro (numero 557 per vedere il match in HD) della diciassettesima giornata del campionato di Serie A1 di Volley, con la partita che sarà visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito della Tv di Stato all'indirizzo www.raiplay.it.

