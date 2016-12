DIRETTA/ Foggia-Siracusa (Risultato finale 3-0) Info streaming video Sportube.tv (oggi Lega Pro 2016)

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO FINALE 3-0): Foggia Siracusa, termina col risultato finale di 3-0 grazie alle reti di Coletti e Agnelli nel primo tempo e Mazzeo nel secondo tempo. Una partita senza storia dominata come uno schiacciasassi dalla formazione di Giovannino Stroppa che poteva anche vincere con un risultato molto più ampio e direi che ci ha pure provato, cercando in tutti i modi il poker. Su tutti, prestazione spettacolare di Chiricò che si è messo nel finale di partita a duettare con Agnelli, altro uomo partita e tra i migliori in campo. Un bel 7 in pagella lo merita anche Riverola che in quasi tutte le azioni più importanti della partita è stato protagonista fornendo assist invitanti per i compagni. Davvero deludente invece questo Siracusa visto oggi, non ha praticamente saputo opporre resistenza. E’ vero il Foggia ha giocato indemoniato a tutto campo ed oggi sarebbe stato difficile per chiunque ma non ci è piaciuto l’atteggiamento rinunciatario di squadra. Il protagonista nel bene e nel male del Siracusa è stato il povero portiere Santurro che si è trovato fare gli straordinari.

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 3-0): Coletti, Agnelli, Mazzeo. E’ iniziato il secondo tempo e subito è cambiato il risultato di Foggia Siracusa con i padroni di casa che al minuto 51 hanno portato a 3 i gol grazie ad una rete di Mazzeo propiziata dal solito Chiricò che gira a rete con una prodezza ma in questo caso trova un ottimo Snaturo pronto ab respingere. Ci pensa poi Riverola a recuperare la sfera e a servire Mazzeo che cala il tris. Da segnalare anche un contropiede Riverola-Chiricò con la palla leggermente lunga che si spegne sul fondo e un tentativo da 20 metri dello spagnolo Maza che finisce tra le braccia del portiere del Siracusa. Sussulto del Siracusa con Catania che si trova a te per tu con il portiere del Foggia ma si fa respingere il tiro.

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 2-0): Coletti e Agnelli. Finito il primo tempo tra Foggia Siracusa, col risultato di 2-0. Dopo aver subito il gol dicevamo che il Siracusa si è buttato in avanti in cerca del pareggio e ha avuto ben due occasioni con Catania e Pirrello che perònon si sono concretizzate. Quando sembrava cambiare l’inerzia della partita ecco che il Foggia ha cambiato di nuovo il risultato a suo favore trovando il raddoppio grazie alla rete di Agnelli: apertura eccezionale del solito indemoniato Chiricò per Rubin che si invola sulla fascia sinistra la mette al centro dell’area per Mazzeo che arriva a colpire a botta sicura ma prende il palo. Sulla successiva ribattuta capitan Agnelli si avventa sulla palla e la mette dentro. C’è pure l’occasione di allargare il risultato per il Foggia che crea una ghiotta occasione per lo spagnolo Maza che servito da Riverola si trova a tu per tu con Snaturo ma non gli riesce il pallonetto con la palla che finisce sopra la traversa. Si va al riposo col risultato meritato di 2-0 per il Foggia sul Siracusa.

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 2-0): GOL DI COLETTI (LEGAPRO, GIRONE C) - Cambia il risultato di Foggia Siracusa col vantaggio dei padroni di casa quando ormai mancano quindici minuti alla fine del primo tempo. Una partita dai ritmi sostenuti che si è aperta a minuto 6 con una occasionissima del Foggia che si è reso pericoloso vicino alla porta difesa da Santurro: cross di Chiricò velenoso davanti alla porta del Siracusa ma prima Maza e poi riverola falliscono l'appuntamento col gol. traversa del Siracusa al minuto 12 su uno schema da calcio d'angolo. e alla fine al minuto 30 è arrivato il gol di Coletti direttamente da calcio di punizione. Gravi le colpe del portiere Santurro reo di non ver trattenuto bene la sfera. Ora il Siracusa a testa bassa sta cercando il pareggio ma così rischia di esporsi agli insidiosissimi contropiedi del foggia.

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV (RISULTATO LIVE 0-0): SI COMINCIA (LEGAPRO, GIRONE C) - Vincenzo Sarno si candida come uno dei protagonisti annunciati nel match tra Foggia e Siracusa. L’esterno offensivo rossonero è il miglior marcatore dei Satanelli con 8 gol, messi a segno in 17 presenze; per la difesa del Siracusa Sarno, ex bambino prodigio nelle giovanili del Torino, sarà uno degli osservati speciali. Mister Giovanni Stroppa si aspetta una grande prestazione anche dallo spagnolo Martì Riverola, centrocampista scuola Barcellona alla seconda stagione in Puglia; il venticinquenne catalano dovrebbe partiture titolare nel trio di centrocampo rossonero, finora si è fatto valere anche con 3 assist decisivi. Sulla corsia mancina invece l’esperto Matteo Rubin, sempre impiegato nelle 20 giornate precedenti, avrà il compito di spingere con costanza mettendo sulla difensiva il suo dirimpettaio. Dall’altra parte i tifosi del Siracusa sperano in un altro exploit di Emanuele Catania: l’esperto attaccante esterno ha deciso l’ultimo match contro il Messina, mettendo a segno una doppietta che lo ha confermato come il miglior marcatore della squadra (8 le sue reti in questo campionato). La difesa invece sarà priva dello squalificato Marco Turati: per l’altro centrale, il ventenne scuola Palermo Roberto Pirrello, si presenta un banco di prova interessante. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (21^ GIORNATA)

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). L'ANALISI DI STROPPA Il Foggia ospiterà il Siracusa per il turno infrasettimanale di Lega Pro, Girone C, prima della sosta invernale. Il tecnico dei padroni di casa, Giovanni Stroppa, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Foggia per commentare la gara odierna: "Dobbiamo pensare solo a vincere, quello che fanno le altre squadre lo valuteremo a partita finita. Portare a casa i tre punti in questa partita sarà determinante in ottica classifica" le valutazioni di Stroppa che non vuole pensare a cosa faranno Matera, Juve Stabia e Lecce. Qualche assente quest'oggi contro il Siracusa, Stroppa cerca di caricare i suoi ragazzi: "Mancherà sicuramente Empereur visto che è squalificato, poi Angelo, Gerbo e Letizia sono infortunati ed anche Sicurella è out. Sarno e Vacca non stanno benissimo quindi sono ancora da valutare" conclude il tecnico del Foggia che vuole chiudere in bellezza questo 2016 dopo quanto successo nella gara di Andria.

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I BOMBER - La gara Foggia-Siracusa sarà il momento di sfidarsi anche per due attaccanti di livello come Catania e Sarno che entrambi in questa stagione hanno segnato fino a questo momento otto reti. Emanuele Catania è un attaccante di categoria classe 1981 sono due anni che gioca con la maglia del Siracusa che lo andò a prelevare dall'Akragas. E' per la prima volta negli ultimi anni che si ferma per due stagioni di fila nella stessa squadra dopoaver girato Nocerina,Avellino, Sorrento e appunto Akragas. Dall'altra parte invece Vincenzo Sarno, classe 1988, può fare la differenza in ogni momento grazie alla sua rapidità consentita anche da un fisico brevilineo. E' arrivato al Foggia nell'estate del 2014 dopo che si era svincolato dalla Virtus Entella.

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) LE STATISTICHE - Analizziamo le statistiche della gara Foggia-Siracusa, in programma per il turno infrasettimanale di Lega Pro, Girone C. I padroni di casa in questa prima parte di stagione hanno segnato ben trentadue gol, otto di questi arrivati tra il 75' ed il 90'. Il Siracusa, invece, ne ha segnati molti di meno ovvero ventuno spalmati per lo più nel secondo tempo delle gare precedenti. Non c'è una grande differenza per i gol subiti: il Foggia ha incassato diciannove reti finora, soltanto una nei primi quindici minuti di gare, il Siracusa è attualmente a quota ventiquattro con i gol disposti in maniera equilibrata nei due tempi. Quarto posto in classifica per i padroni di casa che cercano la vetta affidandosi ai gol di Sarno, autore di otto reti in questa prima parte di campionato per il Girone C di Lega Pro. Nono posto invece per il Siracusa che non si aspettava di essere nella zona playoff finora: il tecnico Sottil si affiderà a Catania, autore di otto gol in stagione.

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C). I TESTA A TESTA - Quello tra Foggia e Siracusa sarà uno dei big match di giornata non solamente per via del grande blasone di entrambe, ma anche per via degli elementi disponibili nelle due rose. Le due squadre oggi in campo guardano alle parti alte della classifica, per cui ottenere tre punti in palio nella 21^ giornata di campionato potrebbe risultare fondamentale. Sono 3 i precedenti recenti tra Foggia e Siracusa dove si contano 2 vittorie della compagine siciliana e solamente una dei satanelli rossoneri hanno avuto la meglio sui siciliani nel girone di andata dell’attuale campionato di Lega Pro, quando si imposero per 2-1. Le reti della 2^ giornata del girone C di quest’anno furono segnate da Chirico, Padovan e da Turati per i siciliani. L’ultimo successo siciliano invece risale alla sfida di ritorno, condotta tra le mura di casa degli aretusei nella 28^ giornata della stagione 2010-2011 dell’allora serie C, dove i siciliani salvarono il risultato nei minuti di recupero concessi dopo il 90 minuto.

DIRETTA FOGGIA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2016 GIRONE C) - Foggia-Siracusa, diretta dall'arbitro Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina, si gioca giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 16.30 e farà accendere le luci della ribalta sullo stadio Pino Zaccheria nella seconda giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Continuano a vivere di rimpianti i rossoneri, che anche nell'ultima trasferta di Andria hanno perduto una grande occasione per mantenersi in contatto con il primo posto in classifica. In uno dei diversi derby pugliesi in programma in questa stagione, i Satanelli hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie ad una rete di Agnelli, ma un gol di Tartaglia ad otto minuti dal novantesimo ha permesso all'Andria di pareggiare, e costretto la squadra allenata da Giovanni Stroppa a restare a due lunghezze di distanza dalle due seconde (Lecce e Juve Stabia) e a quattro dal Matera capolista del raggruppamento.

Il Foggia è chiamato a chiudere l'anno con una sfida non facile, col Siracusa di Sottil che rappresenta una delle sorprese più liete del girone. Gli aretusei continuano a salire in classifica e soprattutto a vincere sistematicamente le partite in casa. E' successo anche nel secondo derby siciliano vinto consecutivamente: dopo il Catania, anche il Messina si è dovuto inchinare sul campo di un Siracusa reduce da cinque vittorie consecutive tra le mura amiche, che diventano sei con un pareggio nelle ultime sette sfide disputate in casa. Un rendimento che in trasferta non è altrettanto lusinghiero (finora una sola vittoria esterna per i siciliani sul campo della Reggina), ma che ha permesso al Siracusa di entrare nel pieno della zona play off.

Schema da calcio d'angolo, velo di un giocatore che libera al tiro Valente: tiro potentissimo col destro che si stampa sulla traversa! 10' Coletti ferma una ripartenza degli ospiti guidata da Cassini: sarà primo corner della gara per i siciliani 8' Fallo di Loiacono su Valente: sarà punizione dal versante offensivo sinistro del Siracusa 6' FOGGIA PERICOLOSO! Lancio millimetrico di Coletti per Chiricò, cross di quest'ultimo verso il centro dell'area ma prima Maza e poi Riverola mancano di poco l'impatto con la sfera!

Le probabili formazioni dell'incontro: il Foggia giocherà con Guarna a difesa della porta, mentre non ci sarà il brasiliano Empereur, espulso per doppia ammonizione ad Andria. Al centro della difesa giocheranno Coletti e Luca Martinelli, con Loiacono terzino destro e Rubin terzino sinistro a completare la linea a quattro della retroguardia. Agnelli, Vacca e lo spagnolo Riverola saranno i titolari a centrocampo, l'attaccante iberico Miguel Angel completerà il tridente offensivo rossonero con Sarno e Chirico.

Il Siracusa affronterà la trasferta con Santurro in porta, Pirrello e Turati al centro della difesa e Brumat e Dentice sulle corsia laterali, rispettivamente a destra e a sinistra. L'argentino Spinelli e Giordano giocheranno come playmaker arretrati in un centrocampo completato da Valente, dal brasiliano Cassini e da Catania (autore della doppietta vincente contro il Messina) come incursori offensivi, alle spalle dell'unica punta di ruolo, Pippo Scardina.

Il 4-3-3 di Stroppa nel Foggia sta soffrendo un po' in attacco, col tecnico che ha voluto sin dall'inizio della stagione mettere in campo una squadra equilibrata, che non sempre però ha avuto il cinismo per vincere partite che le avrebbero garantito il primo posto in classifica.

Allo stesso tempo il Siracusa è partito col freno a mano tirato scontando anche il salto di categoria dalla Serie D, ma il tecnico Sottil ha dimostrato grande sangue freddo, ed il suo 4-2-3-1, trasformabile all'occorrenza, è diventato una macchina perfetta in casa, e vittoria dopo vittoria il Siracusa è riuscito a togliersi soddisfazioni forse impensabili alla vigilia del torneo. Fermare il Foggia sarebbe l'esame di maturità di un gruppo che non vuole smettere di stupire.

Il Foggia ha ambizione ed esperienza in abbondanza per essere considerato dai bookmaker, con Paddy Power che quota 1.62 la vittoria rossonera e Bet365 che propone a una quota di 5.50 il successo esterno, mentre Betclic assesta a 3.75 la quota per l'eventuale pareggio.

